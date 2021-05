Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1381690b-b8bf-4c10-b25b-8390147f2a59","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A történelem egyik legnagyobb tudósa 1949-ben írt levelet a brit királyi haditengerészet radarkutatójának.","shortLead":"A történelem egyik legnagyobb tudósa 1949-ben írt levelet a brit királyi haditengerészet radarkutatójának.","id":"20210513_albert_einstein_level_fizika_mehek_madarak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1381690b-b8bf-4c10-b25b-8390147f2a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8957e96-e932-439d-a3c2-9cdfffdb1243","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_albert_einstein_level_fizika_mehek_madarak","timestamp":"2021. május. 13. 18:03","title":"Előkerült Albert Einstein eddig nem látott levele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A különleges akció öt héten át tart majd, heti egy nyertessel.","shortLead":"A különleges akció öt héten át tart majd, heti egy nyertessel.","id":"20210513_ohio_allam_sorsolas_oltott_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4407918d-772f-4fa5-b92a-845eee72a039","keywords":null,"link":"/elet/20210513_ohio_allam_sorsolas_oltott_vakcina","timestamp":"2021. május. 13. 08:48","title":"Fejenként egymillió dollárt sorsolnak ki az oltottak között egy amerikai államban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dcc2be3-6220-4052-a260-b54edcc0b8b4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kúrián folytatják a pert az állam ellen, de ha kell Strasbourgban próbálnak érvényt szerezni igazuknak.\r

\r

","shortLead":"A Kúrián folytatják a pert az állam ellen, de ha kell Strasbourgban próbálnak érvényt szerezni igazuknak.\r

\r

","id":"20210513_Esterhazy_Maganalapitvany_A_birosag_a_kommunistak_jogfoszto_intezkedeset_legitimalta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dcc2be3-6220-4052-a260-b54edcc0b8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f728fb19-9bf9-4b90-96bf-ce49fdcc9048","keywords":null,"link":"/kultura/20210513_Esterhazy_Maganalapitvany_A_birosag_a_kommunistak_jogfoszto_intezkedeset_legitimalta","timestamp":"2021. május. 13. 13:58","title":"Esterházy Magánalapítvány: A bíróság a kommunisták jogfosztó intézkedését legitimálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f842ab0f-209a-4bfe-93c1-b969a4e7a283","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg értesülései szerint az amerikai kormány beleegyezett abba, hogy levegye a tiltólistájáról a Xiaomit.","shortLead":"A Bloomberg értesülései szerint az amerikai kormány beleegyezett abba, hogy levegye a tiltólistájáról a Xiaomit.","id":"20210512_xiaomi_egyesult_allamok_per_tiltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f842ab0f-209a-4bfe-93c1-b969a4e7a283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48a3aa23-bbf2-463b-b926-0e82c8472a61","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_xiaomi_egyesult_allamok_per_tiltas","timestamp":"2021. május. 12. 13:03","title":"Bejött a Xiaomi húzása, visszavonulót fújt az amerikai kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"868c47a9-cce3-4e80-be1b-fdcd0dd58d4b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar kerékpáros a fehér mellett már a rózsaszín trikót is megszerezte.","shortLead":"A magyar kerékpáros a fehér mellett már a rózsaszín trikót is megszerezte.","id":"20210513_Valter_Attila_atvette_a_vezetest_az_osszetettben_a_Giro_dItalian","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=868c47a9-cce3-4e80-be1b-fdcd0dd58d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc291ea-d440-42dc-aa5f-4406d6ad2ae6","keywords":null,"link":"/sport/20210513_Valter_Attila_atvette_a_vezetest_az_osszetettben_a_Giro_dItalian","timestamp":"2021. május. 13. 17:45","title":"Valter Attila átvette a vezetést összetettben a Giro d'Italián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e08ba536-eff2-4a5e-8f33-505d12184cba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kormányinfón bejelentették, lehetnek gyermektáborok a nyáron, az engedély mind a napközis, mind az ottalvós táborokra vonatkozik. A kínlat nem olyan széles, mint korábban.\r

\r

","shortLead":"A kormányinfón bejelentették, lehetnek gyermektáborok a nyáron, az engedély mind a napközis, mind az ottalvós táborokra...","id":"20210513_Indulhatnak_a_nyari_taborok_erdemes_hamar_foglalni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e08ba536-eff2-4a5e-8f33-505d12184cba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d922808-1770-4fb8-847f-b4dd5c00fe26","keywords":null,"link":"/elet/20210513_Indulhatnak_a_nyari_taborok_erdemes_hamar_foglalni","timestamp":"2021. május. 13. 12:24","title":"Indulhatnak a nyári táborok, érdemes hamar foglalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyolc megyére adott ki az OMSZ citromsárga figyelmeztetést, erős szélre is számítani kell.","shortLead":"Nyolc megyére adott ki az OMSZ citromsárga figyelmeztetést, erős szélre is számítani kell.","id":"20210514_zivatar_elorejelzes_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecf4e1dc-9ccc-4739-8912-24e93d6ba232","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_zivatar_elorejelzes_idojaras","timestamp":"2021. május. 14. 06:26","title":"Nem ússzuk meg a pénteket sem eső nélkül: zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59d1a24-dfdf-4664-8a81-1552be772929","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Azért szól be keményen a magyar embereknek, mert tudja, hogy a szép szót senki sem hallja meg, az egészségtudatot pedig mindig megelőzi a hiúság, mondja a fitneszguru, aki azt is állítja, hogy nem állami vagy uniós támogatásért zarándokolt a Fidesz eredményvárójába, hanem azért, mert hitt a pártban. HVG-portré.","shortLead":"Azért szól be keményen a magyar embereknek, mert tudja, hogy a szép szót senki sem hallja meg, az egészségtudatot pedig...","id":"20210512_Schobert_Norbert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f59d1a24-dfdf-4664-8a81-1552be772929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9429294-d7bd-4a42-b901-22af3f23363b","keywords":null,"link":"/360/20210512_Schobert_Norbert","timestamp":"2021. május. 12. 19:00","title":"Schobert Norbert: Elhelyezek egy problémát a médiában, sok ellenségem lesz, de sok követőm is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]