Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8dac27bf-4c5b-48d1-8882-1b651793fa61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrök több állatot is kimenekítettek a szeméttel és tetemekkel borított portáról.","shortLead":"A rendőrök több állatot is kimenekítettek a szeméttel és tetemekkel borított portáról.","id":"20210215_isaszeg_allatkinzas_allatok_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8dac27bf-4c5b-48d1-8882-1b651793fa61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d978db-7c74-459a-ab63-c3eeb14798bb","keywords":null,"link":"/elet/20210215_isaszeg_allatkinzas_allatok_rendorseg","timestamp":"2021. február. 15. 11:27","title":"Szörnyű körülmények között tartottak állatokat egy isaszegi háznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b09c1d0e-73a0-4a12-80d5-02b5b56b8666","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Minimum 22 milliárd forinttal fogja támogatni a kormány az Iváncsán felépítendő dél-koreai akkumulátorgyárat. Magyarország tényleg európai akkunagyhatalommá válik – Európa pedig Ázsia összeszerelő üzemévé.","shortLead":"Minimum 22 milliárd forinttal fogja támogatni a kormány az Iváncsán felépítendő dél-koreai akkumulátorgyárat...","id":"202106__akkumulatornagyhatalom__oriasberuhazas__villanyautozas__ki_korean_kel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b09c1d0e-73a0-4a12-80d5-02b5b56b8666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b01c78-ae06-4048-99b2-dff62b5e07e3","keywords":null,"link":"/360/202106__akkumulatornagyhatalom__oriasberuhazas__villanyautozas__ki_korean_kel","timestamp":"2021. február. 17. 07:00","title":"Nagyon drága lesz és még csak nem is egészen a miénk az új óriásgyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3c122ab-71b7-4239-8883-0c182dc11a2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pusztai Erzsébet szerint a kormány kommunikációja miatt csökken az oltási hajlandóság Magyarországon.","shortLead":"Pusztai Erzsébet szerint a kormány kommunikációja miatt csökken az oltási hajlandóság Magyarországon.","id":"20210215_Pusztai_Erzsebet_infektologus_faradtsag_fertozottek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3c122ab-71b7-4239-8883-0c182dc11a2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b25723d5-0ae9-45e7-bca5-dba8f9fbbb6d","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_Pusztai_Erzsebet_infektologus_faradtsag_fertozottek","timestamp":"2021. február. 15. 14:27","title":"Infektológus: Az emberek fáradtsága is közrejátszik a fertőzöttek számának növekedésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi nyolc év fegyházbüntetést kapott első fokon. Az ügyészség szerint ennél többet érdemelne.","shortLead":"A férfi nyolc év fegyházbüntetést kapott első fokon. Az ügyészség szerint ennél többet érdemelne.","id":"20210215_szexualis_eroszak_neveloapa_ugyeszseg_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a220ebfd-2479-44f5-a786-3b804683e716","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_szexualis_eroszak_neveloapa_ugyeszseg_itelet","timestamp":"2021. február. 15. 10:23","title":"Szigorúbb büntetést kér az ügyészség a férfira, aki többször megerőszakolta a mostohalányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c610c9-c19a-42c8-8ce5-54f504177075","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A koronavírus elleni példamutató védekezést Tajvan nemcsak a korábbi járványkezelése tapasztalatára építette, hanem a lakosságot partnerként kezelő nyílt kormányzás koncepciójára is – magyarázta a HVG-nek Audrey Tang digitalizációs miniszter. Interjú.","shortLead":"A koronavírus elleni példamutató védekezést Tajvan nemcsak a korábbi járványkezelése tapasztalatára építette, hanem...","id":"202106__audrey_tang__jarvanykezelesrol_digitalis_demokraciarol__a_bizalom_bajtjai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94c610c9-c19a-42c8-8ce5-54f504177075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f09ea88-1935-4465-b34e-323aad1e9d52","keywords":null,"link":"/360/202106__audrey_tang__jarvanykezelesrol_digitalis_demokraciarol__a_bizalom_bajtjai","timestamp":"2021. február. 15. 17:00","title":"A jó járványkezeléshez a lakosság bizalma kell – ehhez egy kormány humort is bevethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5b6756-9bc9-4214-90e5-14ae17cd9ab4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Anthony Fauci egymillió dollárral járó izraeli elismerést kap a „tudomány védelméért”.","shortLead":"Anthony Fauci egymillió dollárral járó izraeli elismerést kap a „tudomány védelméért”.","id":"20210216_Dijaztak_Anthony_Fauci_batorsagat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f5b6756-9bc9-4214-90e5-14ae17cd9ab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bef86d2-5824-4329-8e3f-eae4a73cf758","keywords":null,"link":"/elet/20210216_Dijaztak_Anthony_Fauci_batorsagat","timestamp":"2021. február. 16. 10:02","title":"Díjazták Anthony Fauci bátorságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6ecfa5-e44e-448f-9066-354cf4c1a4f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az összeg támogatásként érkezett a művész cégéhez.","shortLead":"Az összeg támogatásként érkezett a művész cégéhez.","id":"20210215_havasi_balazs_mnb_alapitvany_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab6ecfa5-e44e-448f-9066-354cf4c1a4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a48608-e6f1-43f5-8ff4-8dfd2e94f66e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210215_havasi_balazs_mnb_alapitvany_tamogatas","timestamp":"2021. február. 15. 10:47","title":"A zongoraművész Havasi Balázs cége 50 millió forintot kapott az MNB alapítványától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c11c7f-84f3-4303-b99a-00e548ded3d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Netflix is bejelentkezett egy Britney-filmmel.","shortLead":"A Netflix is bejelentkezett egy Britney-filmmel.","id":"20210215_Britney_Spears_eleterol_mar_a_masodik_dokumentumfilm_keszul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24c11c7f-84f3-4303-b99a-00e548ded3d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f86b1e-3c0d-4616-9bd4-08440b2f4d17","keywords":null,"link":"/elet/20210215_Britney_Spears_eleterol_mar_a_masodik_dokumentumfilm_keszul","timestamp":"2021. február. 15. 10:41","title":"Britney Spears életéről már a második dokumentumfilm készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]