[{"available":true,"c_guid":"8c890547-305e-40ea-aa97-9df31594e850","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A hagyományos bringaemeléssel ért véget a rendezvény.\r

","shortLead":"A hagyományos bringaemeléssel ért véget a rendezvény.\r

","id":"20210626_15_ezren_voltak_az_I_bike_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c890547-305e-40ea-aa97-9df31594e850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8585b976-f2ef-4557-937d-758ff3bf7ff8","keywords":null,"link":"/zhvg/20210626_15_ezren_voltak_az_I_bike_Budapesten","timestamp":"2021. június. 26. 19:18","title":"15 ezren voltak az I bike Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b04e4f0-f827-4bd3-bb40-70e50b431af8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legújabb bűnügyi sorozatuk egy kicsit az Agatha Christie-regények hangulatát is hozza.","shortLead":"A legújabb bűnügyi sorozatuk egy kicsit az Agatha Christie-regények hangulatát is hozza.","id":"20210625_A_Bujtorfilmeket_idezi_meg_az_RTL_Klub","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b04e4f0-f827-4bd3-bb40-70e50b431af8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b53d7af2-317c-47fd-a198-ccc53ccbb492","keywords":null,"link":"/kultura/20210625_A_Bujtorfilmeket_idezi_meg_az_RTL_Klub","timestamp":"2021. június. 25. 08:10","title":"A Bujtor-filmeket idézi meg az RTL Klub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae6624b-4a2a-4531-a2a4-273866228056","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai kormány szerint nincs magyarázata a katonai pilóták által látott több tucat azonosítatlan repülő tárgyra. A Pentagon pénteken közzétett jelentése szerint a 2004 óta a jelenségekről tett 144 jelentésből egy kivételével mindegyik megmagyarázatlan maradt - írja a BBC.","shortLead":"Az amerikai kormány szerint nincs magyarázata a katonai pilóták által látott több tucat azonosítatlan repülő tárgyra...","id":"20210626_Nem_zarja_ki_az_amerikai_kormanyzat_hogy_az_UFOjelensegeket_foldonkivuliek_okoztak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ae6624b-4a2a-4531-a2a4-273866228056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e7a3803-dc4b-4092-92f7-7f2dc4d02629","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_Nem_zarja_ki_az_amerikai_kormanyzat_hogy_az_UFOjelensegeket_foldonkivuliek_okoztak","timestamp":"2021. június. 26. 08:25","title":"Nem zárja ki az amerikai kormányzat, hogy az UFO-jelenségeket földönkívüliek okozták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46d98dc-0c72-4deb-8b5a-4e685a0fdfa4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több helyen, például Kadarkúton épületkárok felszámolásán jelenleg is dolgoznak.","shortLead":"Több helyen, például Kadarkúton épületkárok felszámolásán jelenleg is dolgoznak.","id":"20210626_Szombaton_160_helyre_mentek_ki_a_tuzoltok_az_elozo_napi_vihar_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e46d98dc-0c72-4deb-8b5a-4e685a0fdfa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"403e514d-3705-4c3a-8e81-b38e43199167","keywords":null,"link":"/itthon/20210626_Szombaton_160_helyre_mentek_ki_a_tuzoltok_az_elozo_napi_vihar_miatt","timestamp":"2021. június. 26. 17:28","title":"Szombaton 160 helyre mentek ki a tűzoltók az előző napi vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bf151ba-1c2e-4e02-a8e1-a5f586c4a4c2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sikerült kiirtani a madárvilág élőhelyét veszélyeztető sárga őrült hangyákat az amerikai Johnston-korallszigetről.","shortLead":"Sikerült kiirtani a madárvilág élőhelyét veszélyeztető sárga őrült hangyákat az amerikai Johnston-korallszigetről.","id":"20210626_sarga_orult_hangyak_kiirtasa_johnston_korallsziget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bf151ba-1c2e-4e02-a8e1-a5f586c4a4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fa68b61-0121-44f5-92b7-38d95ed91e02","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_sarga_orult_hangyak_kiirtasa_johnston_korallsziget","timestamp":"2021. június. 26. 09:03","title":"Tíz éve sárga őrült hangyák leptek el egy szigetet, csak most sikerült kiirtani őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded70929-9cd6-42b3-a758-1f33e691c065","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mark Rutte hangsúlyozta, hogy a magánvéleményéről van szó, és az a cél, hogy ráeszméljen Magyarország az EU-tagságára.","shortLead":"Mark Rutte hangsúlyozta, hogy a magánvéleményéről van szó, és az a cél, hogy ráeszméljen Magyarország az EU-tagságára.","id":"20210624_mark_rutte_homofobtorveny_eu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ded70929-9cd6-42b3-a758-1f33e691c065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b24f4365-ed9b-4fbd-bed9-1074ef94b6ad","keywords":null,"link":"/vilag/20210624_mark_rutte_homofobtorveny_eu","timestamp":"2021. június. 24. 21:51","title":"Hollandia miniszterelnöke szerint Magyarországnak a homofóbtörvény után nincs helye az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53967364-f014-4521-a3b9-287f43a3e07b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egészen pontosan 28 óra és 45 perc alatt készült el. ","shortLead":"Egészen pontosan 28 óra és 45 perc alatt készült el. ","id":"20210626_Alig_tobb_mint_egy_nap_alatt_epult_ez_a_10_emeletes_haz__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53967364-f014-4521-a3b9-287f43a3e07b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b7fa8a-5d3d-4d81-b75c-90870e0ec257","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210626_Alig_tobb_mint_egy_nap_alatt_epult_ez_a_10_emeletes_haz__video","timestamp":"2021. június. 26. 18:09","title":"Alig több mint egy nap alatt épült ez a 10 emeletes ház - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f738c13-d3d4-47df-9615-ca53fc333564","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Heti várható főnyeremény 540 millió forint volt az ötös lottón. ","shortLead":"Heti várható főnyeremény 540 millió forint volt az ötös lottón. ","id":"20210626_Az_otos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f738c13-d3d4-47df-9615-ca53fc333564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ed68d0-11b2-4ccc-b12d-c7e767bba47f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210626_Az_otos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2021. június. 26. 19:52","title":"Kihúzták a lottószámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]