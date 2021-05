Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a8683d0b-1780-4c65-b3b1-06f6a41868b9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég családi jellegét erősítenék.","shortLead":"A cég családi jellegét erősítenék.","id":"20210513_tiborcz_csalad_mezogazdasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8683d0b-1780-4c65-b3b1-06f6a41868b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"697c4644-78e7-45be-b93b-2bc710fea6a0","keywords":null,"link":"/kkv/20210513_tiborcz_csalad_mezogazdasag","timestamp":"2021. május. 13. 10:24","title":"Tiborcz István édesanyja is beszállt a mezőgazdaságban utazó családi cégbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88096b96-abf4-4bb7-9dc2-a570d881d326","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Augusztus elején debütálhat a Samsung két új mobilja, a Galaxy Z Fold3 és a Galaxy Z Flip 3, utóbbinak már az árát is sejteni.","shortLead":"Augusztus elején debütálhat a Samsung két új mobilja, a Galaxy Z Fold3 és a Galaxy Z Flip 3, utóbbinak már az árát is...","id":"20210513_samsung_galaxy_z_flip_3_osszecsukhato_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88096b96-abf4-4bb7-9dc2-a570d881d326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df36649-9ff5-4dad-83d9-9647867a6ec0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_samsung_galaxy_z_flip_3_osszecsukhato_telefon","timestamp":"2021. május. 13. 16:03","title":"Lefaraghatja az árat a Samsung, olcsóbb lehet a tavalyi modellnél a Galaxy Z Flip 3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6054507c-4dba-44e5-a1f6-dee03f9e2e98","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"A hackerek az ellopott adatokat már nemcsak titkosítják, hanem azzal zsarolnak, hogy ki is szivárogtatják az érzékeny információkat. A kiberbűnözők eszköztára bővül, már nem félnek közművek – mint most egy olajvezeték – ellen bevetni őket, vagy akár a hatóságokat is támadják. A háttérben felsejlenek a kevésbé demokratikus berendezkedésű államok.","shortLead":"A hackerek az ellopott adatokat már nemcsak titkosítják, hanem azzal zsarolnak, hogy ki is szivárogtatják az érzékeny...","id":"20210513_zsarolovirus_hackertamadas_colonial_pipeline_rendorseg_regi_szoftver","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6054507c-4dba-44e5-a1f6-dee03f9e2e98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeeca5ab-4382-4b76-9fd9-33b19077e7a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_zsarolovirus_hackertamadas_colonial_pipeline_rendorseg_regi_szoftver","timestamp":"2021. május. 13. 13:12","title":"Ha már a rendőrséget is zsarolják, akkor tényleg baj van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b643e1-fa74-4b57-8e29-684856efcb9e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A frissen megválasztott nemzet színésze beszorult egy liftbe.","shortLead":"A frissen megválasztott nemzet színésze beszorult egy liftbe.","id":"20210513_Muveszno_Mienk_volt_a_megtiszteltetes__tuzoltok_mentettek_ki_Lehoczky_Zsuzsat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61b643e1-fa74-4b57-8e29-684856efcb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"237a086d-8054-47cf-9d4d-43dc2a542451","keywords":null,"link":"/kultura/20210513_Muveszno_Mienk_volt_a_megtiszteltetes__tuzoltok_mentettek_ki_Lehoczky_Zsuzsat","timestamp":"2021. május. 13. 11:12","title":"„Művésznő! Miénk volt a megtiszteltetés!” – tűzoltók mentették ki Lehoczky Zsuzsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0502480-c7f3-46a8-8337-8d908f3246a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eddig ismeretlen okból hajtott neki az autós az alagút előtti elválasztó elemnek. ","shortLead":"Eddig ismeretlen okból hajtott neki az autós az alagút előtti elválasztó elemnek. ","id":"20210513_Fotok_Az_M6os_autopalya_alagutjanal_levo_betonelemeknek_hajtott_egy_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0502480-c7f3-46a8-8337-8d908f3246a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"257f52b5-ab85-4359-81d3-a6003160c111","keywords":null,"link":"/cegauto/20210513_Fotok_Az_M6os_autopalya_alagutjanal_levo_betonelemeknek_hajtott_egy_auto","timestamp":"2021. május. 13. 07:42","title":"Képeken a baleset, ami az M6-os autópálya alagútjánál történt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f1a309-2402-4f34-a324-9efe0a390eac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Változott a várandósok és a kismamák oltásának a szakmai ajánlása, Moderna- és AstraZeneca-oltóanyag érkezik ma, illetve holnap az országba és ma estig foglalhatnak oltásra időpontot a 16-18 évesek.","shortLead":"Változott a várandósok és a kismamák oltásának a szakmai ajánlása, Moderna- és AstraZeneca-oltóanyag érkezik ma...","id":"20210512_muller_operativ_torzs_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7f1a309-2402-4f34-a324-9efe0a390eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53835e78-c52e-4482-911e-a1b204706831","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_muller_operativ_torzs_koronavirus","timestamp":"2021. május. 12. 12:38","title":"Müller: Csökken Budapesten és a környékén is a koronavírus szintje a szennyvízben, nem okozott gondot a terasznyitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5300e990-7a84-4ead-ac05-d927ec780ce4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 2003 óta futó talkshownak a tizenkilencedik lesz az utolsó évadja.","shortLead":"A 2003 óta futó talkshownak a tizenkilencedik lesz az utolsó évadja.","id":"20210512_ellen_degeneres_tv_musor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5300e990-7a84-4ead-ac05-d927ec780ce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8ae607-ba79-4a24-9fc7-aa410b617eda","keywords":null,"link":"/elet/20210512_ellen_degeneres_tv_musor","timestamp":"2021. május. 12. 19:55","title":"Majdnem 20 év után véget ér Ellen DeGeneres tévéműsora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09cb3c64-ea7e-4682-9564-9aacf655c5b5","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","id":"202119_itt_van_amerika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09cb3c64-ea7e-4682-9564-9aacf655c5b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b84f414-31fd-4e6f-9fee-0ea3344c8b63","keywords":null,"link":"/itthon/202119_itt_van_amerika","timestamp":"2021. május. 13. 10:37","title":"Kocsis Györgyi: Itt van Amerika!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]