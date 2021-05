Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d7bf4b20-31eb-460d-a4a5-68e4f5e39c84","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Hogy néz ki az eredetileg elszabadult villamosról szóló példa a vezető nélküli autókra átfogalmazva? Részlet Hannah Fry matematikus Emberek és gépek című könyvéből.","shortLead":"Hogy néz ki az eredetileg elszabadult villamosról szóló példa a vezető nélküli autókra átfogalmazva? Részlet Hannah Fry...","id":"20210530_Elussee_a_vezeto_nelkuli_autonk_a_gyalogost_ha_ezzel_megmenti_az_eletunket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7bf4b20-31eb-460d-a4a5-68e4f5e39c84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0412685f-037a-4afd-9b66-1a223f712692","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210530_Elussee_a_vezeto_nelkuli_autonk_a_gyalogost_ha_ezzel_megmenti_az_eletunket","timestamp":"2021. május. 30. 19:16","title":"Elüsse-e a vezető nélküli autónk a gyalogost, ha ezzel megmenti az életünket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"221c43bd-cea2-41ae-a6aa-e8a5a0c5120c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valaki nem ért egyet a kormány intézkedéseivel.","shortLead":"Valaki nem ért egyet a kormány intézkedéseivel.","id":"20210530_Nincs_meg_a_rongalo_de_letakaritottak_az_allatkerti_elefantot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=221c43bd-cea2-41ae-a6aa-e8a5a0c5120c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3698fe5d-4a95-428d-ba71-fbaab52060b7","keywords":null,"link":"/elet/20210530_Nincs_meg_a_rongalo_de_letakaritottak_az_allatkerti_elefantot","timestamp":"2021. május. 30. 10:48","title":"Nincs meg a rongáló, de letakarították az állatkerti elefántot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eabcb72-fa6c-4e2c-9cda-e96d466af836","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az interneten is elérhető lett Franz Kafka Izraelben őrzött irodalmi hagyatéka - jelentette az Izraeli Nemzeti Könyvtár csütörtökön.","shortLead":"Az interneten is elérhető lett Franz Kafka Izraelben őrzött irodalmi hagyatéka - jelentette az Izraeli Nemzeti Könyvtár...","id":"20210530_franz_kafka_hagyateka_online_izraeli_konyvtar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5eabcb72-fa6c-4e2c-9cda-e96d466af836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5211b8a2-9db9-42b7-a82f-f1925c241260","keywords":null,"link":"/tudomany/20210530_franz_kafka_hagyateka_online_izraeli_konyvtar","timestamp":"2021. május. 30. 18:03","title":"Kafka halála előtt azt kérte, égessék el a kéziratait – most feltették őket a netre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c3839e-9d94-4a15-aa06-cacfc3427b33","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenekar dobosa, Hetényi Zoltán a Népligetnél épülő kézilabdacsarnokot körülvevő ideiglenes kerítést tarolta le autójával.","shortLead":"A zenekar dobosa, Hetényi Zoltán a Népligetnél épülő kézilabdacsarnokot körülvevő ideiglenes kerítést tarolta le...","id":"20210530_Ittasan_torte_totalkarosra_autojat_az_Edda_tagja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12c3839e-9d94-4a15-aa06-cacfc3427b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"248faf07-971b-4500-8e0e-5897c4b89240","keywords":null,"link":"/elet/20210530_Ittasan_torte_totalkarosra_autojat_az_Edda_tagja","timestamp":"2021. május. 30. 15:43","title":"Ittasan törte totálkárosra az autóját az Edda tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80327ffa-562a-43c7-9447-c802fc2b823c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció elnöke nekiugrott a Fidesz-frakciónak és Orbán Viktornak. ","shortLead":"A Demokratikus Koalíció elnöke nekiugrott a Fidesz-frakciónak és Orbán Viktornak. ","id":"20210531_gyurcsany_ferenc_parlament_napirend_elott_domotor_csaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80327ffa-562a-43c7-9447-c802fc2b823c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2495e6f9-a360-42eb-a307-c81af2242d8c","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_gyurcsany_ferenc_parlament_napirend_elott_domotor_csaba","timestamp":"2021. május. 31. 14:41","title":"Gyurcsány: Ha a fideszesek ellenzékben akarnak lenni, abban lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"859b09fe-d461-47ae-8dac-2e2abf48590e","c_author":"Huawei","category":"brandcontent","description":"A technológia jelenlegi állása mellett nem kérdés, hogy érdemes-e vacillálni a bluetooth- és a vezetékes megoldások között. A kínálat azonban hatalmas a fej-, illetve fülhallgatók terepén, érdemes alaposan tájékozódni, különböző nézőpontokat megismerni. Videónk főszereplője ezúttal a Huawei Freebuds 4i-t próbálta ki. ","shortLead":"A technológia jelenlegi állása mellett nem kérdés, hogy érdemes-e vacillálni a bluetooth- és a vezetékes megoldások...","id":"20210422_Bekapcsol_parosit_hallgat__mit_tud_most_egy_bluetoothfules_huawei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=859b09fe-d461-47ae-8dac-2e2abf48590e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"154bcfc0-682c-4523-a85b-5bddcca04a5c","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210422_Bekapcsol_parosit_hallgat__mit_tud_most_egy_bluetoothfules_huawei","timestamp":"2021. május. 30. 11:30","title":"Bekapcsol, párosít, hallgat – mit tud most egy bluetooth-füles?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"632147fb-43a2-4413-8883-05c769b2774a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az agrárminiszter szerint rengeteg kiváló minőségű alapanyaggal rendelkezik Magyarország, így nem szorulunk rá a kukacevésre.","shortLead":"Az agrárminiszter szerint rengeteg kiváló minőségű alapanyaggal rendelkezik Magyarország, így nem szorulunk rá...","id":"20210531_nagy_istvan_kukac_rovar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=632147fb-43a2-4413-8883-05c769b2774a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60ab6a9b-cc2b-4399-89d9-25960cb1c7cf","keywords":null,"link":"/zhvg/20210531_nagy_istvan_kukac_rovar","timestamp":"2021. május. 31. 14:09","title":"Nagy István szerint a magyarok nem akarnak rovarokat enni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48558af0-841f-4160-9305-36397e8f008a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ahelyett, hogy a zavaros vízbe merült volna, hogy megkeresse az elveszett iPhone-t, inkább más megoldás után nézett egy férfi. ","shortLead":"Ahelyett, hogy a zavaros vízbe merült volna, hogy megkeresse az elveszett iPhone-t, inkább más megoldás után nézett...","id":"20210531_magsafe_tolto_kanalis_vizbe_esett_iphone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48558af0-841f-4160-9305-36397e8f008a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b44c7721-243d-4360-8e79-139e8380e5c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_magsafe_tolto_kanalis_vizbe_esett_iphone","timestamp":"2021. május. 31. 09:40","title":"A MagSafe előnye: kihorgászták a kanálisba pottyant iPhone-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]