[{"available":true,"c_guid":"306cc639-275c-4ec0-b1f8-7a17971e68dd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az ország három prefektúrájában rendkívüli állapotot hirdettek a járvány negyedik hullámától tartva.","shortLead":"Az ország három prefektúrájában rendkívüli állapotot hirdettek a járvány negyedik hullámától tartva.","id":"20210407_koronavirus_jarvany_fertozes_tokio_olimpia_oszaka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=306cc639-275c-4ec0-b1f8-7a17971e68dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5320ee4-0479-4f81-858a-de43ea111d52","keywords":null,"link":"/sport/20210407_koronavirus_jarvany_fertozes_tokio_olimpia_oszaka","timestamp":"2021. április. 07. 12:15","title":"Súlyos a helyzet Oszakában, nem megy arra az olimpiai láng","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a91383e-22f7-4f6e-bcb4-c0b56bf2c4cb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogyan gyűjtött népdalokat Kodály Zoltán a századfordulón? És miért került emiatt majdnem börtönbe? Rövid kitérő után Nagyszombaton folytatódik a legendás zeneszerző életét végigkövető ifjú művészek utazása, ahol már azt vizsgálják, hogyan hatott Kodályra az egyházi zene. A mi Kodályunk, második rész. ","shortLead":"Hogyan gyűjtött népdalokat Kodály Zoltán a századfordulón? És miért került emiatt majdnem börtönbe? Rövid kitérő után...","id":"20210406_Doku360_A_mi_Kodalyunk_masodik_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a91383e-22f7-4f6e-bcb4-c0b56bf2c4cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd5a79b-913a-49f1-92dd-d211edae6c44","keywords":null,"link":"/360/20210406_Doku360_A_mi_Kodalyunk_masodik_resz","timestamp":"2021. április. 06. 19:00","title":"Doku360: A legszegényebbek kapták a legszebb dalokat és ideadták kéretlenül ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új KRESZ-módosítás többek között az elektromos rollerek és kerékpárok megjelenésére is reagálna.","shortLead":"Az új KRESZ-módosítás többek között az elektromos rollerek és kerékpárok megjelenésére is reagálna.","id":"20210407_Megszunhet_a_kerekparut_kotelezo_hasznalata_a_bicikliseknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de587c5-111a-43b8-b44b-4b7db2c53a23","keywords":null,"link":"/cegauto/20210407_Megszunhet_a_kerekparut_kotelezo_hasznalata_a_bicikliseknek","timestamp":"2021. április. 07. 07:27","title":"Megszűnhet a kerékpárút kötelező használata a bicikliseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71794544-ce5e-4df7-81e2-21effd32babe","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Belügyminisztérium a veszélyhelyzet idején alkalmazandó gazdaságvédelmi intézkedésről szóló kormányrendelet egyik paragrafusára hivatkozva tagadta meg a tranzakciót.","shortLead":"A Belügyminisztérium a veszélyhelyzet idején alkalmazandó gazdaságvédelmi intézkedésről szóló kormányrendelet egyik...","id":"20210407_Magyar_allam_Aegon_biztosito_VIG","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71794544-ce5e-4df7-81e2-21effd32babe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72fff796-b951-4a37-9ccf-b6bda95bcbb8","keywords":null,"link":"/kkv/20210407_Magyar_allam_Aegon_biztosito_VIG","timestamp":"2021. április. 07. 13:09","title":"Nem engedélyezte a magyar állam, hogy eladják az Aegon biztosítót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyorsan kapcsolt a tinédzser, így hamar érkezett a segítség.","shortLead":"Gyorsan kapcsolt a tinédzser, így hamar érkezett a segítség.","id":"20210407_tiktok_quad_baleset_telefonszam_eletmentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19743898-fd2d-4eef-920b-7f4d19ab5bda","keywords":null,"link":"/elet/20210407_tiktok_quad_baleset_telefonszam_eletmentes","timestamp":"2021. április. 07. 14:31","title":"1300 kilométer távolságból mentette meg a tiktokozó fiú életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7edf65-6c9c-4eb0-855a-ed4cca07db01","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Janet Yellen ötlete érzékenyen érintené Magyarországot is.","shortLead":"Janet Yellen ötlete érzékenyen érintené Magyarországot is.","id":"20210406_Globalis_minimum_tarsasagi_adot_szeretne_az_uj_amerikai_penzugyminiszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f7edf65-6c9c-4eb0-855a-ed4cca07db01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"934586bc-cd2b-4efd-b40e-b93791de73fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210406_Globalis_minimum_tarsasagi_adot_szeretne_az_uj_amerikai_penzugyminiszter","timestamp":"2021. április. 06. 16:52","title":"Globális minimum társasági adót szeretne az új amerikai pénzügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e7f44a8-788b-4478-8537-85cfdc868f1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A határozatot Pintér Sándor belügyminiszter jegyzi.","shortLead":"A határozatot Pintér Sándor belügyminiszter jegyzi.","id":"20210406_boltok_uzletek_nyitas_rendelet_magyar_kozlony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e7f44a8-788b-4478-8537-85cfdc868f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197b90de-1cd2-4db8-b143-8caf02e6c480","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_boltok_uzletek_nyitas_rendelet_magyar_kozlony","timestamp":"2021. április. 06. 20:15","title":"Megjelent az újranyitásról szóló rendelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93545646-3375-4beb-baf5-9d7404eb6d20","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Annyira jól ment a tavalyi év a kínaiaknak, hogy ők adták a legtöbb új milliárdost, fővárosuk pedig megelőzte New Yorkot.","shortLead":"Annyira jól ment a tavalyi év a kínaiaknak, hogy ők adták a legtöbb új milliárdost, fővárosuk pedig megelőzte New...","id":"20210408_peking_milliardos_forbes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93545646-3375-4beb-baf5-9d7404eb6d20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cf3ff64-480b-4c75-8489-5d038fa7e5c5","keywords":null,"link":"/kkv/20210408_peking_milliardos_forbes","timestamp":"2021. április. 08. 05:39","title":"Már Pekingben él a világ legtöbb milliárdosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]