[{"available":true,"c_guid":"1a69b350-7c08-4981-b4d8-240c38e6d096","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autók június közepéig még áthajthatnak a hídon, addig a BKK ingyenes nappali és éjszakai autóbuszokat is indít a Clark Ádám tér és a Széchenyi István tér között.

","shortLead":"Az autók június közepéig még áthajthatnak a hídon, addig a BKK ingyenes nappali és éjszakai autóbuszokat is indít...","id":"20210415_Lezarjak_a_Lanchid_pesti_gyalogosaluljarojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a69b350-7c08-4981-b4d8-240c38e6d096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc116d83-51bd-4aeb-b51e-ae6c43f4848c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210415_Lezarjak_a_Lanchid_pesti_gyalogosaluljarojat","timestamp":"2021. április. 15. 10:17","title":"Pénteken lezárják a Lánchíd pesti gyalogos-aluljáróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf3592d-4af9-4343-90cb-4bcb88429857","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előválasztási etikai kódexet fogadtak el az ellenzéki pártok. ","shortLead":"Előválasztási etikai kódexet fogadtak el az ellenzéki pártok. ","id":"20210414_Elovalasztas_etikai_kodex_ellenzeki_partok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbf3592d-4af9-4343-90cb-4bcb88429857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6fed0a6-b376-4142-85ec-ca7182e9007f","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_Elovalasztas_etikai_kodex_ellenzeki_partok","timestamp":"2021. április. 14. 19:08","title":"Írásba adták az ellenzéki pártok, hogy nem járatják le egymást ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba6715a-173f-4dfb-aa6b-95c0e18bfd33","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Gazdag külföldi üzletembernek adta ki magát a rendszerváltáskor, Demján Sándor és Boros Imre bankárok ajánlását mutogatta a behízelgő modorú szélhámos, majd gyárvásárlásokkal hitegette partnereit. Sokaktól csalt ki hatalmas összegeket, de amikor őrizetbe vették, nemcsak igazi nevét, hanem még az állampolgárságát sem tudták a rendőrök. Végül abban maradtak, hogy feltehetően egy amerikaival, Joseph Madollal van dolguk. Dezső András cikksorozatának újabb epizódja.","shortLead":"Gazdag külföldi üzletembernek adta ki magát a rendszerváltáskor, Demján Sándor és Boros Imre bankárok ajánlását...","id":"20210414_Joseph_Madol_LaPointe_Marka_szegedi_konzervgyar_csalas_rendszervaltas_Magyar_svindlerek_5","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aba6715a-173f-4dfb-aa6b-95c0e18bfd33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a956f89-5fae-46bc-955d-46602f38aff9","keywords":null,"link":"/360/20210414_Joseph_Madol_LaPointe_Marka_szegedi_konzervgyar_csalas_rendszervaltas_Magyar_svindlerek_5","timestamp":"2021. április. 14. 19:00","title":"Lehúzott több gyárat és átverte Demján Sándort is – Magyar svindlerek, 6. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"249d0f78-cc1a-4586-87ab-553fcf0a742f","c_author":"Calcium-Sandoz","category":"brandchannel","description":"A téli hónapok minden évben megviselik az ember szervezetét, de a hideg és a hosszú, sötét napok mentális állóképességünket is próbára teszik – az idei télre pedig a járvány miatt ez fokozottan igaz volt. Most azonban, hogy a tavasz már érkezőben, érdemes megtervezni, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy testünket és elménket is formába hozzuk.","shortLead":"A téli hónapok minden évben megviselik az ember szervezetét, de a hideg és a hosszú, sötét napok mentális...","id":"calciumsandoz_20210409_Ellenallo_szervezet_a_teli_alom_utan__igy_hozza_formaba_immunrendszeret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=249d0f78-cc1a-4586-87ab-553fcf0a742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ab9492-b7cc-49d9-8ddc-43930b9ac70b","keywords":null,"link":"/brandchannel/calciumsandoz_20210409_Ellenallo_szervezet_a_teli_alom_utan__igy_hozza_formaba_immunrendszeret","timestamp":"2021. április. 14. 11:30","title":"Ellenálló szervezet a „téli álom” után – így hozza formába immunrendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Calcium-Sandoz","c_partnerlogo":"8889d2a9-4214-4f24-80bc-5693070d2c49","c_partnertag":"Calcium-Sandoz"},{"available":true,"c_guid":"814405d6-d94e-466a-877e-e6ad82b32f79","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Annak ellenére erőltette a suzukis az előzést, hogy szemből jött egy autó.","shortLead":"Annak ellenére erőltette a suzukis az előzést, hogy szemből jött egy autó.","id":"20210415_suzuki_opelt_elozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=814405d6-d94e-466a-877e-e6ad82b32f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9644cfde-ea15-43a2-b351-d14667ef1686","keywords":null,"link":"/cegauto/20210415_suzuki_opelt_elozes","timestamp":"2021. április. 15. 17:19","title":"Videó: szinte letolta a Suzuki az Opelt az útról, annyira akart előzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34cfd74c-dba5-48d9-90c3-6b51b859deb2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fideszes politikus szerint a magyarországi online élelmiszer-kereskedelmet magyar kézben kell tartani.","shortLead":"A fideszes politikus szerint a magyarországi online élelmiszer-kereskedelmet magyar kézben kell tartani.","id":"20210414_lazar_janos_orban_viktor_meszaros_lorinc_boltok_fidesz_valasztas_2022","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34cfd74c-dba5-48d9-90c3-6b51b859deb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d71ed6cd-1ae6-4dbd-8f0a-04daba747d0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210414_lazar_janos_orban_viktor_meszaros_lorinc_boltok_fidesz_valasztas_2022","timestamp":"2021. április. 14. 14:28","title":"Lázár János: Először is, Orbán Viktor örök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54954f30-1ed7-4777-bf9d-d9f51710c457","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A halak mindenesetre most tejszínű vízben fürdenek. ","shortLead":"A halak mindenesetre most tejszínű vízben fürdenek. ","id":"20210415_Feherre_valt_egy_walesi_folyo_miutan_beleborult_egy_tejszallito_tanker","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54954f30-1ed7-4777-bf9d-d9f51710c457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d354c1-6b7e-473a-882d-38709b829edb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210415_Feherre_valt_egy_walesi_folyo_miutan_beleborult_egy_tejszallito_tanker","timestamp":"2021. április. 15. 18:05","title":"Fehérré vált egy walesi folyó, miután beleborult egy tejszállító tanker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8382179e-389e-4bef-8feb-79755ea7e8a5","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A konténerszállító hajó hat napig blokkolta a forgalmat a tengeri átkelőn, emiatt a környéken megugrott a kén-dioxid-szennyezés. A levegőbe jutó anyagokat még az űrből is lehetett érzékelni.\r

","shortLead":"A konténerszállító hajó hat napig blokkolta a forgalmat a tengeri átkelőn, emiatt a környéken megugrott...","id":"20210414_ever_given_szuezi_csatorna_ken_dioxid_legszennyezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8382179e-389e-4bef-8feb-79755ea7e8a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"899be926-3ecb-4ac8-9ed5-80f521df5908","keywords":null,"link":"/zhvg/20210414_ever_given_szuezi_csatorna_ken_dioxid_legszennyezes","timestamp":"2021. április. 14. 13:40","title":"A környezet is megsínyli, hogy fennakadt az Ever Given a Szuezi-csatornában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]