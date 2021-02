Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7e57599-7625-493f-9887-b953616f940e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrök gumibottal és sokkolóval estek a Navalnij-ítélet miatt tiltakozóknak.","shortLead":"A rendőrök gumibottal és sokkolóval estek a Navalnij-ítélet miatt tiltakozóknak.","id":"20210203_navalnij_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7e57599-7625-493f-9887-b953616f940e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44132d2-495b-45dd-9301-12d077f80016","keywords":null,"link":"/vilag/20210203_navalnij_tuntetes","timestamp":"2021. február. 03. 08:29","title":"Több mint 1400 embert vettek őrizetbe az oroszországi tüntetéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dd51c23-b135-4f92-ab37-a0bc935a857e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google bejelentette, hogy nem kezd új játékok fejlesztésébe, így a megkezdett munkákon kívül több saját fejlesztésű játékot már nem kapnak a Stadia előfizetői.","shortLead":"A Google bejelentette, hogy nem kezd új játékok fejlesztésébe, így a megkezdett munkákon kívül több saját fejlesztésű...","id":"20210202_google_stadia_jatekfejlesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4dd51c23-b135-4f92-ab37-a0bc935a857e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2db139-e3c3-4e96-ac59-18bc725f8781","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_google_stadia_jatekfejlesztes","timestamp":"2021. február. 02. 11:36","title":"Bezárja a játékfejlesztő részlegét a Google, nem csinál új játékot a Stadiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f6ecfeb-b7d8-4eac-b350-675030c4bf98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint Magyarország nem rendelkezik hosszútávú versenyképességi programmal, a fenntartható felzárkózás szóösszetétel pedig nem is létezik.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint Magyarország nem rendelkezik hosszútávú versenyképességi programmal...","id":"20210201_Matolcsy_Romania_Lengyelorszag_kritika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f6ecfeb-b7d8-4eac-b350-675030c4bf98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd6d7f43-bb12-40df-9eab-9738cd520a9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210201_Matolcsy_Romania_Lengyelorszag_kritika","timestamp":"2021. február. 01. 20:40","title":"Matolcsy: Románia és Lengyelország is jobban teljesített az elmúlt 10 évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39be29a6-d33d-4fd2-a504-b40c010df313","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Videó készült arról, hogyan találta fel a washingtoni állatkert két lakója az alpesi sí pandaváltozatát.","shortLead":"Videó készült arról, hogyan találta fel a washingtoni állatkert két lakója az alpesi sí pandaváltozatát.","id":"20210201_Irigylesre_meltoan_jol_erzik_magukat_a_hoban_a_washingtoni_allatkert_pandai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39be29a6-d33d-4fd2-a504-b40c010df313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa54b34-bfc2-454c-812b-79918432842f","keywords":null,"link":"/elet/20210201_Irigylesre_meltoan_jol_erzik_magukat_a_hoban_a_washingtoni_allatkert_pandai","timestamp":"2021. február. 01. 12:37","title":"Egy panda találkozásából a hóval csak valami jó sülhet ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bfef091-830a-492d-b0d9-bff5daad9fed","c_author":"-t-","category":"elet","description":"Nem minden az, aminek látszik. 