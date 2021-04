Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"78831965-2443-423f-9172-70a48961bae6","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A biztonsági autó már az első körben a pályán volt.","shortLead":"A biztonsági autó már az első körben a pályán volt.","id":"20210418_Utkozes_baleset_utan_Verstappen_nyerte_a_Forma1_futamat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78831965-2443-423f-9172-70a48961bae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feb179dc-1268-4239-9bf6-d9a747a2d1a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210418_Utkozes_baleset_utan_Verstappen_nyerte_a_Forma1_futamat","timestamp":"2021. április. 18. 17:34","title":"Ütközés, baleset után Verstappen nyerte a Forma-1 futamát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84c811ec-59e9-4b30-88e3-f13d4fbac194","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 85 évesen elhunyt színművészről otthona előtt is megemlékeznek tisztelői, ismerősei.","shortLead":"A 85 évesen elhunyt színművészről otthona előtt is megemlékeznek tisztelői, ismerősei.","id":"20210417_Viragok_mecsesek_gyulnek_Torocsik_Mari_velemi_hazanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84c811ec-59e9-4b30-88e3-f13d4fbac194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0934bb77-7a38-4afd-8c42-f5bac81d1e87","keywords":null,"link":"/elet/20210417_Viragok_mecsesek_gyulnek_Torocsik_Mari_velemi_hazanal","timestamp":"2021. április. 17. 18:21","title":"Virágok, mécsesek gyűlnek Törőcsik Mari velemi házánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2587067e-f8c1-4192-822f-2902e4bbafb5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmjéért Horvát Lili elnyerte a 45. Cleveland-i Nemzetközi Filmfesztiválon a Legjobb közép-kelet-európai fim díját. ","shortLead":"A Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmjéért Horvát Lili elnyerte a 45. Cleveland-i Nemzetközi...","id":"20210418_Dijat_kapott_Horvat_Lili_filmje_Clevelandben_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2587067e-f8c1-4192-822f-2902e4bbafb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce53f647-8a4e-474e-b70b-d4ae6d22e89a","keywords":null,"link":"/elet/20210418_Dijat_kapott_Horvat_Lili_filmje_Clevelandben_is","timestamp":"2021. április. 18. 12:48","title":"Díjat kapott Horvát Lili filmje Clevelandben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b9111f-3673-4e50-8112-d65d52b3b92c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Az évjáratot, az aromákat és a termőhelyet tükröző, saját dallamot komponál a boroknak egy francia cég. ","shortLead":"Az évjáratot, az aromákat és a termőhelyet tükröző, saját dallamot komponál a boroknak egy francia cég. ","id":"20210419_Bor_dallam_hangszerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53b9111f-3673-4e50-8112-d65d52b3b92c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d811f6a-7148-457d-bad4-5df371a1ed6d","keywords":null,"link":"/elet/20210419_Bor_dallam_hangszerek","timestamp":"2021. április. 19. 12:04","title":"Zenét készít egy algoritmus a borok \"hangjából\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96dba1e-b57c-4bcc-9158-4cd688b77977","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az iskolák is kinyitnak, de bizonyos esetekben azok is tesztekhez kötik a bejárást. ","shortLead":"Az iskolák is kinyitnak, de bizonyos esetekben azok is tesztekhez kötik a bejárást. ","id":"20210417_A_szlovakok_is_nyitnak_hetfotol_de_csak_negativ_antigenteszttel_lehet_bemenni_a_munkahelyre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c96dba1e-b57c-4bcc-9158-4cd688b77977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb57850c-32fd-4ae1-bda2-88eda2984730","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210417_A_szlovakok_is_nyitnak_hetfotol_de_csak_negativ_antigenteszttel_lehet_bemenni_a_munkahelyre","timestamp":"2021. április. 17. 20:58","title":"A szlovákok is nyitnak hétfőtől, de csak negatív antigénteszttel lehet munkába járni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0de2adb9-eb2d-476b-92c9-1deda2ce4508","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pár napon belül több mint ötezer ember küldött levelet emiatt Kásler Miklósnak és Gulyás Gergelynek.","shortLead":"Pár napon belül több mint ötezer ember küldött levelet emiatt Kásler Miklósnak és Gulyás Gergelynek.","id":"20210419_a_varos_mindenkie_kilakoltatasi_moratorium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0de2adb9-eb2d-476b-92c9-1deda2ce4508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c0c302-9e83-4752-ab0f-c2d267ad623a","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_a_varos_mindenkie_kilakoltatasi_moratorium","timestamp":"2021. április. 19. 12:55","title":"Civilek arra kérik a kormányt, hogy hosszabbítsa meg az április végén lejáró kilakoltatási moratóriumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ca2a7bc-e492-47ef-8258-8c4034c51af9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bemutatkozott hivatalosan is a stuttgarti márka legújabb kompakt elektromos autója, amely az európai piacra Kecskeméten készül majd.","shortLead":"Bemutatkozott hivatalosan is a stuttgarti márka legújabb kompakt elektromos autója, amely az európai piacra Kecskeméten...","id":"20210418_Mar_elektromos_autot_is_gyartunk_megerkezett_a_Mercedes_EQB","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ca2a7bc-e492-47ef-8258-8c4034c51af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce9d586d-bbc7-40af-ae1e-e90842cfde14","keywords":null,"link":"/cegauto/20210418_Mar_elektromos_autot_is_gyartunk_megerkezett_a_Mercedes_EQB","timestamp":"2021. április. 18. 18:53","title":"Már elektromos autót is gyártunk, megérkezett a Mercedes EQB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf01df5d-6800-460f-b107-289c51008006","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Könnyen kiszámolható, hogy az NDK kisautóval évente átlagosan csak ezer kilométert tettek meg.","shortLead":"Könnyen kiszámolható, hogy az NDK kisautóval évente átlagosan csak ezer kilométert tettek meg.","id":"20210418_ebben_a_45_eves_torokbalinti_trabiban_csak_45_ezer_kilometer_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf01df5d-6800-460f-b107-289c51008006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"834ededf-bcb6-4395-9bb4-86668443151e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210418_ebben_a_45_eves_torokbalinti_trabiban_csak_45_ezer_kilometer_van","timestamp":"2021. április. 18. 06:41","title":"Ebben a 45 éves törökbálinti Trabiban csak 45 ezer kilométer van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]