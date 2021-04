Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a947e913-0f7f-4d60-a0ec-83964c6be963","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kialakult a szervezeti keret, megvannak az időpontok, megszületett az etikai kódex: minden kész az ellenzék közös miniszterelnök- és képviselőjelöltjeinek előválasztásához.","shortLead":"Kialakult a szervezeti keret, megvannak az időpontok, megszületett az etikai kódex: minden kész az ellenzék közös...","id":"202116__elovalasztas__menetrend__kihivok__szereplovalogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a947e913-0f7f-4d60-a0ec-83964c6be963&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"037ace3f-4324-42d6-b1cf-1446131f3379","keywords":null,"link":"/360/202116__elovalasztas__menetrend__kihivok__szereplovalogatas","timestamp":"2021. április. 26. 07:00","title":"Beleszólna abba, ki legyen Orbán kihívója? 