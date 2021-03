Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7fec4065-423d-49b1-8721-c98445cc4f6f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Európai Néppárt frakcióvezetője az osztrák Profilnak adott interjúban azt mondja, ő a személyeskedéseken hamar túltette magát, a Fidesszel a jogállami kérdésekben folytatott vita vezetett a szakításhoz.","shortLead":"Az Európai Néppárt frakcióvezetője az osztrák Profilnak adott interjúban azt mondja, ő a személyeskedéseken hamar...","id":"20210307_Weber_profil","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fec4065-423d-49b1-8721-c98445cc4f6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfeeeacf-ca4d-495d-8947-df6d5279a8f8","keywords":null,"link":"/360/20210307_Weber_profil","timestamp":"2021. március. 07. 09:00","title":"Manfred Weber: Orbán ellenségképek gyártásából él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c049005-370f-450e-bd53-4b7a986f6f3d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A humorista oltási listájának legvégén a nők vannak, a melegek sehol.","shortLead":"A humorista oltási listájának legvégén a nők vannak, a melegek sehol.","id":"20210306_Kovacs_Andras_Peter_video_intezkedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c049005-370f-450e-bd53-4b7a986f6f3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eed7e79-6148-4fd2-891b-2b1d49ea61c7","keywords":null,"link":"/kultura/20210306_Kovacs_Andras_Peter_video_intezkedes","timestamp":"2021. március. 06. 17:35","title":"\"Az éttermek csak azért nyithatnak ki, hogy kereszthuzatot csináljanak\" - Kovács András Péter videóban magyarázza a kormány intézkedéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4905e573-5f51-4c10-8cfd-a4b3162b9330","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár ma a legtöbbször a Zoomról vagy a Microsoft Teamsről hallani, a Ciscónak is van saját online konferencia technológiája, a Cisco WebEx. Ehhez érkezett most valós idejű fordító szolgáltatás, igen sok nyelvre.","shortLead":"Bár ma a legtöbbször a Zoomról vagy a Microsoft Teamsről hallani, a Ciscónak is van saját online konferencia...","id":"20210306_valos_ideju_feliratos_forditas_cisco_webex_nyelvek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4905e573-5f51-4c10-8cfd-a4b3162b9330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf4042da-7c71-4cac-acc9-f4bbad68fb0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210306_valos_ideju_feliratos_forditas_cisco_webex_nyelvek","timestamp":"2021. március. 06. 11:03","title":"Több mint 100 nyelvre érkezik ingyenes, valós idejű fordítás a Cisco WebExen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81eff3b8-25d6-4dae-a4b3-66408eeb2860","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kormány kéri a szülőket, hogy csak a legszükségesebb esetben éljenek a lehetőséggel.","shortLead":"A kormány kéri a szülőket, hogy csak a legszükségesebb esetben éljenek a lehetőséggel.","id":"20210307_Megjelent_a_rendelet_az_ovodai_es_iskolai_gyermekfelugyeletrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81eff3b8-25d6-4dae-a4b3-66408eeb2860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b250035-146d-4a95-b9c3-0b83760ce5ee","keywords":null,"link":"/elet/20210307_Megjelent_a_rendelet_az_ovodai_es_iskolai_gyermekfelugyeletrol","timestamp":"2021. március. 07. 08:29","title":"Megjelent a rendelet az óvodai és iskolai gyermekfelügyeletről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd75f2c-3db6-4a9c-8abc-34af9c06d400","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A koronavírus mutánsa könnyebben terjed emberről emberre, a fiatalabbakat fertőzi, több embernél okoz lázat, izom- és ízületi fájdalmakat, illetve nagyon sokan köhögnek tőle.","shortLead":"A koronavírus mutánsa könnyebben terjed emberről emberre, a fiatalabbakat fertőzi, több embernél okoz lázat, izom- és...","id":"20210306_Szlavik_brit_varians_fertozesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fd75f2c-3db6-4a9c-8abc-34af9c06d400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdc69b53-4b4a-4049-b907-91e9452566a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210306_Szlavik_brit_varians_fertozesek","timestamp":"2021. március. 06. 14:19","title":"Szlávik János szerint egyértelműen a brit variáns áll a meredeken emelkedő fertőzöttszám mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f7d7ff5-7080-4250-9f74-1859f82ac918","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Harry herceg és Meghan Markle Oprah Winfrey-nek adott interjúja több címlapra kívánkozó állítással is szolgált, és a maga jól megkomponált nyersességében engedett betekintést egy diszfunkcionális család életébe. A Buckingham-palotában nem lesznek boldogok.

","shortLead":"Harry herceg és Meghan Markle Oprah Winfrey-nek adott interjúja több címlapra kívánkozó állítással is szolgált, és...","id":"20210308_Harry_es_Meghan_ez_a_bosszu_inkabb_keseru_volt_mind_edes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f7d7ff5-7080-4250-9f74-1859f82ac918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d563decb-e34d-44c9-a140-92ca758d1321","keywords":null,"link":"/elet/20210308_Harry_es_Meghan_ez_a_bosszu_inkabb_keseru_volt_mind_edes","timestamp":"2021. március. 08. 09:35","title":"Harry és Meghan: ez a bosszú inkább keserű volt, mint édes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A főpolgármester ismertette a következő hét évre vonatkozó városfejlesztési terveit.","shortLead":"A főpolgármester ismertette a következő hét évre vonatkozó városfejlesztési terveit.","id":"20210306_Karacsony_Gergely_Budapest_orszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34758353-e84c-4c50-a8bb-b5dae34aa5f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210306_Karacsony_Gergely_Budapest_orszag","timestamp":"2021. március. 06. 17:54","title":"Karácsony: Budapest nélkül nem fog az ország talpra állni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"233ea860-ff47-47a6-bf00-51bca70c2b16","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A korábbi élvonalbeli labdarúgó a Nemzeti Sportnak azt mondta, hogy csak egy évekkel ezelőtt kirótt pénzbírságot nem fizetett be időben.","shortLead":"A korábbi élvonalbeli labdarúgó a Nemzeti Sportnak azt mondta, hogy csak egy évekkel ezelőtt kirótt pénzbírságot nem...","id":"20210306_Korozes_elvonalbeli_focista_Kenesei_Zoltan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=233ea860-ff47-47a6-bf00-51bca70c2b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55184d49-e373-4851-bd4c-48db72021561","keywords":null,"link":"/elet/20210306_Korozes_elvonalbeli_focista_Kenesei_Zoltan","timestamp":"2021. március. 06. 15:37","title":"Körözést adtak ki Kenesei Zoltán ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]