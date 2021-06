Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c6b0d354-023a-404e-9f57-69e50d1358e6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy két évtizeden át tartó brit ktuatás arra jutott, hogy a melanocortin 4 receptor (MC4R) nem megfelelő működése miatt már gyerekkortól kezdve hajlamosak lehetünk az elhízásra.","shortLead":"Egy két évtizeden át tartó brit ktuatás arra jutott, hogy a melanocortin 4 receptor (MC4R) nem megfelelő működése miatt...","id":"20210531_genmutacio_kutatas_mc4r_elhizas_tulsuly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6b0d354-023a-404e-9f57-69e50d1358e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb14786-f727-46c7-8b54-112126d07c49","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_genmutacio_kutatas_mc4r_elhizas_tulsuly","timestamp":"2021. május. 31. 17:03","title":"Van egy génmutáció, amelytől már gyerekkorban kialakulhat a súlyfelesleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a938791-b3db-4e2e-abc8-45e8f2209db1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök az Egyesült Államok történetének legsúlyosabb vérengzésének nevezte a száz évvel ezelőtt történteket.","shortLead":"Az amerikai elnök az Egyesült Államok történetének legsúlyosabb vérengzésének nevezte a száz évvel ezelőtt történteket.","id":"20210602_Biden_amerikai_elnok_tulsai_meszarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a938791-b3db-4e2e-abc8-45e8f2209db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358c3564-ec2c-4ae1-b5ae-2bb79502a684","keywords":null,"link":"/vilag/20210602_Biden_amerikai_elnok_tulsai_meszarlas","timestamp":"2021. június. 02. 05:18","title":"Első hivatalban lévő amerikai elnökként emlékezett Joe Biden a tulsai mészárlás helyszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42b8cd60-11c0-4dd6-b1c5-0f396e1fd9c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt visszatér az utcára kampányolni, kétharmad mellett ugyanis nincs sok értelme a parlamenti politizálásnak – mondta a pártelnök.","shortLead":"A párt visszatér az utcára kampányolni, kétharmad mellett ugyanis nincs sok értelme a parlamenti politizálásnak –...","id":"20210531_momentum_alairasgyujtes_korrupcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42b8cd60-11c0-4dd6-b1c5-0f396e1fd9c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23257208-60b9-4327-aad0-049c5b6afde8","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_momentum_alairasgyujtes_korrupcio","timestamp":"2021. május. 31. 18:28","title":"Az „ellopott közvagyon visszaszerzéséért” kezd aláírásgyűjtésbe a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783926a7-d16a-4c29-bc91-941678ed2a5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azokat, akik most kapták volna meg a koronavírus-fertőzés elleni vakcina második adagját, későbbre hívják vissza.","shortLead":"Azokat, akik most kapták volna meg a koronavírus-fertőzés elleni vakcina második adagját, későbbre hívják vissza.","id":"20210531_kutvolgyi_korhaz_astrazeneca_vedooltas_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=783926a7-d16a-4c29-bc91-941678ed2a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14846ff4-7c35-41d8-abbf-47fa2ca54940","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_kutvolgyi_korhaz_astrazeneca_vedooltas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 31. 11:53","title":"Index: Nem adnak be második oltásokat a Kútvölgyi úti oltóponton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2d0dea-68ca-40d6-b39f-648596121030","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hét ember halt meg a hétvégén történt repülőszerencsétlenségben. ","shortLead":"Hét ember halt meg a hétvégén történt repülőszerencsétlenségben. ","id":"20210531_Rajta_volt_a_Tennesseeben_lezuhant_kisgepen_a_Tarzansorozat_sztarja_Joe_Lara_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e2d0dea-68ca-40d6-b39f-648596121030&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5712c736-0723-4161-a6ca-9e2bf3368f02","keywords":null,"link":"/kultura/20210531_Rajta_volt_a_Tennesseeben_lezuhant_kisgepen_a_Tarzansorozat_sztarja_Joe_Lara_is","timestamp":"2021. május. 31. 10:47","title":"A Tennesseeben lezuhant kisgépen rajta volt a Tarzan-sorozat sztárja, Joe Lara is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949bc543-218b-4d3c-ba3f-fef9ea1b1a14","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Edit kutatása sikerrel jár: újabb részleteket tudnak meg nagyapjának, Lili apjának tetteiről. De vajon a múlt feltárása segíti-e majd a közös újrakezdést vagy tovább nehezíti azt? Lili negyedik, befejező rész. ","shortLead":"Edit kutatása sikerrel jár: újabb részleteket tudnak meg nagyapjának, Lili apjának tetteiről. De vajon a múlt feltárása...","id":"20210601_Doku360_Lili_negyedik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=949bc543-218b-4d3c-ba3f-fef9ea1b1a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1138194-26eb-416b-b2a6-c32f9a14b90e","keywords":null,"link":"/360/20210601_Doku360_Lili_negyedik_resz","timestamp":"2021. június. 01. 19:00","title":"Doku360: Az ő tragédiája aztán mindent beárnyékolt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8ead4e-dfee-406c-8abb-7877e083feed","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Kelemen Beatrix kiszállt a volt férjével közös cégekből, de médiavállalkozását megtartotta. A vállalat kétmilliárd forintos bevételt hozott össze, de ebben van 564 millió forint támogatás – egy olyan alapítványtól, amit Mészáros Lőrinc üzlettársa, Szíjj László gründolt, és a Mészáros házaspár régi ismerősei kurálnak. A támogatásból 2021-re is maradt 256 millió forint.","shortLead":"Kelemen Beatrix kiszállt a volt férjével közös cégekből, de médiavállalkozását megtartotta. A vállalat kétmilliárd...","id":"20210601_Meszaros_Lorinc_volt_felesege_820_millio_forint_tamogatast_kapott_par_regi_kozos_ismerostol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a8ead4e-dfee-406c-8abb-7877e083feed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c81f4e-07c2-4218-bebc-5037eceea338","keywords":null,"link":"/kkv/20210601_Meszaros_Lorinc_volt_felesege_820_millio_forint_tamogatast_kapott_par_regi_kozos_ismerostol","timestamp":"2021. június. 01. 16:00","title":"Mészáros Lőrinc volt felesége 820 millió forint támogatást kapott pár régi, közös ismerőstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"761973cb-d831-4c32-b9ac-f754de11cd43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) arra hívta fel a figyelmet, hogy számos szegény országban még az egészségügyi dolgozókat sem oltották be.","shortLead":"Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) arra hívta fel a figyelmet, hogy számos szegény...","id":"20210601_ecdc_oltas_kamasz_vakcinahiany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=761973cb-d831-4c32-b9ac-f754de11cd43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4f70d5b-5fa2-43d3-95f9-6d85924f9685","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210601_ecdc_oltas_kamasz_vakcinahiany","timestamp":"2021. június. 01. 19:10","title":"Arra kérik az uniós tagállamokat, hogy vegyék figyelembe a globális vakcinahiányt, mielőtt beoltják a kamaszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]