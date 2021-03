Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5312c740-b29f-4a3c-8520-e590e0809787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Novák Katalin jelentette be a hírt.","shortLead":"Novák Katalin jelentette be a hírt.","id":"20210318_fidesz_kilep_a_neppartbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5312c740-b29f-4a3c-8520-e590e0809787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca10efba-bc02-41ca-9ca2-adb4e7b90caa","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_fidesz_kilep_a_neppartbol","timestamp":"2021. március. 18. 16:53","title":"A Fidesz kilép az Európai Néppártból is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f64c0c-f1f3-4cad-8e96-01ff7772c3f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"​​​​​​​A 28 éves férfitól több mint két kiló amfetamint foglaltak le.\r

","shortLead":"​​​​​​​A 28 éves férfitól több mint két kiló amfetamint foglaltak le.\r

","id":"20210319_kabitoszer_rendorseg_balatonfured_amfetamin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58f64c0c-f1f3-4cad-8e96-01ff7772c3f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be55f62a-8899-4a1c-8520-3d45dc3a8eb7","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_kabitoszer_rendorseg_balatonfured_amfetamin","timestamp":"2021. március. 19. 05:58","title":"Lecsaptak a rendőrök a balatonfüredi férfira, aki bitcoinnal fizetett a neten rendelt kábítószerért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8dbf1f-2b3e-47c3-8938-9a4f4b3f9139","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lapok mindegyike a KESMA vagy a Mediaworks alá tartozik a Media1 szerint. Czeglédy Csabáról állítottak valótlanságot.","shortLead":"A lapok mindegyike a KESMA vagy a Mediaworks alá tartozik a Media1 szerint. Czeglédy Csabáról állítottak valótlanságot.","id":"20210319_19_kormanyparti_lap_helyreigazitas_czegledy_dobrev","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee8dbf1f-2b3e-47c3-8938-9a4f4b3f9139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a49406f-f7cc-4a46-b266-45672527b305","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_19_kormanyparti_lap_helyreigazitas_czegledy_dobrev","timestamp":"2021. március. 19. 16:30","title":"19 kormánypárti lap közölt egyszerre helyreigazítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a6ab45-c498-449d-a938-7320ae34523e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A képeken látható roncsokon túl még vagy tucatnyi autót tároltak a garázsban. ","shortLead":"A képeken látható roncsokon túl még vagy tucatnyi autót tároltak a garázsban. ","id":"20210319_Felbecsulhetetlen_ertek_autogyujtemeny_egett_porra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73a6ab45-c498-449d-a938-7320ae34523e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36cbebfb-1b84-466d-9348-fb4d118d5d13","keywords":null,"link":"/cegauto/20210319_Felbecsulhetetlen_ertek_autogyujtemeny_egett_porra","timestamp":"2021. március. 19. 13:42","title":"Felbecsülhetetlen értékű autógyűjtemény égett porrá, amelyről most képeket közöltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d7f1a22-7205-4d53-bee3-ba4ef83635bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit kormány szerint a gyerekeknek az iskolába érve, étkezések előtt és után is meg kell mosniuk a kezüket, mert csak így csökkenthető a fertőzésveszély. A szülők úgy vélik: a kérés túlzás.","shortLead":"A brit kormány szerint a gyerekeknek az iskolába érve, étkezések előtt és után is meg kell mosniuk a kezüket, mert csak...","id":"20210319_ekcema_kiutes_bor_kezmosas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d7f1a22-7205-4d53-bee3-ba4ef83635bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a779b5dd-96e2-4752-b6d4-f5d013c988d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_ekcema_kiutes_bor_kezmosas","timestamp":"2021. március. 19. 09:43","title":"Gyakorivá vált az ekcémás bőr a brit gyerekeknél a gyakoribb kézmosás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hajszálra járt a történelmi mélypontjától a forint.","shortLead":"Hajszálra járt a történelmi mélypontjától a forint.","id":"20210318_forint_euro_arfolyam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb353ff4-4460-40a4-8bab-2c05051f234b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210318_forint_euro_arfolyam","timestamp":"2021. március. 18. 17:59","title":"369 forintba is került egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f18815-5c04-4a9c-9b1e-20bd26a65bbb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egymástól 150 kilométerre élő csimpánzokat kötöttek össze virtuálisan két cseh állatkert szakemberei, hogy megnézzék, miként reagálnak az állatok egymásra.","shortLead":"Egymástól 150 kilométerre élő csimpánzokat kötöttek össze virtuálisan két cseh állatkert szakemberei, hogy megnézzék...","id":"20210317_zoom_csehorszag_allatkert_csimpanz_zoom_hivas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1f18815-5c04-4a9c-9b1e-20bd26a65bbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adbaa3c0-deaf-46af-bf53-4d23a4ad8fc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210317_zoom_csehorszag_allatkert_csimpanz_zoom_hivas","timestamp":"2021. március. 17. 17:03","title":"Zoomon kapcsolták össze két cseh állatkert csimpánzait, most egymást nézik a tévében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5040f4-5e1a-4f97-bbdf-79888de71336","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csúcson az egy nap alatt elhunyt koronavírusos betegek száma is. ","shortLead":"Csúcson az egy nap alatt elhunyt koronavírusos betegek száma is. ","id":"20210319_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e5040f4-5e1a-4f97-bbdf-79888de71336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e27f9ca-2f27-47e9-9bba-f26134966fdc","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. március. 19. 09:30","title":"Koronavírus: minden eddiginél több, 10 759 új fertőzöttet jelentettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]