Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac8a6eb2-34e8-40f5-965d-7faf2c37a749","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A gondozók szerint az állatok nem tudják, hogy járvány van, de azt megérzik, hogy kevesebb a látogató. Így pedig nyugodtabbak is.","shortLead":"A gondozók szerint az állatok nem tudják, hogy járvány van, de azt megérzik, hogy kevesebb a látogató. Így pedig...","id":"20210131_mexiko_rezervatum_veszelyeztetett_fajok_jarvany_koronavirus_latogatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac8a6eb2-34e8-40f5-965d-7faf2c37a749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c492f75a-1869-4d7f-aad6-42bc0a003fcb","keywords":null,"link":"/zhvg/20210131_mexiko_rezervatum_veszelyeztetett_fajok_jarvany_koronavirus_latogatok","timestamp":"2021. január. 31. 15:11","title":"Sokkal több állatnak születtek utódai egy mexikói rezervátumban, mióta nincsenek látogatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32e586f6-ffc8-49eb-9948-14625170eaff","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Dízelüzemű buszokat cserélnek le a lengyel gyártmányú elektromosokra.","shortLead":"Dízelüzemű buszokat cserélnek le a lengyel gyártmányú elektromosokra.","id":"20210131_paks_elektromos_busz_helyi_tomegkozlekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32e586f6-ffc8-49eb-9948-14625170eaff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6264771e-d0f2-49fc-abfe-7eb52b3adad6","keywords":null,"link":"/zhvg/20210131_paks_elektromos_busz_helyi_tomegkozlekedes","timestamp":"2021. január. 31. 10:49","title":"Hétfőn beköszönt az elektromosbusz-korszak Pakson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96156d10-da76-437d-a756-cb485c4df412","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök nem írta be lánya nevét a vele egy háztartásban élők közé a 2021-es vagyonbevallásában. Ami a pénzt illeti, életbiztosításának nyoma veszett, bankszámlája pedig félmillióval apadt. És úgy tűnik, ő nem használ okostelefont.","shortLead":"A házelnök nem írta be lánya nevét a vele egy háztartásban élők közé a 2021-es vagyonbevallásában. Ami a pénzt illeti...","id":"20210201_kover_laszlo_vagyonnyilatkozat_2021","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96156d10-da76-437d-a756-cb485c4df412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bfcdde5-5886-4204-8a88-387cce64a585","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_kover_laszlo_vagyonnyilatkozat_2021","timestamp":"2021. február. 01. 01:15","title":"Kövér Lászlóéknál is voltak otthon változások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanév kezdete óta egy alkalommal sem használtak gázsprayt, bilincset vagy gumibotot.","shortLead":"A tanév kezdete óta egy alkalommal sem használtak gázsprayt, bilincset vagy gumibotot.","id":"20210201_Intezkedes_iskolaor_buncselekmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e0c94a7-0c3a-4832-9659-2724a7a93530","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_Intezkedes_iskolaor_buncselekmeny","timestamp":"2021. február. 01. 07:11","title":"Öt hónap alatt 308 esetben intézkedtek az iskolaőrök ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A brazil reménykedik, hogy világbajnok csapattársa, Kylian Mbappé sem hagyja el a csapatot.","shortLead":"A brazil reménykedik, hogy világbajnok csapattársa, Kylian Mbappé sem hagyja el a csapatot.","id":"20210201_Neymar_PSG","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99a9774b-1a8d-4952-b1f8-696dace1ab1d","keywords":null,"link":"/sport/20210201_Neymar_PSG","timestamp":"2021. február. 01. 11:16","title":"Neymar maradna a PSG-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea0bb6bb-41e6-4d63-9841-d3f6feb3504f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kutatók szerint sokat számít, hogy mire látunk rá az ablakunkból. ","shortLead":"Kutatók szerint sokat számít, hogy mire látunk rá az ablakunkból. ","id":"20210131_zold_kornyezet_fak_haz_ablak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea0bb6bb-41e6-4d63-9841-d3f6feb3504f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd8f5770-5b94-4db6-ba8e-8d43814ac8b2","keywords":null,"link":"/zhvg/20210131_zold_kornyezet_fak_haz_ablak","timestamp":"2021. január. 31. 13:48","title":"Kisebb eséllyel lesz depressziós valaki, ha sok a fa az otthona körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c0c7e47-8c51-46db-a022-81c60725ee2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csirik János szerint utóda, Horváth Dezső méltatlanná vált, mert a kari tanács döntése ellenére igennel szavazott a modellváltás kérdésében.","shortLead":"Csirik János szerint utóda, Horváth Dezső méltatlanná vált, mert a kari tanács döntése ellenére igennel szavazott...","id":"20210131_szte_ttik_dekan_modellvaltas_csirik_janos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c0c7e47-8c51-46db-a022-81c60725ee2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f00fc8-893f-4fa7-b64c-5006640fee28","keywords":null,"link":"/itthon/20210131_szte_ttik_dekan_modellvaltas_csirik_janos","timestamp":"2021. január. 31. 15:46","title":"Az SZTE korábbi dékánja szerint utódjának le kell mondania, mert megszavazta a modellváltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nehéz lenne megmondani, hányan hiszik el ebben az országban, hogy a kormánytagok, képviselők, továbbá még jó néhány illusztris politikai szereplő január 31-én éjfélig leadott vagyonnyilatkozata a pontos képet mutatja arról, miként is élnek az érintettek, ettől azonban ezek a dokumentumok évről évre pontosan megérkeznek. Most is. Mi minden esetre ismét nekiálltunk megnézni, mit mondanak ők magukról, illetve anyagi helyzetükről. Aztán – amennyire lehet – utána járunk annak is, mennyire lehettek őszinték.","shortLead":"Nehéz lenne megmondani, hányan hiszik el ebben az országban, hogy a kormánytagok, képviselők, továbbá még jó néhány...","id":"20210201_vagyonnyilatkozatok_2021","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d850f60-e940-4065-9d4e-5b010da1b364","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210201_vagyonnyilatkozatok_2021","timestamp":"2021. február. 01. 00:28","title":"A vagyonnyilatkozatok éjszakájának fő kérdései: hova lett Szijjártó pénze, ki Rogán új neje, és mit ront el Orbán? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]