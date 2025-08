Axl Rose a házban: a celebek kivonultak a Hungaroringre

A Guns N’ Roses frontembere is tiszteletét tette a 40. Magyar Nagydíj helyszínén. Kilátogatott még a pályára Anya Taylor-Joy, de a magyar celebek is képviseltették magukat Liptai Claudiától kezdve Stohl Andráson át Dobó Katáig. És még Hide the Pain Harold is feltűnt a paddockban.