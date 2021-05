Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hűtőben tárolt vakcináknak nem esett baja, mert a tűz nem érte el az áramellátó berendezést.\r

","shortLead":"A hűtőben tárolt vakcináknak nem esett baja, mert a tűz nem érte el az áramellátó berendezést.\r

","id":"20210501_Oltasellenes_felgyujtani__olasz_oltopontot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61cc88a-f835-4d6f-8f0a-ac740fa74649","keywords":null,"link":"/vilag/20210501_Oltasellenes_felgyujtani__olasz_oltopontot","timestamp":"2021. május. 01. 19:49","title":"Oltásellenesek akartak felgyújtani egy olasz oltópontot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6579b8f6-b3d6-43dd-881c-56a83ee77701","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kevesebb, mint a felére csökkent a kacsacsőrű emlősök élettere, számuk pedig 30 százalékkal esett vissza a klímaváltozás miatt.","shortLead":"Kevesebb, mint a felére csökkent a kacsacsőrű emlősök élettere, számuk pedig 30 százalékkal esett vissza...","id":"20210502_klimavaltozas_kacsacsoru_emlosok_szama_elettere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6579b8f6-b3d6-43dd-881c-56a83ee77701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"761ae4b2-3d66-482e-b411-a965f17587bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210502_klimavaltozas_kacsacsoru_emlosok_szama_elettere","timestamp":"2021. május. 02. 16:03","title":"A klímaváltozás nagyon csúnyán elbánik a kacsacsőrű emlősökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53dc651c-1590-4426-9b5e-feda9cbae298","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. ","shortLead":"A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. ","id":"20210502_Traktor_Debrecen_kulterulet_gazolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53dc651c-1590-4426-9b5e-feda9cbae298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c946f73d-24b3-489f-90f1-b4f560106255","keywords":null,"link":"/cegauto/20210502_Traktor_Debrecen_kulterulet_gazolas","timestamp":"2021. május. 02. 15:46","title":"Traktor gázolt halálra egy férfit Debrecen külterületén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a9fc4c-a84b-4415-9907-ee77cda2e6d8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy sziklán tört ketté egy túlzsúfolt, valószínűleg embereket csempésző hajó, nagyjából harminc utassal rajta.","shortLead":"Egy sziklán tört ketté egy túlzsúfolt, valószínűleg embereket csempésző hajó, nagyjából harminc utassal rajta.","id":"20210503_embercsempesz_hajo_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53a9fc4c-a84b-4415-9907-ee77cda2e6d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf7959f-2738-4c1b-9f39-4483be6102d7","keywords":null,"link":"/vilag/20210503_embercsempesz_hajo_baleset","timestamp":"2021. május. 03. 07:21","title":"Sziklának ütközött San Diego mellett egy embercsempészhajó, legalább hárman meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e9af5e1-1ae9-4499-9cde-fc4633469a94","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hónapok óta nyomoz a német államügyészség, mert erős a gyanú, hogy az uniópártok több képviselője nem véletlenül szavazott az Európa Tanácsban többször is az emberi jogok ellen, amikor az azerbajdzsáni jogsértésekről volt szó. A Süddeutsche Zeitung azonban úgy tudja, hogy a CDU-CSU több politikusa mellett további személyek is a hatóságok látókörébe kerültek.","shortLead":"Hónapok óta nyomoz a német államügyészség, mert erős a gyanú, hogy az uniópártok több képviselője nem véletlenül...","id":"20210503_Suddeutsche_Zeitung_Nemet_kormanypartoknak_is_mentek_azeri_kenopenzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e9af5e1-1ae9-4499-9cde-fc4633469a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"477ef9be-ab83-4403-bc08-ab25d8d0fea2","keywords":null,"link":"/360/20210503_Suddeutsche_Zeitung_Nemet_kormanypartoknak_is_mentek_azeri_kenopenzek","timestamp":"2021. május. 03. 08:30","title":"Süddeutsche Zeitung: Német kormánypárti politikusoknak is mentek azeri kenőpénzek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4bcee5-5e7e-45f9-b476-aadf17ec46e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az asszony szerint nem követett el bűncselekményt, legfeljebb felelőtlen volt.","shortLead":"Az asszony szerint nem követett el bűncselekményt, legfeljebb felelőtlen volt.","id":"20210501_Azsiabol_gyogyszer_koronavirus_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc4bcee5-5e7e-45f9-b476-aadf17ec46e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eeefdeb-1ee3-41a4-9805-924f0d7a0755","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_Azsiabol_gyogyszer_koronavirus_rendorseg","timestamp":"2021. május. 01. 15:35","title":"Tilos és veszélyes, mégis Dél-Ázsiából rendelt gyógyszert a koronavírus ellen egy piliscsabai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad6f449a-3c7c-49b5-a4cb-216c5110cf7f","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Elkészült a hvg.hu TOP30as listája minden idők legfontosabb magyar filmjeiről. Úgy tűnik, hogy drasztikusan nem változott a filmes kánon, számos eddig is klasszikus film helye kirobbanthatatlan egy ilyen listáról, de azért feltűntek újabb alkotások is.","shortLead":"Elkészült a hvg.hu TOP30as listája minden idők legfontosabb magyar filmjeiről. Úgy tűnik, hogy drasztikusan nem...","id":"20210501_Tenyleg_ezek_a_legjobb_magyar_filmek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad6f449a-3c7c-49b5-a4cb-216c5110cf7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47f2dfdd-266c-4c37-b5d7-f1614bac9308","keywords":null,"link":"/kultura/20210501_Tenyleg_ezek_a_legjobb_magyar_filmek","timestamp":"2021. május. 01. 13:30","title":"Tényleg ezek a legjobb magyar filmek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad69cfb-5b68-410f-8c06-0e252dc1653c","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Példaértékűnek nevezte a magyarországi oltási kampányt az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai regionális igazgatója, aki múlt heti budapesti látogatásán Orbán Viktor miniszterelnökkel is találkozott. A látogatás után Hans Kluge a hvg.hu-nak adott írásos interjújában ennél részletesebben beszélt a magyar járvány elleni védekezésről. Úgy vélte, bármilyen lazításba epidemiológiai és egészségügyi szempontok, illetve a lakosságnak beadott oltások száma alapján együttesen lehet belekezdeni, az esetleges kételyeket pedig világos és nyílt kommunikációval kell kezelni. ","shortLead":"Példaértékűnek nevezte a magyarországi oltási kampányt az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai regionális...","id":"20210503_Hans_Kluge_WHO_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cad69cfb-5b68-410f-8c06-0e252dc1653c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9727d658-ab87-4f85-adba-ebd368bcf8ad","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_Hans_Kluge_WHO_interju","timestamp":"2021. május. 03. 06:30","title":"A WHO európai vezetője: A tömegesemények egyelőre nagy kockázatot jelenthetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]