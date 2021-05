Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ded71167-eed1-47ea-b82d-a24609b0a539","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"A járvány enyhültével ismét egyre többen vesznek autót. Áprilisban összesen 10 521 személygépjármű talált gazdára a Datahouse adatai szerint, ami bár valamivel elmarad a korábbi évektől, jóval meghaladja a tavaly áprilisban bezuhanó autópiac mindössze 6 183 darabos értékesítését.","shortLead":"A járvány enyhültével ismét egyre többen vesznek autót. Áprilisban összesen 10 521 személygépjármű talált gazdára...","id":"20210518_kgfb_ar_2021_bank360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ded71167-eed1-47ea-b82d-a24609b0a539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9e56af4-ed51-414d-a111-5a331722db66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210518_kgfb_ar_2021_bank360","timestamp":"2021. május. 18. 08:40","title":"Mennyibe kerül a legnépszerűbb autók kötelező biztosítása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3693949-e866-4e47-bdd4-b32195ef72c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A mintegy 40 millió eurós összeg nagy részét – előlegként – már tavaly elküldték.","shortLead":"A mintegy 40 millió eurós összeg nagy részét – előlegként – már tavaly elküldték.","id":"20210519_europai_parlament_tamogatas_jarvanykezeles_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3693949-e866-4e47-bdd4-b32195ef72c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e14a35-3e1c-4aad-942b-5b0ebfbd1a4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210519_europai_parlament_tamogatas_jarvanykezeles_magyarorszag","timestamp":"2021. május. 19. 05:46","title":"Az EP közel 14 milliárd forintnyi támogatást szavazott meg Magyarországnak járványkezelésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7f7456-3a55-4742-8cbc-1a3241dba359","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három ellenzéki jelölt van már a csepeli, illetve soroksári választókerületben.","shortLead":"Három ellenzéki jelölt van már a csepeli, illetve soroksári választókerületben.","id":"20210518_mszp_szabo_szabolcs_komjathi_imre_csepel_elovalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f7f7456-3a55-4742-8cbc-1a3241dba359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98f34d0a-48e9-4722-8711-245ecbd40ac3","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_mszp_szabo_szabolcs_komjathi_imre_csepel_elovalasztas","timestamp":"2021. május. 18. 19:35","title":"Az elnökhelyettesét indítja az MSZP a csepeli előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6bb053f-079e-46db-96a0-959868d2bd4f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A déja vu állítólag nem más, mint egy csuklás az emlékezeten. Rényi Ádám harminc kortárs magyar története harminc ilyen csuklás. Bárkivel esett is meg, mintha velünk történt volna.","shortLead":"A déja vu állítólag nem más, mint egy csuklás az emlékezeten. Rényi Ádám harminc kortárs magyar története harminc ilyen...","id":"202119_konyv__annyi_az_ismeros_renyi_adam_osztalytalalkozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6bb053f-079e-46db-96a0-959868d2bd4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4944fb1-1d05-465f-9194-cf091b417f2b","keywords":null,"link":"/360/202119_konyv__annyi_az_ismeros_renyi_adam_osztalytalalkozo","timestamp":"2021. május. 18. 11:30","title":"\"Ha biztos megélhetésre vágyik, jelentkezzen oligarchának\" – könyvajánló ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb02760-d9a5-40a5-b84b-7d069a230b72","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az állami milliárdokból indult médiaképzésnek nézett utána a Szabad Európa Rádió. A képzésben részt vevők maguk is tisztában vannak vele, hogy a programban kormánylapok és a közmédia számára nevelnének utánpótlást, de legalább jól fizetnek.","shortLead":"Az állami milliárdokból indult médiaképzésnek nézett utána a Szabad Európa Rádió. A képzésben részt vevők maguk is...","id":"20210517_nemzeti_tehetseggondozo_nonprofit_kft_mediakepzes_progapandistakepzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cb02760-d9a5-40a5-b84b-7d069a230b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e42208c-c318-4741-8b82-ca233f9fd299","keywords":null,"link":"/kultura/20210517_nemzeti_tehetseggondozo_nonprofit_kft_mediakepzes_progapandistakepzes","timestamp":"2021. május. 17. 16:52","title":"\"Azt is elmondták, nem baj, ha nem igaz, amit írunk\" – diákok nyilatkoztak az állami médiaképzésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79958dd4-7cde-4a0f-97e0-4ccbcdabde18","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Május eleje óta egy tizenhét méter hosszú acélbálna látható a bécsi MuseumsQuartier udvarán. Az öttonnás tengeri óriás arra hívja fel a figyelmet, hogy az emberiségnek ma kell cselekednie, ha meg akarja őrizni a Földet a következő nemzedékeknek.","shortLead":"Május eleje óta egy tizenhét méter hosszú acélbálna látható a bécsi MuseumsQuartier udvarán. Az öttonnás tengeri óriás...","id":"20210517_Ottonnas_acelbalna_vetodott_partra_Becsben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79958dd4-7cde-4a0f-97e0-4ccbcdabde18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17473698-7ab4-4669-8633-ed7d81abe199","keywords":null,"link":"/kultura/20210517_Ottonnas_acelbalna_vetodott_partra_Becsben","timestamp":"2021. május. 17. 14:59","title":"Öttonnás acélbálna vetődött partra Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kell leülnie a 10 év börtönt, amire két éve ítélték emberölési kísérlet miatt. Azért nem engedik ki azonnal.","shortLead":"Nem kell leülnie a 10 év börtönt, amire két éve ítélték emberölési kísérlet miatt. Azért nem engedik ki azonnal.","id":"20210517_kegyelem_emberolesi_kiserlet_kertesz_agnes_ader_janos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5551b48c-0cde-4143-abe2-fb63fa0160db","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_kegyelem_emberolesi_kiserlet_kertesz_agnes_ader_janos","timestamp":"2021. május. 17. 17:58","title":"Kegyelmet kapott Áder Jánostól a nő, akit kábítószert kevert férje italába, majd megpróbálta leszúrni őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4c7d2f9-c7ea-490d-8153-a5f0d6fa9aa9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tényellenőrző oldalak szerint semmilyen alapjuk sincs azoknak a videóknak, melyekben mágnes segítségével próbálnak ráakadni a „titokban” befecskendezett mikrochipekre. ","shortLead":"A tényellenőrző oldalak szerint semmilyen alapjuk sincs azoknak a videóknak, melyekben mágnes segítségével próbálnak...","id":"20210518_konteohivok_oltas_vakcina_mikrochip_magnes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4c7d2f9-c7ea-490d-8153-a5f0d6fa9aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf313320-cb52-4009-a578-977b5e666d5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_konteohivok_oltas_vakcina_mikrochip_magnes","timestamp":"2021. május. 18. 11:15","title":"A konteóhívők mágnesekkel keresik a karban lévő mikrochipet, feleslegesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]