[{"available":true,"c_guid":"37980596-5d1e-483c-b4c0-80d2676cd2dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismeretlen tettes ellen indított eljárást a rendőrség.","shortLead":"Ismeretlen tettes ellen indított eljárást a rendőrség.","id":"20210205_Megoltek_egy_ferfit_Tatabanyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37980596-5d1e-483c-b4c0-80d2676cd2dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bfcb410-06cb-47b3-88e1-9034fca46cb1","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_Megoltek_egy_ferfit_Tatabanyan","timestamp":"2021. február. 05. 11:12","title":"Megöltek egy férfit Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendvédelmi dolgozók nem tudják, milyen vakcinát kapnának, és hogy milyen mellékhatásokkal kell számolniuk.","shortLead":"A rendvédelmi dolgozók nem tudják, milyen vakcinát kapnának, és hogy milyen mellékhatásokkal kell számolniuk.","id":"20210205_Rendor_tuzolto_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269bc5a5-a405-469a-98f6-5faf069f54aa","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_Rendor_tuzolto_oltas","timestamp":"2021. február. 05. 08:46","title":"A rendőrök és tűzoltók harmada oltatná be magát jelenleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934008a7-999f-49a2-94aa-918857b2c50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyiptomban folyamatosan találnak újabb múmiákat, de olyanokat csak ritkán, mint most: a nyelvük helyén egy-egy aranyból készült tárgy volt.","shortLead":"Egyiptomban folyamatosan találnak újabb múmiákat, de olyanokat csak ritkán, mint most: a nyelvük helyén egy-egy...","id":"20210204_mumia_feltaras_nyelv_osi_egyiptom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=934008a7-999f-49a2-94aa-918857b2c50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344fa070-e638-4917-9033-3c19eaee04aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_mumia_feltaras_nyelv_osi_egyiptom","timestamp":"2021. február. 04. 08:03","title":"2000 éves múmiákat találtak, de az sokkal érdekesebb, hogy mi volt a szájukban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A VaccineGuard esetében nagy hangsúlyt fektettek a személyes adatok védelmére.","shortLead":"A VaccineGuard esetében nagy hangsúlyt fektettek a személyes adatok védelmére.","id":"20210205_Digitalis_vakcinaigazolas_Magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbecbf27-f31b-4eca-8236-439f5d043b1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_Digitalis_vakcinaigazolas_Magyarorszag","timestamp":"2021. február. 05. 09:32","title":"Márciusban vezethetik be a digitális vakcinaigazolást Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"795e8644-fb1f-406b-be4b-ae31d6e4e101","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bírói engedélyt kért a nyaraláshoz, mielőtt még azt vallja, hogy nem bűnös. A Capitolium lerohanására azért büszke.","shortLead":"Bírói engedélyt kért a nyaraláshoz, mielőtt még azt vallja, hogy nem bűnös. A Capitolium lerohanására azért büszke.","id":"20210204_Vadat_emeltek_egy_no_ellen_a_capitoliumi_zavargasok_miatt_de_o_meg_elmenne_Mexikoba_vakaciozni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=795e8644-fb1f-406b-be4b-ae31d6e4e101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b623c124-e1a5-4ff0-b183-b15edde5534d","keywords":null,"link":"/elet/20210204_Vadat_emeltek_egy_no_ellen_a_capitoliumi_zavargasok_miatt_de_o_meg_elmenne_Mexikoba_vakaciozni","timestamp":"2021. február. 04. 11:18","title":"Vádat emeltek egy nő ellen a capitoliumi zavargások miatt, de ő még elmenne Mexikóba vakációzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8e502e-27e9-4d16-9530-857c2117d8d8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lesz olyan kórház, ahol 85 oltópontot fognak működtetni – mondta a HVG egyik forrása. A kórházakon eddig is hatalmas volt a nyomás, most még az oltások beadása is rájuk hárul.","shortLead":"Lesz olyan kórház, ahol 85 oltópontot fognak működtetni – mondta a HVG egyik forrása. A kórházakon eddig is hatalmas...","id":"20210204_A_kormany_terve_a_korazakra_terheli_arany_felett_az_oltoprogramot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f8e502e-27e9-4d16-9530-857c2117d8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b83b027-2187-4dcb-8ecd-c180f7699b4a","keywords":null,"link":"/360/20210204_A_kormany_terve_a_korazakra_terheli_arany_felett_az_oltoprogramot","timestamp":"2021. február. 04. 13:00","title":"A kormány terve: arány felett a kórházakra terhelni az oltóprogramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46aa55b2-9e10-41e6-8c4a-ac28aff3a898","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportos pickup már nemcsak V6-os, hanem V8-os motorral is rendelhető lesz.","shortLead":"A sportos pickup már nemcsak V6-os, hanem V8-os motorral is rendelhető lesz.","id":"20210204_amerikai_nagyagyu_itt_az_uj_ford_f150_raptor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46aa55b2-9e10-41e6-8c4a-ac28aff3a898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"711c5370-4f80-4ae9-be6f-ec907cc37715","keywords":null,"link":"/cegauto/20210204_amerikai_nagyagyu_itt_az_uj_ford_f150_raptor","timestamp":"2021. február. 04. 07:59","title":"Amerikai nagyágyú: itt az új Ford F-150 Raptor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszezőnek néhány napja van, hogy új partnert találjon magának.","shortLead":"A magyar teniszezőnek néhány napja van, hogy új partnert találjon magának.","id":"20210204_Australian_Open_Babos_Timea_parospartnere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a73e83-fc09-46ce-a018-c67139171980","keywords":null,"link":"/sport/20210204_Australian_Open_Babos_Timea_parospartnere","timestamp":"2021. február. 04. 09:37","title":"Australian Open: Visszalépett Babos Tímea párospartnere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]