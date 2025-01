Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3d408d4d-c6ac-4c1b-956e-cfd98968d672","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A Transfermarkt friss adatai közül szemezgettünk.","shortLead":"A Transfermarkt friss adatai közül szemezgettünk.","id":"20250102_labdarugas-piaci-ertek-lionel-messi-cristiano-ronaldo-szoboszlai-dominik-kerkez-milos-sallai-roland-neymar-benzema-mohamed-szalah-transfermarkt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d408d4d-c6ac-4c1b-956e-cfd98968d672.jpg","index":0,"item":"a60c2fa9-2d3a-45c4-a09c-cefbcc73bd6f","keywords":null,"link":"/sport/20250102_labdarugas-piaci-ertek-lionel-messi-cristiano-ronaldo-szoboszlai-dominik-kerkez-milos-sallai-roland-neymar-benzema-mohamed-szalah-transfermarkt-ebx","timestamp":"2025. január. 02. 15:06","title":"Szoboszlai és Kerkez is megelőzi Messit és Neymart, Sallai pedig Ronaldót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b88236f-10e2-40c9-9136-e6f1238c065a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Már két napja tüntetnek az új kukáscég ellen. A kanizsai polgármester szerint kaposvári fideszes érdekkörök akarták megszerezni maguknak a hulladékszállítást.","shortLead":"Már két napja tüntetnek az új kukáscég ellen. A kanizsai polgármester szerint kaposvári fideszes érdekkörök akarták...","id":"20250102_tojas-kukasauto-nagykanizsa-kaposvari-ceg-szemetszallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b88236f-10e2-40c9-9136-e6f1238c065a.jpg","index":0,"item":"5222bd8a-05ab-4f05-94ce-66e30e8a93f0","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_tojas-kukasauto-nagykanizsa-kaposvari-ceg-szemetszallitas","timestamp":"2025. január. 02. 17:20","title":"Tojással dobálták a kukásautókat Nagykanizsán, miután átvette egy kaposvári cég a szemétszállítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7374f5f4-87b7-4449-a682-d7d58cc77460","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Minden tíz eladott autóból kilenc teljesen elektromos volt náluk tavaly.","shortLead":"Minden tíz eladott autóból kilenc teljesen elektromos volt náluk tavaly.","id":"20250102_norvegia-elektromos-auto-atallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7374f5f4-87b7-4449-a682-d7d58cc77460.jpg","index":0,"item":"15ff9363-f39d-4b2d-b0d8-d4b945eb701b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250102_norvegia-elektromos-auto-atallas","timestamp":"2025. január. 02. 12:59","title":"A norvégok lényegében véghez vitték az elektromos átállást az új autóknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b520b202-4d6d-4456-b946-3ee22f98988b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Senki sem akar szenvedni. Felnőttkorunkban azonban kudarcos párkapcsolataink rákényszeríthetnek, hogy szembenézzünk elérhetetlen apánkkal. Már ha valóban szeretnénk bensőséges párkapcsolatot, és bátrak vagyunk elviselni a fájó érzéseket.","shortLead":"Senki sem akar szenvedni. Felnőttkorunkban azonban kudarcos párkapcsolataink rákényszeríthetnek, hogy szembenézzünk...","id":"20250102_Tisza-Kata-Nem-faj-ha-tagadjuk-az-apavagyunkat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b520b202-4d6d-4456-b946-3ee22f98988b.jpg","index":0,"item":"a2b13b42-3fe4-412e-a9d1-2f8324340db3","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250102_Tisza-Kata-Nem-faj-ha-tagadjuk-az-apavagyunkat","timestamp":"2025. január. 02. 18:20","title":"Tisza Kata: Nem fáj, ha tagadjuk az apavágyunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b129d6c-d524-4e34-93d4-2ec0f03fc026","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tanáronként 200 ezer és legalább 1 millió forint közé tehető az az összeg, amelyet nem kaptak meg a pedagógusok.","shortLead":"Tanáronként 200 ezer és legalább 1 millió forint közé tehető az az összeg, amelyet nem kaptak meg a pedagógusok.","id":"20250102_Sikkasztas-Bekescsabai-Tankerulet-tanarok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b129d6c-d524-4e34-93d4-2ec0f03fc026.jpg","index":0,"item":"b3296e64-aa08-4972-a5cf-b7b98064b787","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250102_Sikkasztas-Bekescsabai-Tankerulet-tanarok","timestamp":"2025. január. 02. 15:25","title":"Sikkasztás gyanúja miatt nyomoz a rendőrség a Békéscsabai Tankerületi Központban, több millióval rövidíthették meg a tanárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93b8769-4016-4a66-85b0-7d53175fd9a5","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"A Saxo Bank elemzői, ahogy minden évben, most is a lehető legrosszabb eshetőséget is figyelembe véve jósoltak a jövő évre. Fantáziájukban az Nvidia mindent elsöprő szárnyalása, az OPEC bukása, a kínai gazdaság visszapattanása, a biotechnológia nagy ugrása alakíthatják majd a világgazdaságot 2025-ben.","shortLead":"A Saxo Bank elemzői, ahogy minden évben, most is a lehető legrosszabb eshetőséget is figyelembe véve jósoltak a jövő...","id":"20250101_saxo-bank-legvadabb-gazdasagi-joslatok-2025-re-barmilyen-botranyosak-is-erdemes-felkeszulni-rajuk-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d93b8769-4016-4a66-85b0-7d53175fd9a5.jpg","index":0,"item":"df7e2b84-c75f-4c36-8a77-4031183c4a0a","keywords":null,"link":"/360/20250101_saxo-bank-legvadabb-gazdasagi-joslatok-2025-re-barmilyen-botranyosak-is-erdemes-felkeszulni-rajuk-ebx","timestamp":"2025. január. 01. 14:30","title":"Megérkeztek a legvadabb gazdasági jóslatok 2025-re – bármilyen hajmeresztőek is, érdemes felkészülni rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4693626b-d175-4e8e-9023-4de5eac30257","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Teslát ugyanattól a társaságtól vették bérbe, mint a New Orleans-i gázolásos merénylethez használtat. A hatóságok vizsgálják, hogy lehet-e összefüggés a két eset között. ","shortLead":"A Teslát ugyanattól a társaságtól vették bérbe, mint a New Orleans-i gázolásos merénylethez használtat. A hatóságok...","id":"20250102_tesla-cybertruck-trump-hotel-las-vegas-robbanas-tuzijatek-rendorseg-fbi-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4693626b-d175-4e8e-9023-4de5eac30257.jpg","index":0,"item":"b17988e3-1b44-4e61-8816-3d2db2c77a6c","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_tesla-cybertruck-trump-hotel-las-vegas-robbanas-tuzijatek-rendorseg-fbi-nyomozas","timestamp":"2025. január. 02. 06:37","title":"Tűzijátékok és gáztartályok voltak a vegasi Trump Hotel előtt felrobbant Cybertruckban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9152044a-a958-43c9-9036-02d65f60acd7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több vonalon is műszaki hibák nehezítik a közlekedést, Piliscsaba és Esztergom között vonatok helyett buszok járnak.","shortLead":"Több vonalon is műszaki hibák nehezítik a közlekedést, Piliscsaba és Esztergom között vonatok helyett buszok járnak.","id":"20250102_mav-vonat-jarmuhiba-biztositoberendezes-kozlekedes-fennakadas-lazar-janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9152044a-a958-43c9-9036-02d65f60acd7.jpg","index":0,"item":"aa2236b2-8811-46cd-b195-a6da039ab49c","keywords":null,"link":"/kkv/20250102_mav-vonat-jarmuhiba-biztositoberendezes-kozlekedes-fennakadas-lazar-janos","timestamp":"2025. január. 02. 09:49","title":"Elég rosszul indult a MÁV-nak az új év első munkanapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]