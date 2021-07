Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"11462304-3b77-40c4-8b7b-bc4e6ba18ec1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kórházi ágyról üzent a játékos.","shortLead":"A kórházi ágyról üzent a játékos.","id":"20210705_spinazzola_mutet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11462304-3b77-40c4-8b7b-bc4e6ba18ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a71539f4-356d-40ac-9a13-4954b7222898","keywords":null,"link":"/sport/20210705_spinazzola_mutet","timestamp":"2021. július. 05. 20:42","title":"Megműtötték Spinazzolát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1d4d1e-af61-4a2e-86cc-60dafcc0051b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A győztes a balzsamos sült áfonyás és lágy kecskesajtos, valamint az édes tejfölös, Cumberland mártással készülő fagyit előzte meg. Semjén Zsolt vadászkiállítása külön kategóriát kapott.","shortLead":"A győztes a balzsamos sült áfonyás és lágy kecskesajtos, valamint az édes tejfölös, Cumberland mártással készülő fagyit...","id":"20210705_Chilis_szedres_es_csokis_az_Ev_fagylaltja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e1d4d1e-af61-4a2e-86cc-60dafcc0051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb24b74b-a58a-4826-93d6-2d25d43bd1a3","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Chilis_szedres_es_csokis_az_Ev_fagylaltja","timestamp":"2021. július. 05. 21:54","title":"Chilis, szedres és csokis az Év fagylaltja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Túl lassan érnek el a vakcinák a fejlődő országokba, miközben a delta variánst már 98 országban azonosították.","shortLead":"Túl lassan érnek el a vakcinák a fejlődő országokba, miközben a delta variánst már 98 országban azonosították.","id":"20210705_A_WHO_szerint_a_koronavirusvariansok_lekorozhetik_az_oltasokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17cce68d-f7dd-4811-889c-25cf88b467d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_A_WHO_szerint_a_koronavirusvariansok_lekorozhetik_az_oltasokat","timestamp":"2021. július. 05. 10:12","title":"A WHO szerint a koronavírus-variánsok lekörözhetik az oltásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b38f4d09-4dc2-4ed3-a285-c5f8ac867b80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Új kihívásokat keres\" a Kásler Miklós és a CÖF által is kitüntetett televíziós műsorvezető.","shortLead":"\"Új kihívásokat keres\" a Kásler Miklós és a CÖF által is kitüntetett televíziós műsorvezető.","id":"20210705_Tavozik_FoldiKovacs_Andrea_a_HirTVtol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b38f4d09-4dc2-4ed3-a285-c5f8ac867b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0544be29-548a-4f19-9380-a1e0d7dce924","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_Tavozik_FoldiKovacs_Andrea_a_HirTVtol","timestamp":"2021. július. 05. 13:52","title":"Távozik Földi-Kovács Andrea a HírTV-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c95210a-0055-4527-8bcb-1adcd707d6f7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az autóversenyzés élvonalában alkalmazható kutatásokra és fejlesztésekre alapított céget az állam. \r

