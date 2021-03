Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77eb14a0-9ab4-4eee-8a65-447eb508e23a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szóban közölte a Cserkeszőlői Fürdő és Gyógyászati Központ vezetője a helyben szakszervezetet alapító dolgozójával ma, hogy a holnapi nap folyamán már nem kell felvennie a munkát, hétfőn pedig munkaügyi iratok aláírása miatt kell csak megjelennie a hivatalban.","shortLead":"Szóban közölte a Cserkeszőlői Fürdő és Gyógyászati Központ vezetője a helyben szakszervezetet alapító dolgozójával ma...","id":"20210227_Kiallt_a_dolgozokert_ezert_kirugtak_a_cserkeszoloi_furdo_szakszervezeti_titkarat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77eb14a0-9ab4-4eee-8a65-447eb508e23a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0029c097-525e-4638-bf93-f81b88633595","keywords":null,"link":"/kkv/20210227_Kiallt_a_dolgozokert_ezert_kirugtak_a_cserkeszoloi_furdo_szakszervezeti_titkarat","timestamp":"2021. február. 27. 20:27","title":"Kiállt a dolgozókért, ezért kirúgták a cserkeszőlői fürdő szakszervezeti titkárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf3592d-4af9-4343-90cb-4bcb88429857","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járványhelyzet miatt augusztusban kezdődik az előválasztás. ","shortLead":"A járványhelyzet miatt augusztusban kezdődik az előválasztás. ","id":"20210228_Megallapodtak_a_partelnokok_az_elovalasztas_reszleteiben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbf3592d-4af9-4343-90cb-4bcb88429857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06781b44-45f7-4c10-abc2-07e75b5aacdb","keywords":null,"link":"/itthon/20210228_Megallapodtak_a_partelnokok_az_elovalasztas_reszleteiben","timestamp":"2021. február. 28. 10:03","title":"Kétfordulós lesz az ellenzéki miniszterelnök-jelölt választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyardombegyházon már a második oltásra készülnek.","shortLead":"Magyardombegyházon már a második oltásra készülnek.","id":"20210301_oltas_magyardombegyhaz_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33785841-9850-4528-b059-b925717bcd0f","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_oltas_magyardombegyhaz_koronavirus","timestamp":"2021. március. 01. 06:47","title":"Egy magyar faluban már szinte az összes regisztrált megkapta az oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9365367-01b5-4888-bd92-fc09e1594931","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Napról napra romlik a Nyugat és Oroszország viszonya: az EU és az USA újabb szankciókat léptet életbe Moszkva ellen, Szergej Lavrov orosz külügyminiszter pedig felvetette annak a lehetőségét is, hogy országa megszakítja az unióhoz fűződő kapcsolatait. Úgy tűnik, egyre közelebb kerül a világ egy többször ismételgetett fenyegetés beváltásához.","shortLead":"Napról napra romlik a Nyugat és Oroszország viszonya: az EU és az USA újabb szankciókat léptet életbe Moszkva ellen...","id":"20210228_Putyin_Oroszorszaga_eu_navalnij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9365367-01b5-4888-bd92-fc09e1594931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6529594e-5e8b-41bc-8648-454267ba5c26","keywords":null,"link":"/vilag/20210228_Putyin_Oroszorszaga_eu_navalnij","timestamp":"2021. február. 28. 11:00","title":"Putyin Oroszországa: mérgező bogyók és megalázó bosszúk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a837b7c-0b06-4b04-824c-724f4eac8d41","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új tüdőt és új májat is kapott az a férfi, aki tüdőfibrózisban és májzsugorban szenvedett.","shortLead":"Új tüdőt és új májat is kapott az a férfi, aki tüdőfibrózisban és májzsugorban szenvedett.","id":"20210301_kina_mutet_transzplantacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a837b7c-0b06-4b04-824c-724f4eac8d41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cfe1cca-866f-43b9-b6e7-94dd6a826d51","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_kina_mutet_transzplantacio","timestamp":"2021. március. 01. 11:33","title":"Sikerrel végezték el az egyik legnehezebb műtétet a kínai orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összesen kétmillió darab oltóanyagot vásárolt Magyarország Oroszországtól.","shortLead":"Összesen kétmillió darab oltóanyagot vásárolt Magyarország Oroszországtól.","id":"20210228_Szijjarto_Rovidesen_elindul_az_eddigi_legnagyobb_orosz_oltoanyagszallitmany_Budapestre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42e98695-29ca-47ed-9d54-889f7bd9a420","keywords":null,"link":"/tudomany/20210228_Szijjarto_Rovidesen_elindul_az_eddigi_legnagyobb_orosz_oltoanyagszallitmany_Budapestre","timestamp":"2021. február. 28. 17:50","title":"Szijjártó: Rövidesen elindul az eddigi legnagyobb orosz oltóanyag-szállítmány Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcc9593-1e76-4150-a5f6-56060a7e9281","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai cég vezérigazgatója szerint hamarosan használhatják majd a 3-17 éves korosztálynál is az oltóanyagot.","shortLead":"A kínai cég vezérigazgatója szerint hamarosan használhatják majd a 3-17 éves korosztálynál is az oltóanyagot.","id":"20210228_sinopharm_vakcina_oltas_gyerekek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfcc9593-1e76-4150-a5f6-56060a7e9281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"060448be-09bb-44da-af29-c41c3d7bd18e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210228_sinopharm_vakcina_oltas_gyerekek","timestamp":"2021. február. 28. 09:17","title":"A Sinopharm szerint gyerekeknek is adható a vakcinájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bőven 400 forint felett van az üzemanyagok átlagára.","shortLead":"Bőven 400 forint felett van az üzemanyagok átlagára.","id":"20210301_benzin_gazolaj_aremeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df369aa1-0ec5-4dd4-b3e4-33b6a8a058fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210301_benzin_gazolaj_aremeles","timestamp":"2021. március. 01. 10:32","title":"Ismét emelkedik a benzin és a gázolja ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]