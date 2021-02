Karácsonykor – egyfajta ünnepi meglepetésként – közzétett a Fővárosi Állat-és Növénykert egy fergetegesen cuki videót az ősszel született óriásvidra-kölykökről.

Az állatkert most újra hírt adott a vidracsalád mindennapjairól, amelyek közlésük, és legfrissebb videójuk szerint

Csupa mókával, hancúrozással, birkózással, homokfürdőzéssel és vízben pancsolással telnek az októberben született óriásvidra kölykök mindennapjai: ez látható legújabb kisfilmünkben. Eljött annak is az ideje, hogy nevet keressünk nekik!

A Dél-Amerikában őshonos, veszélyeztetett fajnak számító óriásvidráknál cseperedő két kölyökről már korábban is hírt adtunk. A kicsik október 7-én születtek, de mivel az első hetekben a legteljesebb nyugalomra van szükségük, és még az állatkerti munkatársak közül is csak azok közelíthették meg férőhelyüket, akiknek ott feltétlenül dolguk volt, a látogatók akkoriban még nem láthatták őket. Mire a nagyközönségnek is megmutathattuk volna a jövevényeket, a koronavírus világjárvány miatt újra be kellett zárnunk, így a vidrakölykök végül egy az interneten közzétett kisfilmben mutatkoztak be. A videót néhány nappal karácsony előtt osztottuk meg, afféle ünnepi cukiságként.

Azóta már kicsit több, mint egy hónap telt el, készítettünk tehát egy újabb kisfilmet, hogy megmutassuk mi a helyzet óriásvidra családunk háza táján (kicsit lejjebb görgetve meg is lehet tekinteni). És persze eljött az ideje annak is, hogy nevet keressünk az apróságoknak!

Mivel a lipcsei születésű anyuka, Cumana, és a madridi születésű apuka, Madidi neve is egy-egy földrajzi névre vezethető vissza (hiszen Cumaná egy venezuelai város, Madidi pedig az Amazonas-medence egyik Bolíviában található folyójának, illetve az itt található Nemzeti Parknak a neve eredetileg), úgy gondoltuk, a kicsiknek is ilyen típusú neveket érdemes keresni. Ráadásul ezek nőstény és hím állatoknak egyaránt adhatók, ami azért szerencsés, mert jelen pillanatban még nem tudjuk kétséget kizáróan megmondani, hogy a vidrakölykök milyen neműek.

A két állat közül az egyiknek az állatok gondozói választhattak nevet. Állatkertünk ezzel is igyekezett elismerni az óriásvidrákkal foglalkozó munkatársak nélkülözhetetlen munkáját. Választásuk a Bahia névre esett: így nevezik Brazília egyik szövetségi államát is. A másik állat nevének kiválasztásához viszont a nagyközönség segítségét kérjük. Február 9-ig, azaz jövő kedd éjfélig lehet szavazni az alábbi nevekre:

Amboro, Coari, Ibarra, Javari, Manú, Rewa.

