Az erdélyi magyarok védelmére kelő cigányok vezetőjéről nevezik el a Nyugati pályaudvar melletti területet

[{"available":true,"c_guid":"96156d10-da76-437d-a756-cb485c4df412","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció képviselője Dömötör Csaba felszólalásába kiabált bele, a házelnök ismét milliós büntetés szabott ki.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció képviselője Dömötör Csaba felszólalásába kiabált bele, a házelnök ismét milliós büntetés...","id":"20210325_Kover_Laszlo_buntetes_Vadai_Agnes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96156d10-da76-437d-a756-cb485c4df412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1db00934-bc83-4bd7-bd44-5dcab791efe1","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_Kover_Laszlo_buntetes_Vadai_Agnes","timestamp":"2021. március. 25. 18:09","title":"Kövér László kétmilliós büntetést szabott ki Vadai Ágnesre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6391301f-2d4c-46b0-8433-73320874a02b","c_author":"Németh Róbert","category":"360","description":"Az elmúlt egy év természetesen a sport világát is megrengette és átalakította. 