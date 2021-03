Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c694675d-94ec-420c-9ccf-f94af68a2b7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz politikusát gépekkel lélegeztetik.","shortLead":"A Fidesz politikusát gépekkel lélegeztetik.","id":"20210319_koronavirus_banyai_gabor_szeged_lelegeztetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c694675d-94ec-420c-9ccf-f94af68a2b7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b63cd6f6-fd7a-41f4-bea8-914129274ef3","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_koronavirus_banyai_gabor_szeged_lelegeztetes","timestamp":"2021. március. 19. 12:45","title":"A koronavírusos Bányai Gábort már Szegeden kezelik, családja szerint jobban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ec8a542-f511-422c-855e-7dd39667aabf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Életének 83. évében, koronavírus-fertőzés következtében elhunyt Jevgenyij Nyesztyerenko, napjaink egyik legnagyobb basszusa.","shortLead":"Életének 83. évében, koronavírus-fertőzés következtében elhunyt Jevgenyij Nyesztyerenko, napjaink egyik legnagyobb...","id":"20210320_Elhunyt_Jevgenyij_Nyesztyerenko","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ec8a542-f511-422c-855e-7dd39667aabf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2718aca5-2d1a-4f14-ad55-7a2680915c35","keywords":null,"link":"/kultura/20210320_Elhunyt_Jevgenyij_Nyesztyerenko","timestamp":"2021. március. 20. 19:11","title":"Elhunyt Jevgenyij Nyesztyerenko","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bf18de1-fda1-4c78-8928-7019b02a5bc0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A fenékhálóval halászó flották évente ugyanannyi károsanyag-kibocsátásáért felelősek, mint amennyit a repülők okoznak - állapította meg egy óceánkutatók által készített tanulmány.","shortLead":"A fenékhálóval halászó flották évente ugyanannyi károsanyag-kibocsátásáért felelősek, mint amennyit a repülők okoznak...","id":"20210320_fenekhalos_halaszat_legszennyezes_repules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bf18de1-fda1-4c78-8928-7019b02a5bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69154e92-9b06-472b-85e4-02892ceb6426","keywords":null,"link":"/tudomany/20210320_fenekhalos_halaszat_legszennyezes_repules","timestamp":"2021. március. 20. 16:03","title":"Most először feltérképezték az óceáni területeket, melyekkel odacsaphatunk a klímaváltozásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"752dc7ba-909f-4ae9-94b0-ba8bf79e7b91","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Bikinis képeit lelopta egy rádió, hogy gúnyt űzzön belőle, és ez csak egy a nemtelen támadások közül, amiket azért kap Mérő Vera jogvédő, mert szót emel a bántalmazás, a megalázás ellen. Hogyan éli ezt meg és mit tekint sikernek? ","shortLead":"Bikinis képeit lelopta egy rádió, hogy gúnyt űzzön belőle, és ez csak egy a nemtelen támadások közül, amiket azért kap...","id":"202111_mero_vera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=752dc7ba-909f-4ae9-94b0-ba8bf79e7b91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b27b9015-ab54-4df9-9986-6acb47df676a","keywords":null,"link":"/360/202111_mero_vera","timestamp":"2021. március. 21. 11:00","title":"Mérő Vera: Mindegy, hogy celeb vagy miniszter, a méltóságába nem lehet belegázolni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szombaton keletkezett a tűz a XI. kerület erdős részén.","shortLead":"Szombaton keletkezett a tűz a XI. kerület erdős részén.","id":"20210321_Holttestet_talaltak_egy_leegett_satorban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4c6539d-c0e5-418a-8ae7-ccb41842056c","keywords":null,"link":"/itthon/20210321_Holttestet_talaltak_egy_leegett_satorban","timestamp":"2021. március. 21. 10:37","title":"Holttestet találtak egy leégett sátorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eedc841-98e9-4796-9bb4-87edc85bd74c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány harmadik hullámának meredeken felszálló ágában vagyunk, a brit vírusmutáns nagyon gyorsan terjed, jelentősen nő az aktív fertőzöttek és a kórházi betegek száma - közölte a koronavírusról tájékoztató kormányzati oldal. ","shortLead":"A járvány harmadik hullámának meredeken felszálló ágában vagyunk, a brit vírusmutáns nagyon gyorsan terjed, jelentősen...","id":"20210320_Tobb_mint_11_ezer_uj_fertozott_van_meghalt_227_ember","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6eedc841-98e9-4796-9bb4-87edc85bd74c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9c9e54-cdc0-46bf-a48a-2c986c116a64","keywords":null,"link":"/itthon/20210320_Tobb_mint_11_ezer_uj_fertozott_van_meghalt_227_ember","timestamp":"2021. március. 20. 08:40","title":"Több mint 11 ezer új fertőzött van, meghalt 227 ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747aaa21-5bcf-4731-a8c3-e453784ffa63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kubatov Gábor, aki a Fidesz pártigazgatója és az FTC elnöke is egyben, elismerte, hogy egyik kollégája hitványozta le Hadházy Ákost a klub nevében a Facebookon. De most pótolta a mulasztását Kubatov, aki a saját oldalán, a saját nevében hitványozta le a független képviselőt. ","shortLead":"Kubatov Gábor, aki a Fidesz pártigazgatója és az FTC elnöke is egyben, elismerte, hogy egyik kollégája hitványozta le...","id":"20210320_Kubatov_elismerte_hogy_egy_kollegaja_hitvanyozta_le_Hadhazyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=747aaa21-5bcf-4731-a8c3-e453784ffa63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab935c46-c035-48e6-b478-39b4b02125a8","keywords":null,"link":"/itthon/20210320_Kubatov_elismerte_hogy_egy_kollegaja_hitvanyozta_le_Hadhazyt","timestamp":"2021. március. 20. 13:00","title":"Kubatov elismerte, hogy egy kollégája hitványozta le Hadházyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e82f53b-ee8d-401e-bff8-f3ea4c18e6d6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Pulmonológiai Intézet főorvosa beszélt erről a köztévében.","shortLead":"A Pulmonológiai Intézet főorvosa beszélt erről a köztévében.","id":"20210320_Asztmasoknak_es_az_allergiasoknak_is_javasoljak_az_oltast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e82f53b-ee8d-401e-bff8-f3ea4c18e6d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8bfd490-48bc-4e2e-b61d-3eb215317b03","keywords":null,"link":"/tudomany/20210320_Asztmasoknak_es_az_allergiasoknak_is_javasoljak_az_oltast","timestamp":"2021. március. 20. 13:33","title":"Asztmásoknak és az allergiásoknak is javasolják az oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]