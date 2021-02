Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"662b0390-1342-4f12-86b2-3510ccbbb9e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Van valami csodálni való az olyan apró, de fontos alkatrészekben, mint a processzor. A téma egyik éllovasa ehhez most a PlayStation 5-öt tanulmányozta behatóbban.","shortLead":"Van valami csodálni való az olyan apró, de fontos alkatrészekben, mint a processzor. A téma egyik éllovasa ehhez most...","id":"20210222_playstation_5_ps5_konzol_hardver_chip_processzor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=662b0390-1342-4f12-86b2-3510ccbbb9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f144e29-7a6f-4c96-8dd9-8450f2e0672e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_playstation_5_ps5_konzol_hardver_chip_processzor","timestamp":"2021. február. 22. 11:03","title":"Hardverőrültek, ide: közeli fotók jöttek a PlayStation 5 belsejéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b039740e-9e28-440d-8939-abea9da3ca2c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nemzet színésze önmagát udvarias sofőrnek tartja.","shortLead":"A nemzet színésze önmagát udvarias sofőrnek tartja.","id":"20210222_Bodrogi_Gyula_86_evesen_autoval_jar_ugy_erzi_eszre_fogja_venni_ha_nem_vezet_biztonsagosan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b039740e-9e28-440d-8939-abea9da3ca2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21fc5c60-7828-41d9-8cc4-21a6aff678c6","keywords":null,"link":"/elet/20210222_Bodrogi_Gyula_86_evesen_autoval_jar_ugy_erzi_eszre_fogja_venni_ha_nem_vezet_biztonsagosan","timestamp":"2021. február. 22. 09:33","title":"Bodrogi Gyula 86 évesen is autóval jár, úgy érzi, észre fogja venni, ha nem vezet biztonságosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a4b8541-9d91-4f49-a634-33c1162c308f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az író kicsit megpiszkálta a kötelező olvasmányokat, rögtön nekiestek a kommentelők.","shortLead":"Az író kicsit megpiszkálta a kötelező olvasmányokat, rögtön nekiestek a kommentelők.","id":"20210223_Toth_Krisztina_A_legelszantabb_Jokairajongok_se_tegyenek_kutyaszart_a_postaladamba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a4b8541-9d91-4f49-a634-33c1162c308f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e41855e-f09f-4169-ba6c-1392a9db79a7","keywords":null,"link":"/elet/20210223_Toth_Krisztina_A_legelszantabb_Jokairajongok_se_tegyenek_kutyaszart_a_postaladamba","timestamp":"2021. február. 23. 09:10","title":"Tóth Krisztina: A legelszántabb Jókai-rajongók se tegyenek kutyaszart a postaládámba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu egyik olvasója vasárnap reggel kapta meg a Szputnyik V vakcinát, tapasztalatait megírta lapunknak is. ","shortLead":"A hvg.hu egyik olvasója vasárnap reggel kapta meg a Szputnyik V vakcinát, tapasztalatait megírta lapunknak is. ","id":"20210221_Szputnyik_V_oltas_vakcina_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9971346-ffb5-48eb-96a3-5b475276880c","keywords":null,"link":"/itthon/20210221_Szputnyik_V_oltas_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. február. 21. 18:47","title":"„Amikor felhívtak, hogy volna lehetőség a Szputnyikra, csak pár perc gondolkodási időt kértem”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f160e157-0849-4e81-bc44-0a8201cb68ab","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az aranyéremért 25 millió forint jár majd. ","shortLead":"Az aranyéremért 25 millió forint jár majd. ","id":"20210221_Magyar_paralimpiai_ermesek_es_helyezettek_allami_jutalma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f160e157-0849-4e81-bc44-0a8201cb68ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d62e38-7d5f-4572-b332-056dc44a2207","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210221_Magyar_paralimpiai_ermesek_es_helyezettek_allami_jutalma","timestamp":"2021. február. 21. 16:35","title":"Jelentősen emelkedik a paralimpiai érmesek és helyezettek állami jutalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8dd2e08-5102-4987-b645-4dd5a0e3a302","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Néhány hónapja kiemelt beruházási övezetté nyilvánította a polgármester a területet.","shortLead":"Néhány hónapja kiemelt beruházási övezetté nyilvánította a polgármester a területet.","id":"20210222_balaton_keszthely_fakivagas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8dd2e08-5102-4987-b645-4dd5a0e3a302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edc82696-bdc9-40a6-88f3-6e7b35cad787","keywords":null,"link":"/zhvg/20210222_balaton_keszthely_fakivagas","timestamp":"2021. február. 22. 20:30","title":"Kivágnak több tucat fát a Balaton partján Keszthelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb38ada-ef93-4d2d-96ca-2651f0bb5c4e","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Mars körüli pályára állt az Emírségek szondája, a küldetés tudományos szempontból is jelentős. A monarchia célja, hogy az arab fiatalok érdeklődését a tudományok felé terelje.","shortLead":"Mars körüli pályára állt az Emírségek szondája, a küldetés tudományos szempontból is jelentős. A monarchia célja...","id":"202107__arab_marskutatas__coloradotol_japanig__tudasvagy__mernoki_tervezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8bb38ada-ef93-4d2d-96ca-2651f0bb5c4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c116e47e-9195-49f8-869a-d492745f14de","keywords":null,"link":"/360/202107__arab_marskutatas__coloradotol_japanig__tudasvagy__mernoki_tervezes","timestamp":"2021. február. 22. 15:00","title":"Hazai terep: a marsi homokviharokat tanulmányozza az Emírségek szondája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ad0a979-28fe-4611-bc42-b0521007d3ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak az az örömteli a legújabb NASA-videóban, hogy jó minőségű, hanem az is, hogy 360 fokban készült.","shortLead":"Nemcsak az az örömteli a legújabb NASA-videóban, hogy jó minőségű, hanem az is, hogy 360 fokban készült.","id":"20210223_marsjaro_perseverance_360_fokos_video_nasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ad0a979-28fe-4611-bc42-b0521007d3ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8760d5ee-619e-406f-a4e6-831b7ee97a63","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_marsjaro_perseverance_360_fokos_video_nasa","timestamp":"2021. február. 23. 14:03","title":"4K-ban nézhet körül a Marsnak azon a részén, ahol a Perseverance landolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]