Épp tíz évvel ezelőtt, 2011 márciusában – ugyanabban az évben, amikor Geréb Ágnest, az apás- és az otthonszülés úttörőjét első fokon két év letöltendő fogházbüntetésre ítélték – a magyar kormány elfogadott egy rendeletet az intézményen kívüli szülés szabályozásáról. Magyarországon az otthonszülés körüli diskurzust sokáig (sőt, bár kisebb mértékben, de még a mai napig is) Geréb Ágnes ügye határozta meg. Anélkül, hogy belemennénk Geréb tevékenységének vagy bírósági ügyének boncolgatásába, felesleges volna tagadni, hogy az ő neve az (egyik) első asszociáció az otthonszülés kapcsán, ami finoman szólva is elég ellentmondásossá tette a megítélését.

Korábban, bár a törvény szerint elviekben lehetséges volt intézményen kívül szülni, ennek körülményeit semmi sem szabályozta. A rendeletben többek között kimondják, hogy otthonszülésre a 37. és 41. hét között járó, szövődménymentes terhesség esetén kerülhet sor, ha a magzat koponyavégű fekvésben (vagyis „fejjel lefelé”) helyezkedik el, és az anya 18 és 40 év között jár.

© AFP / IMAGE SOURCE / J J D

Az otthonszüléshez minden esetben szükséges egy úgynevezett háttérkórház is, amelynek az otthonszülés helyszínétől húsz percen belül kell lennie, hogy az esetleges szülés közbeni komplikációk esetén elláthassák az anyát és a gyermekét. Lukács Judit bába, az Életfa Bábapraxis vezetője szerint a jogszabályi háttér megteremtése olyan biztonságot adott a nőknek, ami az elmúlt években az otthonszülések számának növekedéséhez vezetett – de a koronavírus-járvány időszaka még így is kiugrónak számít, sokan ugyanis pont a vírus miatt látták meg a valódi alternatívát az otthonszülésben. Az ő szempontjaikkal ebben a cikkünkben foglalkoztunk.

A koronavírus hozhatja el az otthonszülés forradalmát? A koronavírus-járvány kitörése óta világszerte emelkedik az otthonszülések száma, Magyarországon is naponta keresik kétségbeesett kismamák a bábapraxisokat. A várandósok a fertőzésveszélyen túl a szeparációtól és az apás szülés akadályoztatásától tartanak, és sokaknak még úgy is jobb opciónak tűnik az otthonszülés, hogy csak Zoomon találkozhatnak a bábájukkal.

Más kérdés, vajon elég-e a koronavírus ahhoz, hogy alapjaiban is megváltoztassa, ahogyan a szülésről gondolkodunk.

Mindenütt jó?

A szülésről ugyanis már eddig is nagyon sokféleképpen gondolkodtunk. Ma az otthonszülés a nyugaton alapértelmezettnek számító kórházi szülés alternatívájaként jön szóba, de volt egy elég hosszú időszak, amikor ez fordítva volt. És a szüléssel kapcsolatos társadalmi vélekedéseink szempontjából elég tanulságos az a folyamat is, amelynek során a szülések az otthonokból az intézményekbe kerültek.

Ezt a témát járja körül a The Business of Being Born című 2008-as dokumentumfilm, és nagyjából arra jut, hogy

a nyugati egészségügy az elmúlt néhány évtizedben mindent megtett azért, hogy meggyőzze a nőket, nem tudnak természetes módon – beavatkozások nélkül, hüvelyi úton, akár otthon – szülni.

Az Egyesült Államokban például mindez az 1900-as évek elején kezdődött a szülésznők és bábák elleni országos lejárató kampánnyal, melynek részeként az orvosok fejkendős, fogatlan öregasszonyok képeivel riogatták a várandós nőket. „Szeretnéd, hogy ez a nő hozza világra a kisbabádat?” – állt az elrettentőnek szánt felirat az egyik plakátokra és szórólapokra nyomtatott fotó alatt.

Az otthonszülés egycsapásra elavult és veszélyes gyakorlattá vált, miközben a kórházak a haladás szimbólumát és a biztonság ígéretét jelentették. Az más kérdés, hogy a háttérben már akkor munkálkodtak gazdasági érdekek: a frissen képzett szülészorvosoknak munkahelyre volt szükségük, így míg 1900-ban az Egyesült Államokban a szülések 95 százaléka otthonszülés volt, 1938-ra ez az arány 50 százalékra, 1955-re pedig csupán 1 százalékra csökkent. A normalitás elképesztően rövid idő alatt óriásit változott.

A kórházi szülések valóban nagyobb biztonságot teremtettek:

az Egyesült Államokban a 20. század elején 1000 élveszülésből 100 újszülött veszítette életét az első évben, majd 1915 és 1997 között több mint 90 százalékkal csökkent a csecsemőhalandóság, és ugyanígy jelentősen zuhant az anyai mortalitás is. A modern orvostudománynak köszönhetően világszerte több anyát és újszülöttet tudunk megmenteni, mint valaha, ráadásul ezek a beavatkozások nemcsak életmentők lehetnek, de súlyos szövődményeket is megelőzhetnek.

© AFP / Leo Ramirez

Mindeközben felesleges tagadni, hogy a biztonságos szülés társadalmi elképzelését gazdasági tényezők is formálják. Magyarországon már évek óta egyre aggasztóbb a császármetszések magas – bizonyos kórházakban akár 50 százalékot is elérő – aránya, de az egyéb beavatkozások, elsősorban az oxitocinos szülésindítás és/vagy fájáserősítés, és a gátmetszés előfordulása is nagyon gyakori. 2019-ben a Nők Lapja közzétette a 2018-ban zajlott császármetszések és gátmetszések országos statisztikáit intézményi bontásban, amelyből kiderült, hogy összesítve 40,08 százalék az országban a császármetszések aránya – de például a Magyar Honvédség Egészségügyi Központban az 56,99-et is elérte.

Azt azért fontos megjegyezni, hogy a császármetszések gyakoriságának egyébként világszintű emelkedése mögötti egyik ok, hogy a nők egyre idősebb korban vállalnak gyereket, így nagyobb eséllyel válnak veszélyeztetett terhessé. Ráadásul ha az első szülés császárral végződött, valószínű, hogy a második is azzal fog, vagyis beindul egyfajta láncreakció is. Ezeknek a beavatkozásoknak egy része tehát indokolt és valóban életmentő, de rengeteg a feleslegesen elvégzett műtét is.

Ára van

És hogy mi köze mindennek a pénzhez? Egy először szülő nő általában hosszan vajúdik és lassan tágul. Vagyis sokáig igényli az egészségügyi személyzet erőforrásait. Ezzel szemben a szülések indításával és a műtétek programozásával szinte futószalagon lehet csúnya, de érzékletes szóval megszüleszteni a nőket. Ezt legjobban talán a G7 által nyilvánosságra hozott KSH-adatok szemléltetik, amelyekből kiderül például, hogy Magyarországon 2018-ban a szülések 36,3 százalékát mesterségesen indították. Ez a gyakorlat tervezhetővé tette az orvosok számára a szülést, mellesleg fokozta a későbbi beavatkozások valószínűségét, márpedig a több beavatkozás jellemzően több hálapénzzel kecsegtetett. Ezt igazolja az is, hogy a Semmelweis Egyetem egyik tanulmánya szerint az ügyeletben szülő nőknél alacsonyabb a mesterséges szülésindítások aránya, hiszen ott nem kell alkalmazkodni a választott orvos beosztásához.

A Másállapotot a szülészetben! Mozgalom szerint Magyarországon komoly problémát jelent, hogy az intézeten kívüli szülés nem TB-támogatott, ezért sok esetben nem jelent valós választási lehetőséget a nők számára. És ha valaki ki is tudja fizetni a több százezres költséget, még mindig szembe kell néznie a környezet megbélyegzésével: a mozgalom szerint az otthonszülő anyák sokszor kerülnek konfliktusba a védőnőkkel, gyermekorvosokkal.

© MTI/Mónus Márton

„Az otthonszülés-szégyenítés jelen van – mondja Keszler Viktória, a mozgalom egyik képviselője. – Még mindig van olyan osztályvezető, aki az osztály felújítása kapcsán azt mondta, a beruházás célja az volt, hogy ne otthon szüljenek a nők, hanem otthonosan. Az ilyen megnyilvánulások jól jelzik a hiányos információkat, hiszen a nők nem az otthonos környezet meg a franciaágy, hanem az ellátási modell, a bánásmód különbségei miatt szoktak otthon szülni.”

Arra a kérdésre, hogy a kórházi vagy az otthonszülés-e a biztonságosabb, egyelőre nehéz egyértelmű választ adni. Ha a biztonság alatt az újszülött-halálozást értjük, akkor a The Lancet EClinicalMedicine folyóiratban megjelent 2019-es kutatás szerint például nincs szignifikáns különbség a két gyakorlat között, amennyiben az anya alacsony kockázatú várandós. Azonban Szécsi Dávid szülész-nőgyógyász szerint ezeket a statisztikákat nehéz Magyarországra vetíteni, hiszen nálunk nagyon alacsony az otthonszülések aránya. Ráadásul a szabályozás értelmében a magasabb kockázatú, problémás várandósságok kizárólag kórházi szüléssel végződhetnek, ami ugyancsak torzítja az arányokat.

© MTI / Kallos Bea

Az orvos szerint a megfelelő körülmények között az otthonszüléssel nincs is semmi gond. Azonban ő úgy látja, a gyakorlatban nem mindig sikerül eleget tenni a szabályozásoknak. „Ahol sikerült megfelelő infrastruktúrát kialakítani az otthonszülések köré, például Hollandiában, ott azt mutatják a statisztikák, hogy a szövődmények előfordulása és az újszülött-mortalitás nagyjából ugyanolyan gyakori, mint a kórházi szülések esetében. Más körülmények között, a szükséges szabályozások és ellenőrzések nélkül, az otthonszülés mindig nagyobb kockázatot jelent.” Szécsi Dávid szerint például hiába írja elő rendelet, hogy az otthonszülés helyszínétől húsz percen belül be kell érni a kórházba, ez az idő gyakran hosszabbra nyúlik. Az orvos szerint az is gond, hogy nincs kommunikáció a szülészeti osztályokon dolgozó orvosok és a bábák között, ráadásul a kórházban végződő otthonszülések gyakran szítanak feszültséget a két oldal között.

Ha egy kismama az otthonszülést választja, annak jó eséllyel vannak előzményei, ami miatt az egész rendszert a francba kívánja. Amikor bejönnek a kórházba egy otthonszülésből, gyakran egymásnak feszülnek a bábák elvárásai és azok a szabályok, amelyeknek nekünk orvosként eleget kell tennünk, ezek pedig szinte mindig éles helyzeteket szülnek.

Lukács Judit szerint azért sokat javult a viszony az elmúlt években, ők több olyan kismamával is beszéltek, akit épp az eredetileg felfogadott nőgyógyásza, szülésznője bátorított otthonszülésre. A bába szerint ez azért is nagyon fontos, mert így az egészségügy is hitelesíti az otthonszülést, ezzel is növelve a kismamák bizalmát és biztonságérzetét.

Nem betegség

Magyarországon egyedülálló módon már a terhesség első heteitől védőnő gondozza a várandósokat, aki mellett a háziorvos és a szülész-nőgyógyász, illetve a terhesgondozásért felelős kórházi nővérek is rendszeresen végeznek vizsgálatokat. A terhesség alatt legalább két genetikai ultrahangon vesz részt a kismama, majd további ultrahangos vizsgálatokon ellenőrzik a baba méretét és fekvését a harmadik trimeszterben. Rendszeresen monitorozzák a terhes nők vérképét, vizeletét, vérnyomását, súlyát, és a második trimeszterben egy cukorterheléses vérvételen is részt kell venni. A legtöbb kórházban a 36-37. héttől terminusig hetente végeznek CTG-vizsgálatot, amivel a magzat szívműködését és mozgástevékenységét ellenőrzik. Az utolsó hetekben sok nőgyógyász végez heti rendszerességű méhszáj-vizsgálatot, szükség esetén extra ultrahangokat és CTG-ket.

© AFP / Jessica Bordeau

Ez persze nagyon megnyugtatónak tűnhet, de nem biztos, hogy hasznos is: a legtöbb nyugati országban messze nincs ennyi vizsgálat. A CTG kapcsán például a külföldi szakmai irányelvek kifejezetten hangsúlyozzák, hogy mivel a vizsgálat mindig a baba pillanatnyi állapotáról ad képet (vagyis arról a fél-egy óráról, amíg a vizsgálat tart), felesleges ilyen gyakorisággal végezni. A járvány tavalyi első hulláma alatt sok kórházban le is álltak a panaszmentes kismamák rutinszerű vizsgálataival, ami Lukács Judit szerint „a normalitás felé tolhatja a szülészeti ellátást”. Vagyis segíthet rávilágítani, hogy a terhesség nem patológiás állapot, hanem – a szüléshez hasonlóan – természetes élettani folyamat.

Az intézményi háttérre és háborítatlan szülésre egyszerre vágyó nőknek jó alternatívát jelenthetnének a születésházak, ahol dúlák és szülésznők mellett, jól felszerelt, mégis otthonos helyiségekben vajúdhatnak és szülhetnek. Ezeken a helyeken ideálisan találkozik az otthon kényelme és az intézmények nyújtotta biztonságérzet, megfér egymás mellett a gyertyafény és a halk zene, meg a CTG-készülék és a bordásfal. De ilyet hozzánk legközelebb Ausztriában találni. Korábban egyébként Magyarországon is működött az érdi Napvilág Születésház, de a Geréb Ágneshez kötődő intézményben már jó ideje nem vezetnek szüléseket.

Persze a legtöbb nő számára még mindig a kórház jelenti a biztonságot, és az, ha orvosok és orvosi műszerek, eszközök veszik körül, mert sokkal nagyobb veszélynek éreznék, hogy egy komplikáció miatt mentőre kelljen várni. Ahogy a koronavírus-járvány és az otthonszülések kapcsolatát megvizsgáló cikkünkben írtuk, az bizos, hogy ha a jövőben több nő választaná az otthonszülést, akkor több bába képzésére, jobb infrastuktúrára és az otthonszülések szorosabb monitorozására lesz szükség. Ha pedig mindez a kórházakat is arra készteti, hogy indokolatlan beavatkozások és nemritkán traumatizáló bánásmód helyett az intézmények falai között is háborítatlan, természetes szüléseket kísérjenek, végül tényleg minden terhes nő jól járhat – akárhogy is dönt.

A járvány árnyékában A koronavírus-járvány harmadik hulláma súlyosabban érintette a kismamákat is: nemrégiben bejárta a sajtót a hír, hogy legalább 20 koronavírusos várandós szorul oxigénre, négyen pedig már lélegeztetőgépre kerültek. Szécsi Dávid, a Szent János Kórház szülész-nőgyógyásza azt mondja, valószínűsíthető, hogy ez az alapvetően is felgyorsult fertőzés, illetve az egyre fiatalabbakat támadó variánsok következménye, de mindez összhangban áll a korábban hangsúlyozott információkkal is, miszerint a kismamák körében valamivel valószínűbb a súlyos lefolyású betegség. Ugyanakkor ezek a várandósok többnyire nem szülés közelében álló nők, így a kórház szülészetén – ebből a szempontból – nem érzékelhető változás: a korábban is érvényes protokoll szerint zajlanak a szülések, vagyis továbbra is jelen lehet kísérő a vajúdás alatt, a covidos kismamák pedig a már leírt menetrend szerint szülhetnek.

Még több Élet + Stílus a Facebook-oldalunkon, kövessen minket: