Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77544b41-a0e4-4fd2-a9cf-39cb2d9e023d","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Egyszer már elhalasztották a digitális okmányolvasó bevezetését januárról áprilisra, de a részletszabályok máig nem jelentek meg, így szkennerek sincsenek. Úgy tudjuk, applikáció készül erre a célra.","shortLead":"Egyszer már elhalasztották a digitális okmányolvasó bevezetését januárról áprilisra, de a részletszabályok máig nem...","id":"20210417_vendeglts_szalloda_hotel_mtu_ntak_okmanyolvaso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77544b41-a0e4-4fd2-a9cf-39cb2d9e023d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e7212b8-edae-4ed9-8b20-62d032311c8c","keywords":null,"link":"/kkv/20210417_vendeglts_szalloda_hotel_mtu_ntak_okmanyolvaso","timestamp":"2021. április. 17. 13:00","title":"Olyan új előírás nehezíti a magyar szállodák életét, amelynek jelenleg, ha akarnának sem tudnak megfelelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36b09b63-faeb-4dd2-86cb-cc757e44cbef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lámpa tilosat mutat, amikor ezek a balesetek történnek.","shortLead":"A lámpa tilosat mutat, amikor ezek a balesetek történnek.","id":"20210418_Szorgalmasan_szedi_aldozatai_Nagyvarad_teri_ideiglenes_buszfordulo__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36b09b63-faeb-4dd2-86cb-cc757e44cbef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"785f8c91-d693-4417-a232-b1a0b627c2c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210418_Szorgalmasan_szedi_aldozatai_Nagyvarad_teri_ideiglenes_buszfordulo__video","timestamp":"2021. április. 18. 09:07","title":"Szorgalmasan szedi áldozatait a Nagyvárad téri ideiglenes buszforduló – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02af511e-8744-4bad-a51b-3e4f3a386618","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenegy ember meghalt és csaknem százan megsérültek vasárnap egy vonat balesetben Egyiptomban, Kairótól északra.","shortLead":"Tizenegy ember meghalt és csaknem százan megsérültek vasárnap egy vonat balesetben Egyiptomban, Kairótól északra.","id":"20210418_Ujabb_halalos_aldozatokkal_jaro_vonatbaleset_tortent_Egyiptomban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02af511e-8744-4bad-a51b-3e4f3a386618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24ddee6f-68c5-400b-af17-2c9ffc114850","keywords":null,"link":"/vilag/20210418_Ujabb_halalos_aldozatokkal_jaro_vonatbaleset_tortent_Egyiptomban","timestamp":"2021. április. 18. 21:19","title":"Újabb halálos áldozatokkal járó vonatbaleset történt Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d47a2c-3e5c-4b78-8e2e-51bd0657186a","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Mindkét oldalról áramlanak a fegyverek az ukrán–orosz határ térségébe, a két fél egymást vádolja a 2014-ben kirobbant válság forróvá tételével. Az újabb háború veszélye akkor nőtt meg, amikor a Nyugat és Oroszország viszonya mélypontra hűlt. ","shortLead":"Mindkét oldalról áramlanak a fegyverek az ukrán–orosz határ térségébe, a két fél egymást vádolja a 2014-ben kirobbant...","id":"202115__ukranorosz_feszultseg__moszkva_es_afejloves__valtozo_usa__a_hataron_vannak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25d47a2c-3e5c-4b78-8e2e-51bd0657186a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5623536a-7cfe-409c-9ed6-81fe5dc48049","keywords":null,"link":"/360/202115__ukranorosz_feszultseg__moszkva_es_afejloves__valtozo_usa__a_hataron_vannak","timestamp":"2021. április. 17. 16:00","title":"Putyin Ukrajnával teszteli Biden elszántságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbff5b64-e65a-45c8-b6d1-f97cdc81b341","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az érintettek a cseh hatóságok szerint az orosz titkosszolgálatoknak dolgoztak.","shortLead":"Az érintettek a cseh hatóságok szerint az orosz titkosszolgálatoknak dolgoztak.","id":"20210417_Kiutasitottak_18_orosz_diplomatat_Csehorszagbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbff5b64-e65a-45c8-b6d1-f97cdc81b341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"754590c6-5c9b-4187-891b-9b0217df08b3","keywords":null,"link":"/vilag/20210417_Kiutasitottak_18_orosz_diplomatat_Csehorszagbol","timestamp":"2021. április. 17. 21:11","title":"Kiutasítottak 18 orosz diplomatát Csehországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b9658db-4bd1-46af-bcca-5d8eb4de52f8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A rádió a frekvenciájáért pereli a hatóságot.","shortLead":"A rádió a frekvenciájáért pereli a hatóságot.","id":"20210417_Birosagra_ert_a_Klubradio_Mediatanacs_ellen_inditott_keresete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b9658db-4bd1-46af-bcca-5d8eb4de52f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdc76a00-ba40-484a-97ab-82feb1edb3a7","keywords":null,"link":"/kkv/20210417_Birosagra_ert_a_Klubradio_Mediatanacs_ellen_inditott_keresete","timestamp":"2021. április. 17. 15:47","title":"Bíróságra ért a Klubrádió Médiatanács ellen indított keresete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7659a1e0-b637-4e5b-aa6d-db046e343b23","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olykor az Apple is hibázik, és így egészen egyedi telefonok is lekerülhetnek a futószalagról. Például egy olyan iPhone 11 Pro, amelynél valami hibádzik a logóval.","shortLead":"Olykor az Apple is hibázik, és így egészen egyedi telefonok is lekerülhetnek a futószalagról. Például egy olyan iPhone...","id":"20210417_iphone_11_pro_elcsuszott_apple_logo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7659a1e0-b637-4e5b-aa6d-db046e343b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f20d8d5-a207-4412-bd43-32dae4b9e022","keywords":null,"link":"/tudomany/20210417_iphone_11_pro_elcsuszott_apple_logo","timestamp":"2021. április. 17. 12:03","title":"2700 dollárt fizettek ki egy iPhone-ért, amelyen elcsúszott a logó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ec2efb1-fcaf-4309-9c12-ff119b8fa93d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A bankkártyacsalásokról beszélt Tállai András államtitkár.","shortLead":"A bankkártyacsalásokról beszélt Tállai András államtitkár.","id":"20210418_bankkartyacsalas_tallai_nav_sms","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ec2efb1-fcaf-4309-9c12-ff119b8fa93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9184dafb-f014-4c23-bac3-39c3e20c1859","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210418_bankkartyacsalas_tallai_nav_sms","timestamp":"2021. április. 18. 09:50","title":"A NAV nevében már nem lopnak pénzt, de nem árt vigyázni a csalókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]