Péntektől keddig összesen csaknem nyolcezer voks érkezett, a nyertes név pedig – kimagasló, 44,1 százalékos aránnyal – a Manú lett

- hirdette ki honlapján a Fővárosi Állat- és Növénykert a nemrég indított vidranévadó akció eredményét. „Manú eredetileg egy folyó neve Peruban, de így nevezik az azon a vidéken 1973-ban létrehozott nemzeti parkot is, amelyet az UNESCO 1987-ben a világörökségi helyszínek közé is felvett (éppen abban az évben, amikor a budapesti Dunapart és a Várnegyed is felkerült a listára). A Manú Nemzeti Park faunájában egyébként az óriásvidrák is megtalálhatók” – teszik hozzá magyarázatként.

Mi is megírtuk, hogy az Állatkert szavazást hirdetett a vidrakölykök elnevezésére. A két állat közül az egyiknek a gondozói választhattak nevet, ezzel is elismerték a nélkülözhetetlen munkájukat. Választásuk a Bahia névre esett: így nevezik Brazília egyik szövetségi államát is. És mivel a szülőket is földrajzi nevekről nevezték el Cumanának és Madidinek, a negyedik családtag nevére is hasonló lehetőségeket ajánlottak fel: az Amboro, a Coari, az Ibarra, a Javari, a Rewa és a Manú közül nyert az utóbbi. „Ráadásul ezek nőstény és hím állatoknak egyaránt adhatók, ami azért szerencsés, mert jelen pillanatban még nem tudjuk kétséget kizáróan megmondani, hogy a vidrakölykök milyen neműek” – írták akkor, ezzel a videóval szemléltetve, kiknek is kell nevet adni:

