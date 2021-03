Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df0b47a0-de52-4b72-b9ba-96d611b847b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alapvetően pozitívan állnak az elektromos autókhoz, amelyek elterjedését ugyanazok a tényezők akadályozzák nálunk is, mint bárhol máshol a világon. ","shortLead":"Alapvetően pozitívan állnak az elektromos autókhoz, amelyek elterjedését ugyanazok a tényezők akadályozzák nálunk is...","id":"20210305_Nagyon_tetszik_az_elektromos_auto_de_draga__mondjak_a_magyarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df0b47a0-de52-4b72-b9ba-96d611b847b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd6f0a05-8678-48d7-b8aa-7e439da4568d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210305_Nagyon_tetszik_az_elektromos_auto_de_draga__mondjak_a_magyarok","timestamp":"2021. március. 05. 16:33","title":"A magyaroknak nagyon tetszik az elektromos autó, csak nem tudják kifizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4ed0618-c576-4b29-bf34-00c73420458b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nubia bemutatta új, játékosoknak szánt csúcsmobilját, amivel sikerült beelőzniük a rivális Asust.","shortLead":"A Nubia bemutatta új, játékosoknak szánt csúcsmobilját, amivel sikerült beelőzniük a rivális Asust.","id":"20210305_nubia_red_magic_6_dao_telefon_jatekosoknak_gamer_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4ed0618-c576-4b29-bf34-00c73420458b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2a4b44-4619-4702-b9d3-c3a6652da363","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_nubia_red_magic_6_dao_telefon_jatekosoknak_gamer_telefon","timestamp":"2021. március. 05. 13:03","title":"18 GB RAM telefonban: itt a Nubia új csúcsmobilja, a Red Magic 6 Dao","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3928f1e8-454b-462f-ac24-f9ea9b0f75e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök reggeli rádióinterjújában részletezte a csütörtökön bejelentett szigorításokat, illetve elmondta, nagyon meg fog ugrani a napokban a kórházban ápoltak száma. A magánegészségügyben dolgozókat is bevonnák az ellátásba.","shortLead":"A miniszterelnök reggeli rádióinterjújában részletezte a csütörtökön bejelentett szigorításokat, illetve elmondta...","id":"20210305_Orban_kossuth_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3928f1e8-454b-462f-ac24-f9ea9b0f75e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7593bde4-5f83-4458-9cc9-e46f3af9a418","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_Orban_kossuth_interju","timestamp":"2021. március. 05. 07:38","title":"Orbán: A bölcsődék nyitva maradnak még, a virágboltok csak keddtől zárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cd75ee6-a993-4fa6-84b5-9332ee30de56","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminiszter elfeledkezett a rengeteg médiumról, amelyet maga alá gyűrt a NER.","shortLead":"A pénzügyminiszter elfeledkezett a rengeteg médiumról, amelyet maga alá gyűrt a NER.","id":"20210304_varga_mihaly_sajtoszabadsag_media_kormanykozeli_media_kesma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cd75ee6-a993-4fa6-84b5-9332ee30de56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc541291-3ab4-4a4a-91bc-e4f37ee5139a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_varga_mihaly_sajtoszabadsag_media_kormanykozeli_media_kesma","timestamp":"2021. március. 04. 17:57","title":"Varga Mihály azt állítja egy levélben, hogy a kormánynak sem eszköze, sem szándéka nincs beavatkozni a médiaviszonyokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94e0aedb-7518-4221-9d33-01e05a80e9c3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Kiosztotta a Global Recording Artist of the Year díjat a nemzetközi hanglemezipari szövetség, az IFPI.



","shortLead":"Kiosztotta a Global Recording Artist of the Year díjat a nemzetközi hanglemezipari szövetség, az IFPI.



","id":"20210305_Megvan_2020_legnepszerubb_eloadoja_Taylor_Swiftet_es_Drakeet_is_leelozte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94e0aedb-7518-4221-9d33-01e05a80e9c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5882aec5-779b-4771-b9c0-55e0937715e6","keywords":null,"link":"/kultura/20210305_Megvan_2020_legnepszerubb_eloadoja_Taylor_Swiftet_es_Drakeet_is_leelozte","timestamp":"2021. március. 05. 09:46","title":"Megvan 2020 legnépszerűbb előadója, Taylor Swiftet és Drake-et is leelőzte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7818b393-1c62-407b-9edd-b3a76ab066c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mélyen a pénztárcájába kell majd nyúlnia annak, aki vágyik rá.","shortLead":"Mélyen a pénztárcájába kell majd nyúlnia annak, aki vágyik rá.","id":"20210304_micimacko_lego","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7818b393-1c62-407b-9edd-b3a76ab066c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d85d2a-c2bc-40a6-b52d-de917773de21","keywords":null,"link":"/elet/20210304_micimacko_lego","timestamp":"2021. március. 04. 20:46","title":"Micimackós szettet ad ki a Lego","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3cd11e-927e-4374-8bd1-210d2ccce776","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője, Gyurcsány Ferenc felesége azt írta, lázas és fáj a feje.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője, Gyurcsány Ferenc felesége azt írta, lázas és fáj a feje.","id":"20210305_dobrev_klara_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c3cd11e-927e-4374-8bd1-210d2ccce776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d5bf9e7-0244-4ca2-8522-b4665b49632f","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_dobrev_klara_koronavirus","timestamp":"2021. március. 05. 14:55","title":"Dobrev Klára koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dd13eef-7ae6-4e8f-98dc-aef63cef5bbc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező a világranglistán nála három hellyel előbb álló Tommy Pault győzte le.","shortLead":"A magyar teniszező a világranglistán nála három hellyel előbb álló Tommy Pault győzte le.","id":"20210306_Fucsovics_elodontos_Rotterdamban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dd13eef-7ae6-4e8f-98dc-aef63cef5bbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a63f85-68a4-4d35-9d30-d2d542facc77","keywords":null,"link":"/sport/20210306_Fucsovics_elodontos_Rotterdamban","timestamp":"2021. március. 06. 07:13","title":"Fucsovics elődöntős Rotterdamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]