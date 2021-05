Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c126e7c1-7e63-4129-98af-7dd328871e9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mészáros Lőrinc és párja, Várkonyi Andrea budai luxusvillájához ment el Fekete-Győr András, a Momentum miniszterelnök-jelöltje és Hajnal Miklós országgyűlési képviselőjelöltje és plakátokat helyeztek el a kerítésen.","shortLead":"Mészáros Lőrinc és párja, Várkonyi Andrea budai luxusvillájához ment el Fekete-Győr András, a Momentum...","id":"20210515_Meszaros_es_Varkonyi_villajanak_keriteset_plakatoztak_ki_FeketeGyor_Andrasek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c126e7c1-7e63-4129-98af-7dd328871e9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f657dd-d980-4bf8-ad2b-d1591f91cd1a","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Meszaros_es_Varkonyi_villajanak_keriteset_plakatoztak_ki_FeketeGyor_Andrasek","timestamp":"2021. május. 15. 10:50","title":"Mészáros és Várkonyi villájának kerítését plakátozták ki Fekete-Győr Andrásék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"047ae029-a939-4831-83a7-4171175d715e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kutyák segítségével kutatják fel és vizsgálják meg egy veszélyeztetett teknősfaj egyedeit a kutatók az amerikai Illinois államban, hogy feltérképezzék a hüllők egészségére és élőhelyére veszélyt jelentő tényezőket.","shortLead":"Kutyák segítségével kutatják fel és vizsgálják meg egy veszélyeztetett teknősfaj egyedeit a kutatók az amerikai...","id":"20210515_kutyak_veszelyeztetett_diszes_dobozteknos_egyedeinek_felkutatasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=047ae029-a939-4831-83a7-4171175d715e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2837734f-fb1a-4349-bcb4-b7c870d3ec39","keywords":null,"link":"/tudomany/20210515_kutyak_veszelyeztetett_diszes_dobozteknos_egyedeinek_felkutatasa","timestamp":"2021. május. 15. 16:03","title":"Kutyák segítenek felkutatni egy veszélyeztetett teknősfaj egyedeit – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e2a656-d0a8-4179-9c8a-b8ed456d2bf0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már a sokadik háborút vészeli át kint Hirschberg Katalin, az izraeli mentőszolgálat mentőápolója, de a mostani más, mint amit eddig látott. Az arabok és zsidók által vegyesen lakott városokban eddig szinte ismeretlen polgárháborús állapotok hosszú távon is tovább roncsolhatják az izraeli társadalom szövetét. ","shortLead":"Már a sokadik háborút vészeli át kint Hirschberg Katalin, az izraeli mentőszolgálat mentőápolója, de a mostani más...","id":"20210515_Fulke_Ami_most_tortenik_az_hosszu_tavon_is_tragedia_Izrael_szamara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0e2a656-d0a8-4179-9c8a-b8ed456d2bf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"356952d0-88c6-4417-bff9-6e700fc428fe","keywords":null,"link":"/vilag/20210515_Fulke_Ami_most_tortenik_az_hosszu_tavon_is_tragedia_Izrael_szamara","timestamp":"2021. május. 15. 11:00","title":"Fülke: \"Ami most történik, az hosszú távon is tragédia Izrael számára\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e62543e4-05e7-4ae2-8c00-e616b918c307","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az orosz elnök azért beszél a múltról, mert annyira elszigetelődött a világban, hogy a győzelem napi katonai parádén, amelyen egykor még amerikai elnökök is részt vettek, most az egyetlen állami vendég a tadzsik diktátor volt - írja a német lap. \r

","shortLead":"Az orosz elnök azért beszél a múltról, mert annyira elszigetelődött a világban, hogy a győzelem napi katonai parádén...","id":"20210517_Putyin_II_vilaghaboru_tortenelem_FAZ","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e62543e4-05e7-4ae2-8c00-e616b918c307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a50b9f-5f1b-4319-9ab9-490c2603c25d","keywords":null,"link":"/360/20210517_Putyin_II_vilaghaboru_tortenelem_FAZ","timestamp":"2021. május. 17. 07:23","title":"FAZ: Putyin főtörténész lett, és átírja a II. világháború történetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mire megjött az SMS, többek nem tudtak foglalni helyszínt Budapesten.","shortLead":"Mire megjött az SMS, többek nem tudtak foglalni helyszínt Budapesten.","id":"20210516_Volt_aki_tobb_szaz_kilometert_utazott_a_Pfizerert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e64fe65b-3fbc-4ede-9fe9-76925da4d438","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_Volt_aki_tobb_szaz_kilometert_utazott_a_Pfizerert","timestamp":"2021. május. 16. 18:06","title":"Volt, aki több száz kilométert utazott a Pfizerért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f9bef0-aed5-41b5-bfe9-e4b1d0ba11bf","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A sikerről alkotott elképzeléseinket nem érdemes mások véleményére alapozni. Rebecca Seal újságíró azt mutatja be, hogy egy szabadúszónak miért nem bölcs dolog másokhoz hasonlítgatni magát a közösségi média gondosan megkomponált világában.","shortLead":"A sikerről alkotott elképzeléseinket nem érdemes mások véleményére alapozni. Rebecca Seal újságíró azt mutatja be...","id":"20210516_Miert_veszelyes_a_kozossegi_media_az_egyedul_dolgozok_szamara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76f9bef0-aed5-41b5-bfe9-e4b1d0ba11bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75418358-47f0-4d0e-9789-64982c844b1f","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210516_Miert_veszelyes_a_kozossegi_media_az_egyedul_dolgozok_szamara","timestamp":"2021. május. 16. 19:14","title":"Miért veszélyes a közösségi média az egyedül dolgozók számára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a30f9730-243f-420d-bf2a-584702fe34ef","c_author":"Calcium-Sandoz","category":"brandchannel","description":"Fenyvesi Dóra kutató biológus, molekuláris genetikus, sejt- és fejlődésbiológussal beszélgettünk vitaminpótlásról, az alvás fontosságáról, illetve különböző egészség-hackekről.","shortLead":"Fenyvesi Dóra kutató biológus, molekuláris genetikus, sejt- és fejlődésbiológussal beszélgettünk vitaminpótlásról...","id":"calciumsandoz_20210512_Az_ember_egeszsege_akkor_lehet_a_legjobb_ha_megerti_hogy_mire_lett_kitalalva_a_szervezete_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a30f9730-243f-420d-bf2a-584702fe34ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e58df05-7282-4285-997a-c57d3d2dfcd2","keywords":null,"link":"/brandchannel/calciumsandoz_20210512_Az_ember_egeszsege_akkor_lehet_a_legjobb_ha_megerti_hogy_mire_lett_kitalalva_a_szervezete_interju","timestamp":"2021. május. 17. 07:30","title":"„Az ember egészsége akkor lehet a legjobb, ha megérti, hogy mire lett kitalálva a szervezete” (interjú)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Calcium-Sandoz","c_partnerlogo":"8889d2a9-4214-4f24-80bc-5693070d2c49","c_partnertag":"Calcium-Sandoz"},{"available":true,"c_guid":"8c2110cb-3c22-4476-b1eb-efb8e8894635","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Izraeli katonai repülőgépek légicsapások tucatjait mérték különböző célpontokra a Gázai övezetben hétfőre virradóra, miközben a területet uraló Hamász szélsőséges iszlamista szervezet is folytatta a rakéták kilövését.\r

","shortLead":"Izraeli katonai repülőgépek légicsapások tucatjait mérték különböző célpontokra a Gázai övezetben hétfőre virradóra...","id":"20210517_izrael_legicsapas_gaza_hamasz_raketa_ensz_bt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c2110cb-3c22-4476-b1eb-efb8e8894635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca7b1b6-8572-41c2-9356-7e9182152221","keywords":null,"link":"/vilag/20210517_izrael_legicsapas_gaza_hamasz_raketa_ensz_bt","timestamp":"2021. május. 17. 05:32","title":"Izraeli-palesztin konfliktus: rakétatámadásra légi csapás volt a válasz hajnalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]