[{"available":true,"c_guid":"360ed176-d7ab-4cfe-a67d-08ce84ee2986","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal állítja, nem a rendszereit ért hackertámadás miatt került ki az internetre több mint félmilliárd felhasználójának az adata.","shortLead":"A közösségi oldal állítja, nem a rendszereit ért hackertámadás miatt került ki az internetre több mint félmilliárd...","id":"20210408_facebook_adatszivargas_telefonszam_magyarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=360ed176-d7ab-4cfe-a67d-08ce84ee2986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26bf4f0e-3df0-42bd-9d15-927c2aea26d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_facebook_adatszivargas_telefonszam_magyarok","timestamp":"2021. április. 08. 08:43","title":"Itt a hivatalos magyarázat az újabb facebookos adatszivárgásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5bee7d-8feb-441c-9fd0-711d811fa3ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az európai színművészeti iskolákat tömörítő szervezet úgy határozott, hogy nem kívánja a tagjai közt tudni a Színház- és Filmművészeti Egyetemet. Ám az SZFE szerint alapszabály írja elő, hogy a kizárásról az érintett felet is meg kell hallgatni. Márpedig őket nem hallgatták meg – írják lapunknak megküldött közleményükben. ","shortLead":"Az európai színművészeti iskolákat tömörítő szervezet úgy határozott, hogy nem kívánja a tagjai közt tudni a Színház...","id":"20210409_Az_SZFE_szerint_szabalyt_szegve_zarhatjak_ki_oket_az_Europai_Szinhazi_Iskolak_es_Akademiak_Uniojabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a5bee7d-8feb-441c-9fd0-711d811fa3ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b844c5c4-0d0a-401a-95ae-09acf7467134","keywords":null,"link":"/elet/20210409_Az_SZFE_szerint_szabalyt_szegve_zarhatjak_ki_oket_az_Europai_Szinhazi_Iskolak_es_Akademiak_Uniojabol","timestamp":"2021. április. 09. 13:35","title":"Az SZFE szerint szabályt szegve zárhatják ki őket az Európai Színházi Iskolák és Akadémiák Uniójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11846b76-702b-477f-aaa9-5fde9812f764","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin szerint az ukrán hadsereg a Donyec-medencei demarkációs vonalnál provokálja Oroszországot.","shortLead":"Vlagyimir Putyin szerint az ukrán hadsereg a Donyec-medencei demarkációs vonalnál provokálja Oroszországot.","id":"20210408_Ukrajna_Oroszorszag_katonai_tabor_hatar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11846b76-702b-477f-aaa9-5fde9812f764&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b90b24-4cfb-4e35-bf30-3a1212c2bec1","keywords":null,"link":"/vilag/20210408_Ukrajna_Oroszorszag_katonai_tabor_hatar","timestamp":"2021. április. 08. 18:27","title":"Hatalmas katonai tábort épít Oroszország az ukrán határnál, állítják orosz függetlenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2cfe2a-9e71-4c94-b53d-ff5bd9e40e09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 30 év alattiak között a legnépszerűbb párt a Fidesz, de többen vannak, akik leváltanák, és a bizonytalanok aránya is magas.","shortLead":"A 30 év alattiak között a legnépszerűbb párt a Fidesz, de többen vannak, akik leváltanák, és a bizonytalanok aránya is...","id":"20210408_partok_fiatalok_republikon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b2cfe2a-9e71-4c94-b53d-ff5bd9e40e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c34ebb10-7085-41fe-a995-dd105dda10c9","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_partok_fiatalok_republikon","timestamp":"2021. április. 08. 19:58","title":"Republikon: Sok fiatal szereti a Fideszt, de még több akarja leváltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c389491a-f4cf-423a-954f-3ddca167e6bf","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Rendelettel semmisítheti meg a kormány az önkormányzatok településfejlesztési terveit. A hivatkozási alap, nem túl sok fantáziával, a tömeges migráció.","shortLead":"Rendelettel semmisítheti meg a kormány az önkormányzatok településfejlesztési terveit. A hivatkozási alap, nem túl sok...","id":"202114__onkormanyzatisag__nagy_tavak_koalicio__ertekmentes__varoskeptelenseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c389491a-f4cf-423a-954f-3ddca167e6bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439da5bc-3fd2-4a7c-9732-a3e3b9153b2a","keywords":null,"link":"/360/202114__onkormanyzatisag__nagy_tavak_koalicio__ertekmentes__varoskeptelenseg","timestamp":"2021. április. 09. 15:00","title":"Még kevesebb maradhat az önkormányzatok önállóságából, még erősebb lesz az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66f7880-5341-416b-a02b-583da4a45c7a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki aktivista ügyvédje szerint két gerincsérvet is diagnosztizáltak ügyfelénél, de semmiféle kezelést nem kap.","shortLead":"Az orosz ellenzéki aktivista ügyvédje szerint két gerincsérvet is diagnosztizáltak ügyfelénél, de semmiféle kezelést...","id":"20210408_Mar_nehezen_erzi_a_labait_es_a_kezeit_Alekszej_Navalnij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f66f7880-5341-416b-a02b-583da4a45c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"472cb4df-f545-4cef-b71e-5c1da3c2aabb","keywords":null,"link":"/vilag/20210408_Mar_nehezen_erzi_a_labait_es_a_kezeit_Alekszej_Navalnij","timestamp":"2021. április. 08. 06:16","title":"Már nehezen érzi a lábait és a kezeit Alekszej Navalnij","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1316f12-1d1e-4f19-884b-d5d58cb361ba","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Veszélyezteti a híveket a pap, aki maszk nélkül tart misét, ezért indult több eljárás Franciaországban.","shortLead":"Veszélyezteti a híveket a pap, aki maszk nélkül tart misét, ezért indult több eljárás Franciaországban.","id":"20210407_Maszk_es_vedotavolsag_nelkuli_husveti_misek_miatt_indult_eljaras_Franciaorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1316f12-1d1e-4f19-884b-d5d58cb361ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb3ebcf4-e417-4e05-891c-00375d0e6f22","keywords":null,"link":"/vilag/20210407_Maszk_es_vedotavolsag_nelkuli_husveti_misek_miatt_indult_eljaras_Franciaorszagban","timestamp":"2021. április. 07. 22:00","title":"Maszk és védőtávolság nélküli húsvéti misék miatt indult eljárás Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecbbaafd-8299-4c23-8349-4003386d6bd4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak központi írásbeli tesztek alapján dőlnek el 2021-ben is a diákok érettségi jegyei, de ez vajon javít vagy ront az eredményeken?\r

\r

","shortLead":"Csak központi írásbeli tesztek alapján dőlnek el 2021-ben is a diákok érettségi jegyei, de ez vajon javít vagy ront...","id":"20210409_Erettsegi_szobeli_nelkul_mar_megvolt_a_rendszer_tesztje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecbbaafd-8299-4c23-8349-4003386d6bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efdea797-2f59-406c-b47b-245cf5caf176","keywords":null,"link":"/elet/20210409_Erettsegi_szobeli_nelkul_mar_megvolt_a_rendszer_tesztje","timestamp":"2021. április. 09. 10:11","title":"Érettségi szóbeli nélkül: már megvolt a rendszer tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]