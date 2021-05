Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Fidesz-közeli üzletemberek piacszerzési igyekezete száz ember munkahelyébe kerülhet.","shortLead":"Fidesz-közeli üzletemberek piacszerzési igyekezete száz ember munkahelyébe kerülhet.","id":"20210519_Habany_Arpad_korei_rastartoltak_a_vasutra__Meszaros_Lorinc_volt_eromuvenel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29dd1512-23de-4e69-a788-e47f80cde2cb","keywords":null,"link":"/kkv/20210519_Habany_Arpad_korei_rastartoltak_a_vasutra__Meszaros_Lorinc_volt_eromuvenel","timestamp":"2021. május. 19. 13:55","title":"Habony Árpád körei rástartoltak a vasútra – Mészáros Lőrinc volt erőművénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Palkovics László a múlt héten nyújtott be egy 35 oldalas javaslatot, amivel jogtechnikai hibákat orvosolna.","shortLead":"Palkovics László a múlt héten nyújtott be egy 35 oldalas javaslatot, amivel jogtechnikai hibákat orvosolna.","id":"20210520_szakkepzesi_torveny_tobb_mitn_50_jogtechnikai_javitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35af7b7d-6d86-474f-853c-04ec533eb0a7","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_szakkepzesi_torveny_tobb_mitn_50_jogtechnikai_javitas","timestamp":"2021. május. 20. 07:17","title":"Ötvennél több helyen szorul javításra a szakképzési törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63d19498-d2b3-4c14-ac12-4ea400cb8096","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hogy pontosan mit, arról Gulyás Gergely számolt be a csütörtöki kormányinfón.



","shortLead":"Hogy pontosan mit, arról Gulyás Gergely számolt be a csütörtöki kormányinfón.



","id":"20210520_orban_viktor_kover_es_alacsony_karacsony_magas_es_vekony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63d19498-d2b3-4c14-ac12-4ea400cb8096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3c6cf1-43fd-4b99-af07-b57f5760e09b","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_orban_viktor_kover_es_alacsony_karacsony_magas_es_vekony","timestamp":"2021. május. 20. 15:02","title":"Reagált Orbán Viktor Karácsony kövérezős beszólására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa013457-0039-4b7d-a70a-d8576ba83cff","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A divat a tinédzserek életében lehetőséget nyújt az identitásuk és a társadalmi csoporthoz tartozásuk kifejezésére. Ne csodálkozzunk tehát, ha a lányunk elkeseredik, mert nem tud összeállítani egy megfelelő szettet az esti bulira.","shortLead":"A divat a tinédzserek életében lehetőséget nyújt az identitásuk és a társadalmi csoporthoz tartozásuk kifejezésére. Ne...","id":"20210519_Mit_mondjunk_kamasz_gyerekunknek_ha_arra_panaszkodik_nincs_mit_felvennie","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa013457-0039-4b7d-a70a-d8576ba83cff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921a81e9-eb78-4363-8b6b-17cb832d7ef7","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210519_Mit_mondjunk_kamasz_gyerekunknek_ha_arra_panaszkodik_nincs_mit_felvennie","timestamp":"2021. május. 19. 19:15","title":"Mit mondjunk kamasz gyerekünknek, ha arra panaszkodik, hogy nincs mit felvennie?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cef8798c-3025-4582-947c-c21b88fd376b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10X véglegesen koporsóba került. A szoftver néhány érdekes újítása azonban nem vész el, a jelenleg is piacon lévő Windows 10-be építik őket.","shortLead":"A Windows 10X véglegesen koporsóba került. A szoftver néhány érdekes újítása azonban nem vész el, a jelenleg is piacon...","id":"20210519_microsoft_windows_10x_funkciok_operacios_rendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cef8798c-3025-4582-947c-c21b88fd376b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82dc7ba1-5178-4999-8745-35d7b21d399b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_microsoft_windows_10x_funkciok_operacios_rendszer","timestamp":"2021. május. 19. 11:35","title":"A Microsoft hivatalosan is elkaszálta az új Windowst, ami a gyenge gépeken is jobban futott volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d7a9d3a-3ea5-4807-89d6-f9f0e3ec6ab1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Goopnak nem először kell magyarázkodnia a gyertya miatt. ","shortLead":"A Goopnak nem először kell magyarázkodnia a gyertya miatt. ","id":"20210519_Felrobbant_a_vagina_illatu_gyertya_beperelte_Gwyneth_Paltrow_ceget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d7a9d3a-3ea5-4807-89d6-f9f0e3ec6ab1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1fae91a-c5cb-4dd5-bbd6-387b0ce63037","keywords":null,"link":"/elet/20210519_Felrobbant_a_vagina_illatu_gyertya_beperelte_Gwyneth_Paltrow_ceget","timestamp":"2021. május. 19. 15:12","title":"Felrobbant a vagina illatú gyertya, beperelte Gwyneth Paltrow cégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32e328ca-39b7-4d89-83a9-f0bf033cfcd1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Már június elején elkezdik árulni a jegyeket a másfél hónappal későbbi nyitásra.","shortLead":"Már június elején elkezdik árulni a jegyeket a másfél hónappal későbbi nyitásra.","id":"20210521_eiffel_torony_nyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32e328ca-39b7-4d89-83a9-f0bf033cfcd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b86523-bb47-4628-a77f-c8b59a9e03f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210521_eiffel_torony_nyitas","timestamp":"2021. május. 21. 06:17","title":"Július közepén megnyitják az Eiffel-tornyot a látogatók előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14d440b2-1870-4810-9ed2-c7354e99488d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs olyan, hogy biztonságos mennyiségű alkohol, a szürkeállományunkat már a kevés alkohol is csökkentheti, és a brit kutatóknak van egy rossz hírük a borkedvelőkre nézve is. ","shortLead":"Nincs olyan, hogy biztonságos mennyiségű alkohol, a szürkeállományunkat már a kevés alkohol is csökkentheti, és a brit...","id":"20210519_Mar_egy_keves_alkoholtol_is_butulunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14d440b2-1870-4810-9ed2-c7354e99488d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"184a6c60-7303-4455-b3fa-b06d8e390b8a","keywords":null,"link":"/elet/20210519_Mar_egy_keves_alkoholtol_is_butulunk","timestamp":"2021. május. 19. 12:00","title":"Már egy kevés alkoholtól is butulunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]