Kiengedték a börtönből Loujain al-Hathloul nőjogi aktivistát, aki komoly szerepet játszott abban, hogy Szaúd-Arábiában autót vezethessenek a nők – írta a nő családjára hivatkozva a BBC.

A legismertebb szaúdi nőjogi aktivistának számító al-Hadhlult több társával együtt vették őrizetbe még 2018-ban. Legtöbbjük annak érdekében kampányolt, hogy a nőknek joguk legyen autót vezetni Szaúd-Arábiában, amit egyébként egy hónappal később biztosítottak is. Hathloul bírálta azt a rendszert is, amely szerint az országban a nőknek számos dolgot csak a férfi gondviselő engedélyezhet.

A bíróság – miután a tárgyalását többször elhalasztották – 2020 decemberében hozott ítéletet: a szaúdi királyság elleni összeesküvésben és kémkedésben találta bűnösnek. Öt év nyolc hónap börtönre ítélték, de a bíróság a büntetéséből két évet és tíz hónapot elengedett. Az előzetes letartóztatásban eltöltött idővel együtt végül 1001 napot volt börtönben.

Loujain is at home !!!!!!

تم الافراج عن لجين pic.twitter.com/fqug9VK6Mj — Lina Alhathloul لينا الهذلول (@LinaAlhathloul) February 10, 2021

A család arra hívta fel a figyelmet, hogy a próbaidőn levő Loujain al-Hathloul ellen több korlátozás is érvényben maradt, többek közt 5 évig nem hagyhatja el az országot. Arról is beszámoltak, hogy Hathloult a börtönben kínozták és szexuálisan bántalmazták. Az ügyben bírósághoz is fordultak, de bizonyítékok hiányára hivatkozva elutasították a beadványukat, a szaúdi kormány pedig tagadja a kínzást.

Joe Biden elnök nemzetbiztonsági tanácsadója, Jake Sullivan üdvözölte Hathloul szabadon bocsátását.