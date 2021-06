Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"afb0cb38-e421-4ab8-8711-30983ecc2f18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy népszerű youtuber hozzájutott a bemutatásra váró Windows 11 korai kiadásához, és ha már így alakult, teszteket is végzett. Az eredmények azt sugallják, hogy az új Windows sokkal gyorsabb lesz.","shortLead":"Egy népszerű youtuber hozzájutott a bemutatásra váró Windows 11 korai kiadásához, és ha már így alakult, teszteket is...","id":"20210621_windows_11_teljesitmeny_gyorsasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afb0cb38-e421-4ab8-8711-30983ecc2f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99cc12b2-91c2-4d18-a391-cbf1a4f4599f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_windows_11_teljesitmeny_gyorsasag","timestamp":"2021. június. 21. 09:03","title":"Windows 10 van a gépén? Figyelje csak, mennyivel gyorsabb lehet, ha felteszi a Windows 11-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1d230e-97c8-4fdb-a085-d89b53fcb0b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feltételezett elkövető a 28 éves Dr. Vitális Dániel Attila.","shortLead":"A feltételezett elkövető a 28 éves Dr. Vitális Dániel Attila.","id":"20210621_szegedi_kettos_gyilkossag_gyanusitott_elfogato_parancs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f1d230e-97c8-4fdb-a085-d89b53fcb0b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68335a70-8186-471f-acb8-c423465b3406","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_szegedi_kettos_gyilkossag_gyanusitott_elfogato_parancs","timestamp":"2021. június. 21. 05:58","title":"Kettős gyilkosság Szegeden: ezt a férfit gyanúsítja a rendőrség, a lakosság segítségét is kérik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158e8830-bea2-4f33-8af3-5594d471bd65","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Luxemburgban ülésezik az uniós külügyminiszterek tanácsa, amely a belarusz rezsimmel kapcsolatos szankciókról hoz döntést a nap folyamán. Szijjártó Péter magyar külügyminiszter egyetlen szót sem ejtett erről a témáról, ellenben sokat beszélt a migrációról, amely nem szerepel a napirenden. A politikus elmondta a véleményét arról is, hogy szivárványszínben szeretnék kivilágítani a müncheni stadiont a szerdai magyar-német focimeccs idején.","shortLead":"Luxemburgban ülésezik az uniós külügyminiszterek tanácsa, amely a belarusz rezsimmel kapcsolatos szankciókról hoz...","id":"20210621_Szijjarto_szamara_a_belarusz_ellenzek_nem_letezik_csak_a_migransok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=158e8830-bea2-4f33-8af3-5594d471bd65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3703c32f-f336-4837-8ddd-01a3ccbb7816","keywords":null,"link":"/eurologus/20210621_Szijjarto_szamara_a_belarusz_ellenzek_nem_letezik_csak_a_migransok","timestamp":"2021. június. 21. 12:58","title":"Szijjártó számára a belarusz ellenzék nem létezik, csak a migránsok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7c63b35-3db0-4442-8bba-7ccf462439ee","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Francia Nagydíjat, ezzel növelte az előnyét a világbajnoki pontversenyben a címvédő és hétszeres vb-győztes Lewis Hamiltonnal szemben.","shortLead":"Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Francia Nagydíjat, ezzel növelte...","id":"20210620_Verstappen_nyerte_a_Francia_Nagydijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7c63b35-3db0-4442-8bba-7ccf462439ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f33a749-a611-4faf-be6b-10fd955c3510","keywords":null,"link":"/sport/20210620_Verstappen_nyerte_a_Francia_Nagydijat","timestamp":"2021. június. 20. 17:30","title":"Verstappen nyerte a Francia Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"501262fd-d8b2-45a6-afa4-8e6ff877c99d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak Pekingben 15,6 millió ember már megkapta az összes szükséges adag vakcinát a védettséghez.","shortLead":"Csak Pekingben 15,6 millió ember már megkapta az összes szükséges adag vakcinát a védettséghez.","id":"20210620_Kina_tul_van_az_egymilliard_oltason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=501262fd-d8b2-45a6-afa4-8e6ff877c99d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528d77d3-6fdf-4649-9999-5149ce33f953","keywords":null,"link":"/vilag/20210620_Kina_tul_van_az_egymilliard_oltason","timestamp":"2021. június. 20. 15:05","title":"Kína túl van az egymilliárd oltáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, és beismerte tettét.","shortLead":"A férfi lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, és beismerte tettét.","id":"20210621_sz_balazs_itelet_pedofil_gyor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbcfab40-919e-48f9-8d22-fcbc5fd0441d","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_sz_balazs_itelet_pedofil_gyor","timestamp":"2021. június. 21. 16:09","title":"Két és fél év börtönre ítélték a Fidesz volt alkalmazottját, aki kislányokról készített felvételeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49146718-9d45-400f-9ef5-62185840c304","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem örül a kínai kormány annak, hogy az Egyesült Államok az előre megígért vakcinaadag több, mint háromszorosát küldi Tajvannak.","shortLead":"Nem örül a kínai kormány annak, hogy az Egyesült Államok az előre megígért vakcinaadag több, mint háromszorosát küldi...","id":"20210619_Vakcina_USA_Kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49146718-9d45-400f-9ef5-62185840c304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fee39b1-b799-4fe9-bc53-e894d7de1ca6","keywords":null,"link":"/vilag/20210619_Vakcina_USA_Kina","timestamp":"2021. június. 19. 19:51","title":"Vakcinaszállítmány miatt nőhet a feszültség az USA és Kína között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2301893-3f38-426a-9c18-928d85cae048","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bródy még ajándékkal is készült.","shortLead":"Bródy még ajándékkal is készült.","id":"20210620_A_nagy_osszeveszes_utan_ismet_talalkozott_Brody_Janos_es_Szorenyi_Levente","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2301893-3f38-426a-9c18-928d85cae048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6735b62-c4e0-4935-ae24-b303f18449f4","keywords":null,"link":"/elet/20210620_A_nagy_osszeveszes_utan_ismet_talalkozott_Brody_Janos_es_Szorenyi_Levente","timestamp":"2021. június. 20. 19:16","title":"A nagy összeveszés után ismét találkozott Bródy János és Szörényi Levente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]