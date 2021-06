Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Sosem hallotta meg a tüntetők kérését Áder János, ám kinevezése óta többször élt a törvények szentesítését megállító jogával, mint Göncz Árpád és Mádl Ferenc, de kevesebbszer, mint Sólyom László. ","shortLead":"Sosem hallotta meg a tüntetők kérését Áder János, ám kinevezése óta többször élt a törvények szentesítését megállító...","id":"20210628_Ader_allamfo_veto_torveny_homofobtorveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29b641e-c243-4cdd-acf0-bc1bb531d45d","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_Ader_allamfo_veto_torveny_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 28. 16:15","title":"\"Ne írd alá, János!\": mennyit ér az államfő vétója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem valószínű, hogy a NASA-nak sikerül újraindítania a hiba miatt leállt tudományos eszközt. Ha így van, akkor a Hubble-nek csak napjai vannak hátra.","shortLead":"Nem valószínű, hogy a NASA-nak sikerül újraindítania a hiba miatt leállt tudományos eszközt. Ha így van, akkor...","id":"20210630_hubble_urteleszkop_hiba_nasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd92e15b-e4ac-485b-afb6-6b5a2751d5f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_hubble_urteleszkop_hiba_nasa","timestamp":"2021. június. 30. 09:40","title":"Nagy bajban van a Hubble űrteleszkóp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be38e49f-6b80-4950-80f3-28a72bcf21d5","c_author":"","category":"cegauto","description":"A valaha készült legsportosabb Porsche szabadidőautó a Cayenne kupé változatára épül.","shortLead":"A valaha készült legsportosabb Porsche szabadidőautó a Cayenne kupé változatára épül.","id":"20210630_nincs_ennel_gyorsabb_porsche_suv_itt_a_640_lovas_cayenne_turbo_gt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be38e49f-6b80-4950-80f3-28a72bcf21d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa9162b0-6fe9-483d-9124-7d7a05524c14","keywords":null,"link":"/cegauto/20210630_nincs_ennel_gyorsabb_porsche_suv_itt_a_640_lovas_cayenne_turbo_gt","timestamp":"2021. június. 30. 06:41","title":"Nincs ennél gyorsabb Porsche SUV, itt a 640 lovas Cayenne Turbo GT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f010d683-72f2-47d6-bb65-f9e0a5537808","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség szerint az intézkedés az ellenük zajló politikai hadjárat újabb eszköze.","shortLead":"A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség szerint az intézkedés az ellenük zajló politikai hadjárat újabb eszköze.","id":"20210628_emmi_ivanyi_gabor_kozneveles_oktatas_hatranyos_helyzetu_gyerekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f010d683-72f2-47d6-bb65-f9e0a5537808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29210f83-7838-409f-94bd-872560956bfb","keywords":null,"link":"/kultura/20210628_emmi_ivanyi_gabor_kozneveles_oktatas_hatranyos_helyzetu_gyerekek","timestamp":"2021. június. 28. 15:24","title":"Az Emmi nem köt köznevelési szerződést Iványi Gábor egyházával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77138e84-3082-4c99-afba-f1e497e294c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magasabb rendszerkövetelmény csak egy, a Windows 11 esetében az sem mindegy, milyen processzor dolgozik a gépben.","shortLead":"A magasabb rendszerkövetelmény csak egy, a Windows 11 esetében az sem mindegy, milyen processzor dolgozik a gépben.","id":"20210628_windows_11_megjelenes_tamogatott_processzor_intel_amd_tpm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77138e84-3082-4c99-afba-f1e497e294c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f366265-8584-48ed-a2ad-7f6b5bf9ea8f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_windows_11_megjelenes_tamogatott_processzor_intel_amd_tpm","timestamp":"2021. június. 28. 17:45","title":"Október végén jöhet a Windows 11, de nagyon sokan nem tudják majd használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e48f5ec-3ac4-46c8-82f7-1b35b2febd49","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznek van már négy lánya, most született egy fia.","shortLead":"A színésznek van már négy lánya, most született egy fia.","id":"20210628_Ismet_apa_lett_Ewan_McGregor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e48f5ec-3ac4-46c8-82f7-1b35b2febd49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a91af00-a778-4873-a42c-4bf43ed5544f","keywords":null,"link":"/kultura/20210628_Ismet_apa_lett_Ewan_McGregor","timestamp":"2021. június. 28. 15:02","title":"Ismét apa lett Ewan McGregor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32af7522-480b-4160-85d5-5c45461e26a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Insider tesztelői program résztvevői már hozzáférnek az első (legális és hivatalos forrásból származó) szoftververzióhoz. De aki nincs benne, az is gyorsan csatlakozhat.","shortLead":"Az Insider tesztelői program résztvevői már hozzáférnek az első (legális és hivatalos forrásból származó...","id":"20210629_windows_11_tesztverzio_letoltes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32af7522-480b-4160-85d5-5c45461e26a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c0d3bc4-4072-4883-9777-d52648e4df85","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_windows_11_tesztverzio_letoltes","timestamp":"2021. június. 29. 11:33","title":"Tölthető az első hivatalos tesztverzió a Windows 11-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Plakátokon a \"Gyurcsány-show\", de nem tudni, ki rakta ki ezeket. Szijjártó szerint nem sértő a pedofiltörvény. Biden elkötelezettségéről biztosítja Izraelt. Kiestek a franciák. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója","shortLead":"Plakátokon a \"Gyurcsány-show\", de nem tudni, ki rakta ki ezeket. Szijjártó szerint nem sértő a pedofiltörvény. Biden...","id":"20210629_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc554d35-1d42-488d-8e2b-a9d107f35ec4","keywords":null,"link":"/360/20210629_Radar360","timestamp":"2021. június. 29. 08:00","title":"Radar360: A plakátok Karácsonynak üzennek, Szijjártó a homofóbtörvény ellenzőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]