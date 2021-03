Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20024c9f-4516-44e4-b73c-6264c3b625ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén Tóth Dávid olimpikon keresi majd a párját a műsorban. ","shortLead":"Idén Tóth Dávid olimpikon keresi majd a párját a műsorban. ","id":"20210325_Visszater_a_TV2re_A_Nagy_O","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20024c9f-4516-44e4-b73c-6264c3b625ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff289390-3da1-4e69-9d20-1c863c3191a4","keywords":null,"link":"/elet/20210325_Visszater_a_TV2re_A_Nagy_O","timestamp":"2021. március. 25. 16:24","title":"Visszatér a TV2-re A Nagy Ő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10e9d30d-ef95-4f67-be55-d4a1be4c9344","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy hasonlat kedvéért, ironikusan sem lehet „büdös magyar migránsoknak” nevezi a portyázó honfoglalókat – ez következik a Kúria e heti döntéséből. Tóta W. Árpád szerint a magyar publicisták kihívásként tekintenek a döntésre. Az ítéletről egy videóban beszélgettünk az érintettel és a HVG jogi képviselőjével, Nehéz-Posony Katával.\r

\r

","shortLead":"Egy hasonlat kedvéért, ironikusan sem lehet „büdös magyar migránsoknak” nevezi a portyázó honfoglalókat – ez következik...","id":"20210326_Ertelem_kontra_serelem_a_Kuria_donteserol_Tota_W_Arpad_es_NehezPosony_Kata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10e9d30d-ef95-4f67-be55-d4a1be4c9344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3f3a23-3d61-4896-8a9c-52c0bc11e642","keywords":null,"link":"/360/20210326_Ertelem_kontra_serelem_a_Kuria_donteserol_Tota_W_Arpad_es_NehezPosony_Kata","timestamp":"2021. március. 26. 17:00","title":"Tóta W. Árpád: Ha kell, állatmesékben írjuk meg, amit gondolunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d963da64-e34d-43d9-8b7e-96c0dff501d0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kezdeményező bizottság jogi és procedurális hiányosságok miatt kéri az EB-határozat megsemmisítését.","shortLead":"A kezdeményező bizottság jogi és procedurális hiányosságok miatt kéri az EB-határozat megsemmisítését.","id":"20210324_Birosag_eljaras_Europai_Bizottsag_Minority_SafePack","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d963da64-e34d-43d9-8b7e-96c0dff501d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a6e8c3-e524-418b-ab5a-6daf19aa7c5b","keywords":null,"link":"/vilag/20210324_Birosag_eljaras_Europai_Bizottsag_Minority_SafePack","timestamp":"2021. március. 24. 21:52","title":"Bírósági eljárást indítottak a Minority SafePack kezdeményezői az Európai Bizottság döntése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9264ade2-d031-442c-ab04-1dbc817c9bec","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Néhányan nem kisebb feladatra vállalkoznak, mint az újjászületésre, mások történelmet készülnek írni. És lesz valaki, aki a szívét lecsupaszítva száll be ebbe az öldöklő játékba. Öt arc, öt történet, amely nemcsak verseny-, hanem emberi szempontból is érdekes lehet az idei Forma–1-es szezonban.","shortLead":"Néhányan nem kisebb feladatra vállalkoznak, mint az újjászületésre, mások történelmet készülnek írni. És lesz valaki...","id":"20210326_forma1_hamilton_alonso_vettel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9264ade2-d031-442c-ab04-1dbc817c9bec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c2fe4a8-c2e3-47ff-9ca7-dcfc252b1b60","keywords":null,"link":"/elet/20210326_forma1_hamilton_alonso_vettel","timestamp":"2021. március. 26. 20:00","title":"Hamilton letérdel, Alonso visszaül, Vettel átáll – rég tűntek ilyen izgalmasnak a Forma–1 arcai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a69b1b7-b131-4a6d-851a-97e6734cd8ba","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Logikusan azt kell feltételeznem, nincs remény arra, hogy Magyarország a közeli jövőben demokrácia lesz, de a reményt sohasem szabad feladni – mondja Kornai János, a Harvard és a Budapesti Corvinus Egyetem professor emeritusa, akinek legutóbbi írásait Töprengések címen a HVG Könyvek adta ki.","shortLead":"Logikusan azt kell feltételeznem, nincs remény arra, hogy Magyarország a közeli jövőben demokrácia lesz, de a reményt...","id":"202112__kornai_janos__reformokrol_akinai_fenyegetesrol_amagyar_autokraciarol__szeljegyzetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a69b1b7-b131-4a6d-851a-97e6734cd8ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c9c3824-5e26-4010-a7c7-7a2001f0f8ca","keywords":null,"link":"/360/202112__kornai_janos__reformokrol_akinai_fenyegetesrol_amagyar_autokraciarol__szeljegyzetek","timestamp":"2021. március. 26. 06:30","title":"Kornai János: Irreálisan sok jót vártam a kapitalizmustól és a demokráciától is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4807130-5b65-4fe5-9687-38f1f0beba21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A virológus szerint a halálozási arány csökkentéséhez elég a 2,5 millió beoltott ember, de a vírus ettől még gyorsan fog terjedni.","shortLead":"A virológus szerint a halálozási arány csökkentéséhez elég a 2,5 millió beoltott ember, de a vírus ettől még gyorsan...","id":"20210326_duda_erno_oltas_nyitas_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4807130-5b65-4fe5-9687-38f1f0beba21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9de6aa9a-0457-4495-800d-f08fa04ce833","keywords":null,"link":"/tudomany/20210326_duda_erno_oltas_nyitas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. március. 26. 17:53","title":"Duda Ernő: 3,5 millió oltott ember kellene a biztonságos nyitáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee0876e5-8da3-49c0-8a24-dbf89622d14d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világon vélhetően elsőként Új-Zéland biztosítana fizetett szabadságot, ha a terhesség bármely időszakában vetélésre kerül sor.

","shortLead":"A világon vélhetően elsőként Új-Zéland biztosítana fizetett szabadságot, ha a terhesség bármely időszakában vetélésre...","id":"20210325_UjZeland_veteles_szabadsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee0876e5-8da3-49c0-8a24-dbf89622d14d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c757cab-6f24-4d86-972e-e7d53692480c","keywords":null,"link":"/elet/20210325_UjZeland_veteles_szabadsag","timestamp":"2021. március. 25. 12:11","title":"Az elvetélt gyermek után is kérhetnek szabadságot a szülők Új-Zélandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"661d8a92-25ac-4171-b43b-e19263423ec1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Angie Carriere nem akarta veszni hagyni a telefonját a rajta lévő fényképek maitt. Neki lett igaza.","shortLead":"Az amerikai Angie Carriere nem akarta veszni hagyni a telefonját a rajta lévő fényképek maitt. Neki lett igaza.","id":"20210326_apple_iphone_11_pro_befagyott_to_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=661d8a92-25ac-4171-b43b-e19263423ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c44c5f0-7c66-4ddc-a9ac-acc0000de4c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210326_apple_iphone_11_pro_befagyott_to_video","timestamp":"2021. március. 26. 19:03","title":"Videó: 30 nap után, egy befagyott tó fenekéről halászták ki az iPhone 11 Prót – és működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]