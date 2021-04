Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3865d7f6-25c5-43ba-8305-5696c7c68a35","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A bőrrák azonnali, automatikus és fájdalommentes diagnosztizálására optikai módszert fejlesztettek ki izraeli kutatók – közölte a Tel Aviv-i Egyetem (TAU).","shortLead":"A bőrrák azonnali, automatikus és fájdalommentes diagnosztizálására optikai módszert fejlesztettek ki izraeli kutatók –...","id":"20210422_borrak_diagnosztizalasa_azonnal_optikai_modszer_tau","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3865d7f6-25c5-43ba-8305-5696c7c68a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57d9f716-b3a4-446f-aa99-9aee9c073a02","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_borrak_diagnosztizalasa_azonnal_optikai_modszer_tau","timestamp":"2021. április. 22. 09:03","title":"Csak rámutatnak az anyajegyre ezzel a kütyüvel, és megmondja, bőrrákról van-e szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c22af54-4fe3-4977-9477-4bb80b449bf7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtök délutánig kell időpontot foglalniuk azoknak, akik regisztráltak, majd megkapták az értesítést, és szeretnének oltást kapni a jövő hét elején. Albert Einstein nem érezte úgy, hogy a tudomány és a vallás szükségképpen ellentmondana egymásnak. Élete során számtalanszor próbáltak kihúzni belőle egyszavas választ arra a kérdésre, hogy hisz-e Istenben, de ennél mindig szofisztikáltabb válaszokat adott. 