[{"available":true,"c_guid":"13ec5323-aea5-4a4c-a6dc-678831b8cbca","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Netflix négyrészes dokumentumfilmje igyekszik rekonstruálni a világ egyik legérthetetlenebb műkincsrablását.","shortLead":"A Netflix négyrészes dokumentumfilmje igyekszik rekonstruálni a világ egyik legérthetetlenebb műkincsrablását.","id":"202117_film__vakvaganyok_a_vilag_legnagyobb_mukincsrablasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13ec5323-aea5-4a4c-a6dc-678831b8cbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a43d1cb-c8e7-441c-bc70-42158f3b42a2","keywords":null,"link":"/360/202117_film__vakvaganyok_a_vilag_legnagyobb_mukincsrablasa","timestamp":"2021. május. 01. 14:00","title":"Harminc éve rejtély, hogy kik álltak a világ legnagyobb műkincsrablása mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e917de81-c8ea-4c0f-b885-10fc4e91ab7f","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"\"Nagyon jó élni. Ha majd már nem tudok dolgozni, akkor kérdezzen meg újra!\" - feleli Szüts Miklós festőművész arra a kérdésre, hogy miből táplálkozik optimizmusa, amit A Földön élni ünnepély című könyve is sugall. Szégyelli bevallani, de még a járvány miatti elszigeteltséget is jól viseli. HVG portré.","shortLead":"\"Nagyon jó élni. Ha majd már nem tudok dolgozni, akkor kérdezzen meg újra!\" - feleli Szüts Miklós festőművész arra...","id":"202117_szuts_miklos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e917de81-c8ea-4c0f-b885-10fc4e91ab7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8218c15b-3c22-4a1b-95f9-836ecfd147e5","keywords":null,"link":"/360/202117_szuts_miklos","timestamp":"2021. május. 02. 11:00","title":"Szüts Miklós festőművész: Mindenféle nyomorúságom ellenére szeretek élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Szlovéniával már mától él az egyezség, mindegy, mivel vagyunk beoltva.","shortLead":"Szlovéniával már mától él az egyezség, mindegy, mivel vagyunk beoltva.","id":"20210501_Szijjarto_Szloveniaba_es_Bahreinbe_is_utazhatunk_barmilyen_oltassal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01059c27-e3c5-4668-a277-511c42e153d7","keywords":null,"link":"/vilag/20210501_Szijjarto_Szloveniaba_es_Bahreinbe_is_utazhatunk_barmilyen_oltassal","timestamp":"2021. május. 01. 10:15","title":"Szijjártó: Szlovéniába és Bahreinbe is utazhatunk bármilyen oltással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"436d2e6c-212b-4f6c-8b69-26193d252e63","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a rövidített tengelytávú kupéból garantáltan kevés jön szembe az utakon.","shortLead":"Ebből a rövidített tengelytávú kupéból garantáltan kevés jön szembe az utakon.","id":"20210502_igen_ritka_bentley_youngtimer_keresi_uj_gazdajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=436d2e6c-212b-4f6c-8b69-26193d252e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e4e2ecf-a72f-45cb-9a39-3534d4920314","keywords":null,"link":"/cegauto/20210502_igen_ritka_bentley_youngtimer_keresi_uj_gazdajat","timestamp":"2021. május. 02. 06:41","title":"Igen ritka Bentley youngtimer keresi új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tartalékokhoz, azaz a második Pfizer-oltásra félretett tételekhez is hozzá kellett nyúlni, hogy teljesíteni lehessen az Orbán Viktor által kitűzött oltási tervet – írta a Népszava. A lap szerint a legjobban az egészségügyi dolgozók voltak meglepve. \r

","shortLead":"A tartalékokhoz, azaz a második Pfizer-oltásra félretett tételekhez is hozzá kellett nyúlni, hogy teljesíteni lehessen...","id":"20210501_Mindent_bedobott_a_kormany_hogy_teljesuljon_az_Orbanterv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a9898c-1564-4d88-b28e-7b5b80ecf3c3","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_Mindent_bedobott_a_kormany_hogy_teljesuljon_az_Orbanterv","timestamp":"2021. május. 01. 12:11","title":"Népszava: A félretett Pfizer-adagokhoz is hozzányúltak, hogy teljesüljön a 4 milliós terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0984eb5b-874b-41c0-8285-210c554e4bd4","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A repülőgép-hordozók (ez az anyahajók rendes neve) a mennybe mennek. De nem átvitt értelemben, sőt dicsőség helyett éppen hogy megaláztatás vár rájuk, ha a haditechnika fejlődése így folytatódik.","shortLead":"A repülőgép-hordozók (ez az anyahajók rendes neve) a mennybe mennek. De nem átvitt értelemben, sőt dicsőség helyett...","id":"202117__egi_repulogephordozok__gremlins__kamikaze__legbol_kapott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0984eb5b-874b-41c0-8285-210c554e4bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc788f19-d838-4c39-acba-1ba05841dbcf","keywords":null,"link":"/360/202117__egi_repulogephordozok__gremlins__kamikaze__legbol_kapott","timestamp":"2021. május. 02. 13:30","title":"Kiszolgáltak az anyahajók – jönnek az anyarepülőgépek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea7459f7-3bb1-47bf-8acb-ebaafc9b49e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A több száz fiatal nem tartotta be a járványügyi szabályokat. ","shortLead":"A több száz fiatal nem tartotta be a járványügyi szabályokat. ","id":"20210501_Vizagyu_oszlatas_jarvanyugyi_korlatozasok_Brusszel_tuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea7459f7-3bb1-47bf-8acb-ebaafc9b49e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8767a630-7075-4046-ae05-c4e2023c03d5","keywords":null,"link":"/vilag/20210501_Vizagyu_oszlatas_jarvanyugyi_korlatozasok_Brusszel_tuntetes","timestamp":"2021. május. 01. 21:21","title":"Vízágyúkkal oszlatták fel a járványügyi korlátozások ellen tüntetőket Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88a7d85-9cbe-4f49-9ea6-5c850c68207c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Indiában rekordot döntött vasárnapra a koronavírus okozta napi új halesetek száma, a betegségben 3689-en haltak meg, a napi új 392 488 fertőzöttel pedig 19,5 millióra nőtt a pozitívra teszteltek száma a járvány kezdete óta.","shortLead":"Indiában rekordot döntött vasárnapra a koronavírus okozta napi új halesetek száma, a betegségben 3689-en haltak meg...","id":"20210502_Soha_nem_hunytak_el_annyian_egy_nap_alatt_koronavirusban_mint_tegnap_Indiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e88a7d85-9cbe-4f49-9ea6-5c850c68207c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee6445d9-c930-4048-820d-4e13f2e8b80f","keywords":null,"link":"/vilag/20210502_Soha_nem_hunytak_el_annyian_egy_nap_alatt_koronavirusban_mint_tegnap_Indiaban","timestamp":"2021. május. 02. 11:24","title":"Rekordon a halálozások száma Indiában, de még mindig nincs országos karantén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]