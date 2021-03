Mindenekelőtt érdemes tisztázni: ez nem egy interjú volt, hanem egy baráti, terápiás célú beszélgetés és sok millió dolláros projekt. (Már ha abból indulunk ki, hogy interjú az, amit a szexuális visszaélés vádját magáról lerázni próbáló András herceg adott a BBC-nek, és meg is bánta.) A Wall Street Journal információi szerint az adást helyi idő szerint vasárnap este sugárzó CBS 7 és 9 millió dollár közötti összeget fizetett Oprah Winfrey cégének a produkcióért, a CBS pedig 325 ezer dollárt kért minden 30 másodperces reklámidőért a kétórás adás sugárzása alatt. Ha ez volt Harryék belépője a hollywoodi elitbe, akkor elég hangosra sikeredett.

Izzasztó kérdésekre azért sem számíthatott a házaspár, mert bár Oprah Winfrey az interjúzás zsenije, egyúttal Harryék jóbarátja is, aki ott volt az esküvőjükön, és akinek például szerepe volt abban, hogy otthonra leltek Kaliforniában, ahol történetesen épp szomszédok is. Most pedig felajánlotta nekik saját magát is, hogy a platformján keresztül Harryék ledobják a kisebb-nagyobb bombáikat a királyi családra, vagyis a saját családjukra.

Nehéz megmondani, hogy a 21. században mit is várnak el az emberek egy királyi családtól. Legyenek szépek vagy okosak is? Beszéljenek vagy inkább hallgassanak? Királykodjanak vagy legyenek hétköznapiak? A szerepét minden jel szerint csak Erzsébet királynő viseli igazán magabiztosan, mindenki más kínlódik és keresi a helyét – és ennek a lelket megviselő folyamatnak a meglehetősen sötét felvonásaiból kaptunk ízelítőt a hercegi interjúból.

© AFP

Egy családot egyben tartani, funkcionálissá gyúrni még a reflektoroktól távol sem kis feladat, egy olyan valóságshow-ban pedig, mint a monarchia, talán eleve kódolva van valamiféle diszfunkcionalitás. Ennek az igazán megrázó mozzanatai sokszor kitüremkednek a nyilvánosságba. Harry herceg és Meghan Markle most főműsoridős show-t csinált mindebből.

Harryék azonban a Winfrey-nek adott interjúban nemcsak a megszólalás szabadságát maxolták ki, az uralkodásban rekordokat döntögető Erzsébet ezt nehezen tudja majd nem úgy értékelni, mint támadást a monarchia ellen, amelyet ő lassan hét évtizeden át életben tartott – és ebben a 70 évben volt nem kevés olyan epizód, amely mély sebeket ejtett a családon és az intézményen egyaránt.

Harry herceg és Meghan Markle távozásának a narratívája eddig abból állt, hogy a brit bulvársajtó kibírhatatlan, toxikus környezetet teremtett, és a mentális egészségük és a fiuk érdekében ők inkább az egész királyi körítést hátrahagyják, csak szabaduljanak ezektől az újságcikkektől. (Markle nemrég pert is nyert az egyik brit lap ellen). Aki veszi a bátorságot, és belepillant a brit bulvárba, az jogosnak és érthetőnek is veheti ezt a döntést. Ha hozzáveszük Harry gyerekkori traumáit az anyja elvesztése miatt, akkor sokan egyetérthetnek abban, hogy nem is volt más választásuk.

Meghan Markle azonban ezt a revolvert most megfordította, és a brit bulvársajtóról a brit királyi családra irányította.

Sussexéknek már volt egy kísérletük arra, hogy, ha hangsúlyozottan is közvetve, de elmeséljék a saját verziójukat a történtekről – A szabadság nyomában című könyv azonban aligha volt alkalmas arra, hogy megnyerjék a PR-háborút.

Lehet, hogy Harry herceg és Meghan Markle most tényleg túl messzire ment A szabadság nyomában című könyv azt ígéri, hogy az igazat meséli el Sussex hercegének és hercegnéjének a szakításáról a brit királyi családdal, de ez az igazság igencsak egyoldalú, és kicsit bosszú íze is van. A kivonulásuk idején sokak szimpátiáját kiváltották, de a PR-háborúnak ezt a csatáját nem biztos, hogy megnyerték.

Most azonban tényleg előkapták a nagyágyúkat.

Meghan Markle konkrétan megvádolta a királyi családot azzal, hogy rasszista közeget teremtett körülötte, ami annyira kibírhatatlan volt, hogy az első terhessége alatt öngyilkos gondolatai voltak. A Buckingham-palota szemszögéből az egyik legsúlyosabb állítás az, hogy Archie megszületése előtt aggodalmuknak adtak hangot, hogy mennyire lesz sötét a bőre. Markle állítása szerint mindent megtettek azért is, hogy a fiukat megfosszák a hercegi címtől, amely a megfelelő védelmet is biztosította volna számára. (Ezt az állítást árnyalja, hogy a trónörökösök sorában hetedik Archie nem feltétlenül a család döntése, hanem a több mint száz évvel ezelőtt hozott szabályok értelmében nem kapott egyelőre hercegi címet, a királyi fenség megszólítás és a hercegi cím akkor jár majd neki, ha Károly trónra lép.)

A hercegi pár finoman szólva is nehezményezte, hogy a bulvársajtó sokszor rasszista élű támadásait Markle ellen semmivel sem védte ki a palota, de akkor sem tettek semmit, amikor a hercegné a mentális egészsége érdekében kért segítséget, mert attól tartottak, hogy ez rossz fényt vetne a monarchiára – hangzott el az interjúban.

Ez a hercegi esküvő feketébb volt az Oscarnál A ceremónia nemcsak Harryék szerelmének, hanem a fekete kultúrának is az ünnepe volt.

Meghan Markle könnyek között idézte fel, mennyire egyedül maradt.

Harry herceg csak az interjú második felében csatlakozott be a beszélgetésbe, és elég jól idézte meg az édesanyját, és a legendás BBC-interjút, amelyben Diana arról beszélt – Camillára utalva – , hogy hárman voltak a házasságban, amely így kissé zsúfolt volt. Harry szintén egy csapdáról beszélt, de ő nem a házasság, hanem az intézmény, a rendszer és a királyi család csapdájáról, amelyben elmondása szerint nemcsak ő, hanem az apja és a bátyja is vergődik – ők a trónörökösség elég konkrét súlyával ráadásul, tesszük hozzá.

A herceg azt mondta, a felesége nélkül soha nem tudott volna kimenekülni ebből a számára reménytelen helyzetből. „Az apám és a bátyám csapdában vannak. Ők nem menekülhetnek el, és ezért teljes mértékben együttérzek velük” – adott nem kevés muníciót a köztárságpártiaknak. Harry szavaiból az derül ki, hogy a királyi család a bulvársajtó csapdájába is belemanőverezte magát, rettegnek ugyanis attól, hogy a lapok ellenük fordulnak. „Ez a félelem által táplált kontroll generációk óta létezik” – mondja Harry.

© TOLGA AKMEN / AFP

Az interjúban Markle több lehetőséget is kapott, hogy elmondja „a saját igazát”, és ő élt is ezzel.

Állítás: Meghan Markle kezdeményezte és vezényelte le a Megxitet. Cáfolat: „El tudod képzelni, ennek mennyi értelme van? Mindent hátra hagytam érte. Az volt a tervünk, hogy ezt örökké csináljuk.”

Kérdés: Hallgatott vagy elhallgattatták? Markle igazsága: az utóbbi. Neki, és mindenkinek a környezetében nagyon világosan megmondták, hogy mindenre az a válasz, hogy no comment.

Állítás: Az esküvő előtti ruhapróbán megríkatta Katalin hercegnét. Cáfolat: Épp fordítva történt, Katalin ríkatta meg Meghant. De aztán virágokat küldött neki, bár ez mit sem számít, hiszen a palota nem cáfolta a bulvársajtóban megjelent sztorit.

És így tovább. Meghan Markle elégtételt vett az elveszített szabadságáért azzal, hogy kiemelt néhány nagyon személyes jellegű történetet a palota falai közül, olyan történeteket, amelyet a palota alapjáraton soha nem erősítene meg és nem cáfolna.

A Buckingham-palota az évtizedeken, sőt évszázadokon át finomított módszerek alapján abban hisz, hogy hallgatással minden PR-válságból ki lehet lábalni – legyen szó Diana hercegnőről vagy András hercegről. Sokak számára ez a királyi csend dühítő lehet, de a királynő nem az a típus, akit az ilyen érzelmi megnyilvánulások kibellentenének az egyensúlyából. Hogy a mostani válságban tartják-e magukat a no comment elvéhez, hamarosan kiderül.

Az biztos, hogy Meghan Markle életének rövidre sikerült kitérője a brit monarchiába tündérmesének indult, de rémálom lett belőle – minden érintett számára. A korona történetmeséléséhez szokott közönség most kapott egy bónusz valóság-show-t Oprah Winfrey-nek köszönhetően. A Buckingham-palota pedig megint ismerős terepen találja magát: valahogy el kell rejteni a kiteregetett szennyest, és bekötözni a sebeket. Az utóbbiakból akad bőven minden családtagnál.

Még több Élet + Stílus a Facebook-oldalunkon, kövessen minket: