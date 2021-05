Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1238a691-d1ad-4211-b154-70579b1ace6a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Meghozta a kedvet a járványügyi korlátozások enyhítése a növekvő beoltottság és a javuló járványadatok.\r

\r

","shortLead":"Meghozta a kedvet a járványügyi korlátozások enyhítése a növekvő beoltottság és a javuló járványadatok.\r

\r

","id":"20210522_fesztivalszezon_duna_karneval_everness_nomad_fesztival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1238a691-d1ad-4211-b154-70579b1ace6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2a7f903-60ce-4919-8d99-91d68b764292","keywords":null,"link":"/kultura/20210522_fesztivalszezon_duna_karneval_everness_nomad_fesztival","timestamp":"2021. május. 22. 13:25","title":"Sorra jelentik be a fesztiválokat a szervezők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb466f7-d522-4076-8a99-7ddbd8ce80f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két ember meghalt, nyolcan megsérültek a belvárosban.\r

\r

","shortLead":"Két ember meghalt, nyolcan megsérültek a belvárosban.\r

\r

","id":"20210522_lovoldozes_usa_minneapolis_gyilkossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cb466f7-d522-4076-8a99-7ddbd8ce80f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8fb0ab-dc5c-4a3f-8c0b-4a3a3ceeb950","keywords":null,"link":"/vilag/20210522_lovoldozes_usa_minneapolis_gyilkossag","timestamp":"2021. május. 22. 13:53","title":"Lövöldözés tört ki az USA-beli Minneapolisban szombat hajnalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"306da1ba-8f86-495a-b792-e8148c153b55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A jutalom akkor jár, ha a fényképek vagy videók alapján beazonosíthatók a szemetelők.","shortLead":"A jutalom akkor jár, ha a fényképek vagy videók alapján beazonosíthatók a szemetelők.","id":"20210523_Penzt_kap_egy_romaniai_faluban_aki_lebuktatja_az_illegalis_hulladeklerakokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=306da1ba-8f86-495a-b792-e8148c153b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da6571c0-34be-467d-844b-9af89f944de0","keywords":null,"link":"/zhvg/20210523_Penzt_kap_egy_romaniai_faluban_aki_lebuktatja_az_illegalis_hulladeklerakokat","timestamp":"2021. május. 23. 15:12","title":"Pénzt kap egy romániai faluban, aki lefotózza az illegális hulladéklerakókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ae61d46-877a-4bd8-a25c-309e855cd7b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös vitaszabályzatot is kidolgoznak majd, hogy méltányos keretek között tartsák a vitákat.","shortLead":"Közös vitaszabályzatot is kidolgoznak majd, hogy méltányos keretek között tartsák a vitákat.","id":"20210522_ellenzeki_elovalasztas_jelolti_vitak_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ae61d46-877a-4bd8-a25c-309e855cd7b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afaff766-f1a4-4be4-b4b4-99f6e175de5d","keywords":null,"link":"/itthon/20210522_ellenzeki_elovalasztas_jelolti_vitak_valasztas","timestamp":"2021. május. 22. 12:03","title":"Július végén indulhatnak az ellenzéki jelöltek előválasztási vitái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aabf2d6-7481-48c1-bf3a-b20dd36ec9ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új szabályok az ötmilliomodik oltás beadásának másnapjától lesznek érvényesek, de már ez alól is van kivétel. ","shortLead":"Az új szabályok az ötmilliomodik oltás beadásának másnapjától lesznek érvényesek, de már ez alól is van kivétel. ","id":"20210521_koronavirus_5_millio_beoltott_uj_szabalyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9aabf2d6-7481-48c1-bf3a-b20dd36ec9ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c721a437-5b5f-400e-b71c-ecce0fc4929b","keywords":null,"link":"/itthon/20210521_koronavirus_5_millio_beoltott_uj_szabalyok","timestamp":"2021. május. 21. 19:50","title":"Spontán tüntetni tilos – a kormány azért kicsit pontosította az ötmilliomodik oltás beadása utáni jogokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5945301a-1ee1-4b70-8686-cedeb9bb6d5d","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Kipróbáltuk az új fővárosi közbringát: tudja, amit tudnia kell, élvezet használni. A legnagyobb probléma, hogy mindeközben a vacak réginek álcázza magát.","shortLead":"Kipróbáltuk az új fővárosi közbringát: tudja, amit tudnia kell, élvezet használni. A legnagyobb probléma...","id":"20210522_Az_uj_Bubi_remek_csak_nehany_apro_es_egy_nagy_baj_van_vele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5945301a-1ee1-4b70-8686-cedeb9bb6d5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d80a129b-353d-455e-bb41-4f006aacc668","keywords":null,"link":"/kkv/20210522_Az_uj_Bubi_remek_csak_nehany_apro_es_egy_nagy_baj_van_vele","timestamp":"2021. május. 22. 16:00","title":"Az új Bubi remek, csak néhány apró és egy nagy baj van vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"","category":"itthon","description":"A tiszapüspöki lakástűzhöz öt tűzoltóautó vonult ki, mert gázpalackok is voltak az épületben. Egy kutyát kimentettek.\r

\r

","shortLead":"A tiszapüspöki lakástűzhöz öt tűzoltóautó vonult ki, mert gázpalackok is voltak az épületben. Egy kutyát...","id":"20210522_tuzeset_tuzoltok_halaleset_tiszapuspoki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39559196-010f-4ddd-b1f8-65ab1feda26e","keywords":null,"link":"/itthon/20210522_tuzeset_tuzoltok_halaleset_tiszapuspoki","timestamp":"2021. május. 22. 08:30","title":"Meghalt egy ember, amikor leégett a vályogháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a05edb59-cbd5-4307-8e06-62984c7af663","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A szektorok versenyében az IT végzett az élen, ezt a telekommunikációs és az üzleti szolgáltatási ágazat követte.","shortLead":"A szektorok versenyében az IT végzett az élen, ezt a telekommunikációs és az üzleti szolgáltatási ágazat követte.","id":"20210521_samsung_lego_mercedes_tesco_magyar_cegek_munkavallalok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a05edb59-cbd5-4307-8e06-62984c7af663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da24ce9-bbe0-4903-acd3-6697d2e5ff6c","keywords":null,"link":"/kkv/20210521_samsung_lego_mercedes_tesco_magyar_cegek_munkavallalok","timestamp":"2021. május. 21. 19:45","title":"Megjött a friss rangsor: ezek a cégek a legvonzóbbak a magyar munkavállalók szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]