[{"available":true,"c_guid":"1fb986a5-658b-44b4-99c7-f754536e1473","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Késely Ajna negyedik, Mihályvári-Farkas Viktória hatodik lett 1500 méter gyorson pénteken a budapesti úszó Európa-bajnokságon. Milák Kristóf ezúttal nem tudott érmet nyerni, a Jakabos Zsuzsanna, Fábián Fanni, Veres Laura és Kapás Boglárka összeállítású váltó viszont felállhat a dobogó második fokára.","shortLead":"Késely Ajna negyedik, Mihályvári-Farkas Viktória hatodik lett 1500 méter gyorson pénteken a budapesti úszó...","id":"20210521_vizes_eb_szabo_szebasztian_aranyermes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fb986a5-658b-44b4-99c7-f754536e1473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f02b70-ec06-49c1-9983-82d3f8ad1768","keywords":null,"link":"/sport/20210521_vizes_eb_szabo_szebasztian_aranyermes","timestamp":"2021. május. 21. 18:41","title":"Vizes Eb: Aranyérmet nyert Szabó Szebasztián, ezüstérmes a 4x200-as női gyorsváltó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9168d2a8-5f9f-4608-841e-b80f229df147","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A városban még tavaly nyáron tartottak lakossági fórumokat az Öreg-tó partjára tervezett szállodáról. Az önkormányzat dolgozói jelenléti íveket vezettek azokról, akik elmentek ezekre a fórumokra. Egy magánszemély emiatt bejelentést tett, a vizsgálatnak mostanra lett eredménye.","shortLead":"A városban még tavaly nyáron tartottak lakossági fórumokat az Öreg-tó partjára tervezett szállodáról. Az önkormányzat...","id":"20210521_Listaztak_a_tatai_szallodaberuhazast_ellenzo_civileket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9168d2a8-5f9f-4608-841e-b80f229df147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46771ef4-0793-49b1-8e70-ce210087f82c","keywords":null,"link":"/kkv/20210521_Listaztak_a_tatai_szallodaberuhazast_ellenzo_civileket","timestamp":"2021. május. 21. 15:07","title":"Listázták Tatán a helyi szállodaberuházást ellenző civileket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"098d8ad4-bc19-4713-98e9-c5c2bbf6449a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Diana hercegnő fiai nyilatkozatban ítélték el a módszereket, amelyekkel megszületett a botrányos interjú.","shortLead":"Diana hercegnő fiai nyilatkozatban ítélték el a módszereket, amelyekkel megszületett a botrányos interjú.","id":"20210521_Harry_es_Vilmos_herceg_soha_tobbe_nem_akarja_latni_a_BBC_Dianainterjujat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=098d8ad4-bc19-4713-98e9-c5c2bbf6449a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e014955-8832-482f-953c-2b030197658a","keywords":null,"link":"/elet/20210521_Harry_es_Vilmos_herceg_soha_tobbe_nem_akarja_latni_a_BBC_Dianainterjujat","timestamp":"2021. május. 21. 07:49","title":"Harry és Vilmos herceg soha többé nem akarja látni a BBC Diana-interjúját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a84546eb-dbd6-496f-bda1-a6d4eca44f6c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Kettős-Körös tetőzését szombat éjjel várják Békésnél, a Fehér-Körösét napközben Gyulánál.\r

