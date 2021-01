Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7313dc31-deed-4362-96ed-9f5cd1c0c6a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három év után döntöttek úgy a feleségével, hogy elválnak.","shortLead":"Három év után döntöttek úgy a feleségével, hogy elválnak.","id":"20210127_Vege_Elliot_Page_hazassaganak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7313dc31-deed-4362-96ed-9f5cd1c0c6a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e75395-0444-48cd-894e-d414fe8ae68d","keywords":null,"link":"/elet/20210127_Vege_Elliot_Page_hazassaganak","timestamp":"2021. január. 27. 09:49","title":"Vége Elliot Page házasságának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1663e8fa-429b-499c-bb6d-5c6524c177f9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A tárca szerint az egyik leghatékonyabb hatóanyagot olyan betegeknél lehet alkalmazni, akik nem szorulnak kórházi kezelésre.

","shortLead":"A tárca szerint az egyik leghatékonyabb hatóanyagot olyan betegeknél lehet alkalmazni, akik nem szorulnak kórházi...","id":"20210126_Bamlanivimab_koronavirus_gyogyszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1663e8fa-429b-499c-bb6d-5c6524c177f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f6bf7db-4451-4767-98a5-c34b00a236ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_Bamlanivimab_koronavirus_gyogyszer","timestamp":"2021. január. 26. 18:10","title":"Több ezer adag érkezik Magyarországra egy koronavírus elleni gyógyszerből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d1b17a-ed0b-4510-8502-86301ba7060b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Örményországban hűtőcsarnokokban helyezik el az elhunytakat, mivel megteltek a halottasházak.\r

","shortLead":"Örményországban hűtőcsarnokokban helyezik el az elhunytakat, mivel megteltek a halottasházak.\r

","id":"20210126_HegyiKarabah_holttest_konfliktusovezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78d1b17a-ed0b-4510-8502-86301ba7060b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"441751a3-414d-4ac3-af60-7b4e1da64fb5","keywords":null,"link":"/vilag/20210126_HegyiKarabah_holttest_konfliktusovezet","timestamp":"2021. január. 26. 20:35","title":"Hegyi-Karabah: Még mindig találnak újabb holttesteket a konfliktusövezetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"359126a9-30ac-4f19-a14c-725a76eb8294","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A demokráciának alapjaiban meg kell újulnia, ha helyt akar állni az önkényurakkal, diktátorokkal és autokratákkal szemben, akik a félelemre és a közösségi médiára építve tekintélyuralmi rendszereket honosítanak meg – írja a berlini Jövőpolitikai Intézet alapító igazgatója a Neue Zürcher Zeitungban.","shortLead":"A demokráciának alapjaiban meg kell újulnia, ha helyt akar állni az önkényurakkal, diktátorokkal és autokratákkal...","id":"20210127_Vezeto_nemet_elemzo_Uj_Felvilagosodas_kell_Orban_es_tarsai_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=359126a9-30ac-4f19-a14c-725a76eb8294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d1792aa-d225-4f51-8a8e-8daa183dd91e","keywords":null,"link":"/360/20210127_Vezeto_nemet_elemzo_Uj_Felvilagosodas_kell_Orban_es_tarsai_ellen","timestamp":"2021. január. 27. 07:28","title":"Vezető német elemző: Új Felvilágosodás kell Orbán és társai ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61996ede-e439-48e4-81c3-876e97649096","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit márka népszerű kisautója három évvel az előző frissítés után most ismét megújult.","shortLead":"A brit márka népszerű kisautója három évvel az előző frissítés után most ismét megújult.","id":"20210127_lelepleztek_a_megujult_minit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61996ede-e439-48e4-81c3-876e97649096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2a9535-0e65-4ed0-9aec-dee7f923b0cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210127_lelepleztek_a_megujult_minit","timestamp":"2021. január. 27. 09:21","title":"Leleplezték a megújult Minit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0c057f-f6d1-4057-ba7f-b6e83ce49f72","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tolkien egyik törzshelye volt Oxfordban a Lamb and Flag, ami 1566 óta működik.","shortLead":"Tolkien egyik törzshelye volt Oxfordban a Lamb and Flag, ami 1566 óta működik.","id":"20210128_lamb_and_flag_koronavirus_bezaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f0c057f-f6d1-4057-ba7f-b6e83ce49f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f3ca0d2-3069-4c17-b663-079bb5a4490b","keywords":null,"link":"/elet/20210128_lamb_and_flag_koronavirus_bezaras","timestamp":"2021. január. 28. 14:28","title":"Hazavágott a járvány egy 450 éves kocsmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cc2edb-a49f-4cea-9c17-10612b32e1c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vélt vagy valós az autósoknál az a meggyőződés, hogy a márkaszerviz mindig drágább? ","shortLead":"Vélt vagy valós az autósoknál az a meggyőződés, hogy a márkaszerviz mindig drágább? ","id":"20210127_Ezeknel_az_automarkaknal_a_legnagyobb_az_elteres_a_markaszerviz_es_a_fuggetlen_szervizek_dijai_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2cc2edb-a49f-4cea-9c17-10612b32e1c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"574027bb-1b09-4805-86ce-f41e98b7342c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210127_Ezeknel_az_automarkaknal_a_legnagyobb_az_elteres_a_markaszerviz_es_a_fuggetlen_szervizek_dijai_kozott","timestamp":"2021. január. 27. 09:55","title":"Ezeknél az autómárkáknál a legnagyobb az eltérés a márkaszerviz és a független szervizek díjai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6deafc7f-410a-4bb3-9645-b8fdc34d62d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokat kellett várni arra, hogy az amerikai és a dél-koreai piacon kívül máshol is engedélyezzék a Samsung okosóráinak két fontos egészségügyi funkcióját, most azonban erre is sor került. Míg az európai felhasználók az engedélyre vártak, a dél-koreai cég egy újabb funkciót kis elkezdett kidolgozni.","shortLead":"Sokat kellett várni arra, hogy az amerikai és a dél-koreai piacon kívül máshol is engedélyezzék a Samsung okosóráinak...","id":"20210126_samsung_galaxy_watch_3_galaxy_watch_active_2_okosora_ekg_vernyomas_vercukorszint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6deafc7f-410a-4bb3-9645-b8fdc34d62d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c02e410e-a773-4512-8e71-4d5a73acd3b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_samsung_galaxy_watch_3_galaxy_watch_active_2_okosora_ekg_vernyomas_vercukorszint","timestamp":"2021. január. 26. 15:03","title":"Magyarországon is elérhetővé válik az EKG-funkció a Samsung okosóráiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]