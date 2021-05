Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5eabcb72-fa6c-4e2c-9cda-e96d466af836","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az interneten is elérhető lett Franz Kafka Izraelben őrzött irodalmi hagyatéka - jelentette az Izraeli Nemzeti Könyvtár csütörtökön.","shortLead":"Az interneten is elérhető lett Franz Kafka Izraelben őrzött irodalmi hagyatéka - jelentette az Izraeli Nemzeti Könyvtár...","id":"20210530_franz_kafka_hagyateka_online_izraeli_konyvtar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5eabcb72-fa6c-4e2c-9cda-e96d466af836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5211b8a2-9db9-42b7-a82f-f1925c241260","keywords":null,"link":"/tudomany/20210530_franz_kafka_hagyateka_online_izraeli_konyvtar","timestamp":"2021. május. 30. 18:03","title":"Kafka halála előtt azt kérte, égessék el a kéziratait – most feltették őket a netre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Más piacokat keresnek inkább, nem volt fair a verseny.","shortLead":"Más piacokat keresnek inkább, nem volt fair a verseny.","id":"20210529_Megszunteti_a_Wizz_Air_a_norveg_belfoldi_jaratokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44f0e57-5de1-4a5e-ae52-2cbc2ef86a42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210529_Megszunteti_a_Wizz_Air_a_norveg_belfoldi_jaratokat","timestamp":"2021. május. 29. 15:06","title":"Megszünteti a Wizz Air a norvég belföldi járatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4272f2c6-855e-47f9-8463-25474d3182f7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210530_indiai_mutans_tunetek_gmail_google_photos_knai_vakcina_hatasossaga_alkalmazaskovetes_osrobbanas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4272f2c6-855e-47f9-8463-25474d3182f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99398fd-754a-41d4-8513-fd9d6116b439","keywords":null,"link":"/tudomany/20210530_indiai_mutans_tunetek_gmail_google_photos_knai_vakcina_hatasossaga_alkalmazaskovetes_osrobbanas","timestamp":"2021. május. 30. 12:00","title":"Ez történt: Elmondták, mik a Magyarországra érkezett indiai variáns tünetei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"162987f6-f646-4ce8-a744-b9f048c4c357","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A már kihalt fekete, más néven King-szigeti emu eddig feltárt első és csaknem teljesen ép tojását fedezte fel egy helyi történész és a brit Természettudományi Múzeum egyik kutatója","shortLead":"A már kihalt fekete, más néven King-szigeti emu eddig feltárt első és csaknem teljesen ép tojását fedezte fel egy helyi...","id":"20210530_kihalt_fekete_emu_ep_tojasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=162987f6-f646-4ce8-a744-b9f048c4c357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98a545f-7d22-40c7-9839-0cc8c21d326e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210530_kihalt_fekete_emu_ep_tojasa","timestamp":"2021. május. 30. 16:03","title":"Megtalálták a már kihalt fekete emu egy csaknem teljesen ép tojását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd09367a-ee1f-4105-a6de-cb1796d0ee3c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Görbicz Anita büntetőt hibázott sportolói karrierje utolsó előtti mérkőzésén.","shortLead":"Görbicz Anita büntetőt hibázott sportolói karrierje utolsó előtti mérkőzésén.","id":"20210529_gyor_brest_kezilabda_bajnokok_ligaja_negyes_donto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd09367a-ee1f-4105-a6de-cb1796d0ee3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae3422cf-ac74-4275-a53e-d429de90b5ce","keywords":null,"link":"/sport/20210529_gyor_brest_kezilabda_bajnokok_ligaja_negyes_donto","timestamp":"2021. május. 29. 17:37","title":"Hetespárbajban bukta el a kézilabda BL döntőjét a Győr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55acb802-44b9-4658-83c4-4fc41b9a4111","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felvidéki Agg Attila Ross ikonikus mozdulatával szerepelt a Jóbarátok: Újra együttben.



","shortLead":"A felvidéki Agg Attila Ross ikonikus mozdulatával szerepelt a Jóbarátok: Újra együttben.



","id":"20210531_Kiderult_hogy_kerult_egy_magyar_rajongo_a_Jobaratok_kulonkiadasba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55acb802-44b9-4658-83c4-4fc41b9a4111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f1e092-b802-4112-9e75-ed7781fb284d","keywords":null,"link":"/elet/20210531_Kiderult_hogy_kerult_egy_magyar_rajongo_a_Jobaratok_kulonkiadasba","timestamp":"2021. május. 31. 10:15","title":"Kiderült, hogy került egy magyar rajongó a Jóbarátok-különkiadásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"761b58b5-b2c2-42d6-a9e7-545594ad4dd5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az öreg zuffenhauseni sportkocsiból kiszerelték a benzinmotort, amelynek helyére egy sokkal erősebb villanyos egység került.","shortLead":"Az öreg zuffenhauseni sportkocsiból kiszerelték a benzinmotort, amelynek helyére egy sokkal erősebb villanyos egység...","id":"20210531_ot_rendszam_helyett_villanymotort_kapott_ez_a_30_eves_porsche_911","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=761b58b5-b2c2-42d6-a9e7-545594ad4dd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae5919f-0b52-48c0-bd32-079144f6917d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210531_ot_rendszam_helyett_villanymotort_kapott_ez_a_30_eves_porsche_911","timestamp":"2021. május. 31. 09:26","title":"OT-rendszám helyett villanymotort kapott ez a 30 éves Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f521c948-a016-44d2-8928-2f97b9760e5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Naomi Oszaka a mentális egészsége érdekében tartja távol magát az újságíróktól.","shortLead":"Naomi Oszaka a mentális egészsége érdekében tartja távol magát az újságíróktól.","id":"20210531_Nem_hajlando_szoba_allni_a_mediaval_kitehetik_a_Roland_Garrosrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f521c948-a016-44d2-8928-2f97b9760e5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b5c75c-706f-43fc-add3-2458c4f47e6a","keywords":null,"link":"/elet/20210531_Nem_hajlando_szoba_allni_a_mediaval_kitehetik_a_Roland_Garrosrol","timestamp":"2021. május. 31. 10:00","title":"Nem hajlandó szóba állni a médiával, kitehetik a Roland Garrosról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]