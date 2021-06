Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c0caa745-9dd6-4bd0-a6e4-a2a49b4e3a73","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó leleplezte középkategóriás divatterepjárójának ötödik generációját. ","shortLead":"A dél-koreai gyártó leleplezte középkategóriás divatterepjárójának ötödik generációját. ","id":"20210608_meresz_kulsovel_erkezett_meg_a_teljesen_uj_kia_sportage","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0caa745-9dd6-4bd0-a6e4-a2a49b4e3a73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d941a4-d1f8-49d8-be8a-9f159aa324ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20210608_meresz_kulsovel_erkezett_meg_a_teljesen_uj_kia_sportage","timestamp":"2021. június. 08. 07:59","title":"Merész külsővel érkezett meg a teljesen új Kia Sportage","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbf6738d-fd50-4416-8c61-54edbbf69b3d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az aktuális iOS-változat tömeges elterjedése előtt rendszerint felmerül a kérdés: az vajon a régebbi készülékekre is elérhető lesz? Az iOS 15 esetében különösen engedékeny az amerikai gyártó.","shortLead":"Az aktuális iOS-változat tömeges elterjedése előtt rendszerint felmerül a kérdés: az vajon a régebbi készülékekre is...","id":"20210608_apple_iphone_6s_6s_plus_ios_15_funkciok_letoltes_kompatibilis_keszulekek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbf6738d-fd50-4416-8c61-54edbbf69b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c370fcf2-6ea9-4023-8878-f05f668b39b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_apple_iphone_6s_6s_plus_ios_15_funkciok_letoltes_kompatibilis_keszulekek","timestamp":"2021. június. 08. 15:03","title":"Örömhír az Apple-től: még a 6 éve megjelent iPhone 6S-re is tölthető lesz az iOS 15","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c665d72b-3fc5-45a1-89aa-6959c2a4fdc6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A milliárdos Amazon-alapító saját bevallása szerint egy gyerekkori álmát valósítja meg az úttal.","shortLead":"A milliárdos Amazon-alapító saját bevallása szerint egy gyerekkori álmát valósítja meg az úttal.","id":"20210607_jeff_bezos_blue_origin_urutazas_urturizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c665d72b-3fc5-45a1-89aa-6959c2a4fdc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b038a7f-7738-4a35-bd04-e76c61c5d6c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_jeff_bezos_blue_origin_urutazas_urturizmus","timestamp":"2021. június. 07. 14:13","title":"Jeff Bezos júliusban az űrbe repül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"190aff8d-113f-4b3f-9bc9-492a530bc8d1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szakemberek még 2007-ben találták meg Cooper több csontját is, de egészen mostanáig tartott azok előkészítése és megtisztítása.","shortLead":"A szakemberek még 2007-ben találták meg Cooper több csontját is, de egészen mostanáig tartott azok előkészítése és...","id":"20210608_ausztralia_dinoszaurusz_australotitan_cooperensis_titanoszaurusz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=190aff8d-113f-4b3f-9bc9-492a530bc8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca792eb-8931-4bc7-8f1a-5cbe791bf10d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_ausztralia_dinoszaurusz_australotitan_cooperensis_titanoszaurusz","timestamp":"2021. június. 08. 11:33","title":"Újabb dinoszauruszfajt azonosítottak Ausztráliában, 67 tonnás lehetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f6680fc-916b-47eb-a147-807e88af9265","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A “Mi jár a fejedben” típusú bejegyzések mellett rövidesen azt is el lehet majd mondani a közösségi oldalon, hogy kiért és miért imádkozik valaki.","shortLead":"A “Mi jár a fejedben” típusú bejegyzések mellett rövidesen azt is el lehet majd mondani a közösségi oldalon, hogy kiért...","id":"20210607_ima_imadkozas_poszt_facebook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f6680fc-916b-47eb-a147-807e88af9265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b7f0a6-0638-4c2b-ad7f-7f4a8f3f25ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_ima_imadkozas_poszt_facebook","timestamp":"2021. június. 07. 10:37","title":"Jönnek az imaposztok, hamarosan imádkozni is lehet a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Üzent a kínai nagykövetség a szombati tüntetés után, lengyel lapok a pápa magyarországi látogatásáról cikkeznek, sok lepattant autót menthet meg a veszélyhelyzet. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Üzent a kínai nagykövetség a szombati tüntetés után, lengyel lapok a pápa magyarországi látogatásáról cikkeznek, sok...","id":"20210607_Radar360_Visszavonuloban_a_kormany_Fudanugyben_fontos_tesztet_nyertek_Merkelek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08b11c88-5fba-47b3-8ab8-cb080f8fafc7","keywords":null,"link":"/360/20210607_Radar360_Visszavonuloban_a_kormany_Fudanugyben_fontos_tesztet_nyertek_Merkelek","timestamp":"2021. június. 07. 08:00","title":"Radar360: Visszavonulóban a kormány Fudan-ügyben, fontos erőpróbát nyertek Merkelék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369bb870-7211-490b-9a5e-d2533cc6d298","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Heiko Maas külügyminiszter, bár nem nevezte meg, vélhetően Magyarországra is gondolt, amikor azokról beszélt, akik vétókkal bénítják az európai külpolitikát.","shortLead":"Heiko Maas külügyminiszter, bár nem nevezte meg, vélhetően Magyarországra is gondolt, amikor azokról beszélt, akik...","id":"20210607_veto_europai_unio_magyarorszag_heiko_maas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=369bb870-7211-490b-9a5e-d2533cc6d298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0322a93f-db7f-4b3b-a894-fe2b225d9f41","keywords":null,"link":"/vilag/20210607_veto_europai_unio_magyarorszag_heiko_maas","timestamp":"2021. június. 07. 17:17","title":"Elegük lett a németeknek, megszüntetnék a vétót az EU külpolitikai döntéshozatalában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"786c1594-2689-42f4-8890-e2d0afc65f33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatszáz alatt a kórházban ápolt koronavírusos betegek száma.","shortLead":"Hatszáz alatt a kórházban ápolt koronavírusos betegek száma.","id":"20210608_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_egeszsegugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=786c1594-2689-42f4-8890-e2d0afc65f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59743eb4-4b66-47e5-abd7-4f4e9a85f366","keywords":null,"link":"/itthon/20210608_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_egeszsegugy","timestamp":"2021. június. 08. 09:22","title":"Koronavírus: 17 újabb halott, 117 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]