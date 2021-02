Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d4a9c39-249f-4817-bfd9-7182ab42d21b","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Felpörgetik az oltóanyaggyár építését.","shortLead":"Felpörgetik az oltóanyaggyár építését.","id":"20210224_Kiemelt_beruhazas_lett_a_debreceni_oltoanyaggyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d4a9c39-249f-4817-bfd9-7182ab42d21b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af2a9bd7-6cf7-4502-bd52-27a2b19e5dea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210224_Kiemelt_beruhazas_lett_a_debreceni_oltoanyaggyar","timestamp":"2021. február. 24. 21:28","title":"Kiemelt beruházás lett a debreceni oltóanyaggyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"285b981a-4b46-463c-b557-0706fb219d75","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hidegfronttal ér véget február, egy nap alatt 10 fokot zuhanhat a hőmérséklet","shortLead":"Hidegfronttal ér véget február, egy nap alatt 10 fokot zuhanhat a hőmérséklet","id":"20210225_Hidegfront_idojaras_homerseklet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=285b981a-4b46-463c-b557-0706fb219d75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f26390e4-91ca-4a0d-bab1-681d66ecb628","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_Hidegfront_idojaras_homerseklet","timestamp":"2021. február. 25. 17:56","title":"A pénteki 20 fok után szombaton a hegyekben havazhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben fogják ellenőrizni. ","shortLead":"Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben fogják ellenőrizni. ","id":"20210225_egeszsegugy_magan_es_allami_ellatas_szetvalasztasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd37e282-f199-4530-a50d-fc82ef9bfb3a","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_egeszsegugy_magan_es_allami_ellatas_szetvalasztasa","timestamp":"2021. február. 25. 14:33","title":"Gulyás: Online figyelhető, hogy keveredik-e a magán- és állami rendelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d149e121-7d0d-4cff-b156-9f2f98ad2dc1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy friss jelentés szerint a bűnözői csoportok még egyes egészségügyi beszerzéseknél is feltűntek, igaz, a zsarolást és az uzsorakölcsönt visszafogták a pandémia alatt.\r

