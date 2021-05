Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6e633823-e76c-45b5-978e-da65f2e81124","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A pártokkal ellentétben nekem nem célom, hogy a mai ellenzékiek lophassanak – mondja Márki-Zay Péter. A Mindenki Magyarországa Mozgalom miniszterelnök-jelöltje szerint az ilyen elemektől és az árulóktól az előválasztáson lehet megszabadítani az ellenzéket. Úgy látja, Orbán Viktor ellen egy olyan karakterű embernek lenne a legtöbb esélye, mint ő, aki meg tudja szólítani a bizonytalanokat. ","shortLead":"A pártokkal ellentétben nekem nem célom, hogy a mai ellenzékiek lophassanak – mondja Márki-Zay Péter. A Mindenki...","id":"20210514_Elesben_MarkiZay_Peterrel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e633823-e76c-45b5-978e-da65f2e81124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d828ac-6f9f-46aa-947a-4d5b82d042ba","keywords":null,"link":"/360/20210514_Elesben_MarkiZay_Peterrel","timestamp":"2021. május. 14. 13:00","title":"Élesben Márki-Zay Péterrel: A Fidesznél még az ellenzéki kartellek is jobbak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2867c11f-07a0-4759-b38f-a2972b88f16e","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A magyar kötettel zárult egy 16 kötetes német holokauszt-dokumentumkiadvány. Alul- és fölülnézetből egyaránt átélhető benne a történelem. ","shortLead":"A magyar kötettel zárult egy 16 kötetes német holokauszt-dokumentumkiadvány. Alul- és fölülnézetből egyaránt átélhető...","id":"20210512_zsidok_Magyarorszag_deportalas_zsidouldozes_dokumentumok_Institut_fur_Zeitgeschichte_Fritz_Regina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2867c11f-07a0-4759-b38f-a2972b88f16e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb0afd3-3c5a-4f5a-837e-ab137788fa70","keywords":null,"link":"/360/20210512_zsidok_Magyarorszag_deportalas_zsidouldozes_dokumentumok_Institut_fur_Zeitgeschichte_Fritz_Regina","timestamp":"2021. május. 12. 17:00","title":"„A kiürítés a legnagyobb rendben és udvarias légkörben folyik“ – új források a hazai zsidóüldözésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzati tájékoztató oldal szerdán 2 599 041 második oltásról számolt be, ezt csütörtökön frissítették 2 559 041-re.","shortLead":"A kormányzati tájékoztató oldal szerdán 2 599 041 második oltásról számolt be, ezt csütörtökön frissítették 2 559...","id":"20210513_koronavirus_tajekoztato_oldal_hiba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0dc6426-917e-44bc-be1f-39f146b2d971","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_koronavirus_tajekoztato_oldal_hiba","timestamp":"2021. május. 13. 10:13","title":"Utólag módosították a szerdai oltási számokat a kormányzati honlapon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a1ba55-a229-4ff3-865e-076d50b77197","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A világ negyedik legnagyobb autóipari konglomerátuma, a Stellantis-csoport vezetője jelezte, hogy a félvezetőválság átrendezheti az egész iparágat. ","shortLead":"A világ negyedik legnagyobb autóipari konglomerátuma, a Stellantis-csoport vezetője jelezte, hogy a félvezetőválság...","id":"20210513_Az_autoipar_uzleti_modelljet_veszelyezteti_a_mikrochiphiany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46a1ba55-a229-4ff3-865e-076d50b77197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a939bed-7908-40d3-beeb-b6959f6d4a0a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210513_Az_autoipar_uzleti_modelljet_veszelyezteti_a_mikrochiphiany","timestamp":"2021. május. 13. 07:27","title":"Az autóipar üzleti modelljét veszélyezteti a mikrochip-hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0584bfb9-bef4-443e-abaa-5c6a26379647","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az összes beoltott közel 40 százaléka mindkét adagot megkapta a vakcinából.","shortLead":"Az összes beoltott közel 40 százaléka mindkét adagot megkapta a vakcinából.","id":"20210512_Megduplazodott_aktiv_fertozott_atoltott_Seychelleszigetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0584bfb9-bef4-443e-abaa-5c6a26379647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc450ae-68bd-470b-8390-0848ff16136f","keywords":null,"link":"/vilag/20210512_Megduplazodott_aktiv_fertozott_atoltott_Seychelleszigetek","timestamp":"2021. május. 12. 15:36","title":"Megduplázódott az aktív fertőzöttek száma a világ legátoltottabb országában, a Seychelle-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54dbf0dc-61ff-424f-99cc-37b485d605f6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ leggyorsabb sorozatgyártású autója az SSC Tuatara felborult a kamionnal, amely szállította.","shortLead":"A világ leggyorsabb sorozatgyártású autója az SSC Tuatara felborult a kamionnal, amely szállította.","id":"20210513_Balszerencses_a_vilag_leggyorsabb_autoja_mar_szallitas_kozben_osszetortek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54dbf0dc-61ff-424f-99cc-37b485d605f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365f4846-bd21-47c5-93c6-64429245f4ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20210513_Balszerencses_a_vilag_leggyorsabb_autoja_mar_szallitas_kozben_osszetortek","timestamp":"2021. május. 13. 08:11","title":"Balszerencsés a világ leggyorsabb autója, már szállítás közben összetörték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46da1c3f-5641-4a7c-ac4b-4eee389ac5e2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Teljesen helyénvaló volt, hogy kicsit megvadultak.","shortLead":"Teljesen helyénvaló volt, hogy kicsit megvadultak.","id":"20210514_Itt_esett_le_a_magyar_kommentatoroknak_hogy_Valter_Attila_mekkora_sikert_ert_el_a_Giron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46da1c3f-5641-4a7c-ac4b-4eee389ac5e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7408f48f-875e-4c6f-998e-0325402240c9","keywords":null,"link":"/elet/20210514_Itt_esett_le_a_magyar_kommentatoroknak_hogy_Valter_Attila_mekkora_sikert_ert_el_a_Giron","timestamp":"2021. május. 14. 08:05","title":"Itt esett le a magyar kommentátoroknak, hogy Valter Attila mekkora sikert ért el a Girón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"22 fok körül alakul majd a legmagasabb hőmérséklet.","shortLead":"22 fok körül alakul majd a legmagasabb hőmérséklet.","id":"20210513_idojaras_elorejelzes_meteorologia_zivatar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06bce79e-bea6-417a-9a07-7404f784a001","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_idojaras_elorejelzes_meteorologia_zivatar","timestamp":"2021. május. 13. 05:11","title":"Újabb zivataros nap elé nézünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]