[{"available":true,"c_guid":"52f622c8-4201-4115-b65b-2b25e7d3c7b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országos akcióval álltak ki az egyik aszfaltfestő aktivistájuk mellett, akinek korábban egy Lázárhoz közeli híroldal nyilvánosságra hozta a személyes adatait","shortLead":"Országos akcióval álltak ki az egyik aszfaltfestő aktivistájuk mellett, akinek korábban egy Lázárhoz közeli híroldal...","id":"20250112_Magyar-Ketfarku-Kutya-Part-vasutallomas-orszagos-akcio-felfestes-Lazar-Janos-Batida-kastely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52f622c8-4201-4115-b65b-2b25e7d3c7b5.jpg","index":0,"item":"aa39072c-482e-41ed-9a27-69213e93241f","keywords":null,"link":"/itthon/20250112_Magyar-Ketfarku-Kutya-Part-vasutallomas-orszagos-akcio-felfestes-Lazar-Janos-Batida-kastely","timestamp":"2025. január. 12. 16:39","title":"A kutyapártos aktivisták már közel 30 vasútállomás környékére festették fel, hogy milyen messze van Lázár János batidai kastélya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"046c2bf2-c87b-4750-9d93-f406d7c6d565","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy kerthelyiségi, gázzal működő fűtőberendezés robbanhatott fel, a keletkezett lángok pedig az étterem épületére is átterjedtek.","shortLead":"Egy kerthelyiségi, gázzal működő fűtőberendezés robbanhatott fel, a keletkezett lángok pedig az étterem épületére is...","id":"20250112_Robbanas-tortent-egy-csehorszagi-etteremben-hatan-meghaltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/046c2bf2-c87b-4750-9d93-f406d7c6d565.jpg","index":0,"item":"ee52c3cf-fc59-4caa-9ced-c28e6a612d07","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Robbanas-tortent-egy-csehorszagi-etteremben-hatan-meghaltak","timestamp":"2025. január. 12. 12:16","title":"Robbanás történt egy csehországi étteremben, hatan meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad6abb4-5c69-48db-94c5-68646c901f6a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Átfésültek a kutatók egy sor tanulmányt, és kiderült: mindenféle problémákhoz vezethetnek a szervezetbe került mikroműanyagok. ","shortLead":"Átfésültek a kutatók egy sor tanulmányt, és kiderült: mindenféle problémákhoz vezethetnek a szervezetbe került...","id":"20250112_mikromuanyag-szennyezes-kutatas-elemzes-meddoseg-belproblemak-tudofunkciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ad6abb4-5c69-48db-94c5-68646c901f6a.jpg","index":0,"item":"2b6ae126-a157-4432-8e84-4d75b2e6b959","keywords":null,"link":"/tudomany/20250112_mikromuanyag-szennyezes-kutatas-elemzes-meddoseg-belproblemak-tudofunkciok","timestamp":"2025. január. 12. 16:03","title":"Egyre több ételben ott vannak, pedig bél- és tüdőproblémákat, sőt meddőséget is okozhatnak a mikroműanyagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cfdfb5c-7d94-4b5e-ba41-9dd20ad344a2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hátsókerék-hajtású tisztán elektromos Mazda 6e a Tesla Model 3 új riválisa.","shortLead":"A hátsókerék-hajtású tisztán elektromos Mazda 6e a Tesla Model 3 új riválisa.","id":"20250113_europaban-a-mazda-6e-latvanyos-es-izgalmas-uj-szedanja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8cfdfb5c-7d94-4b5e-ba41-9dd20ad344a2.jpg","index":0,"item":"28ad763b-f241-4094-b691-58460eb4fd70","keywords":null,"link":"/cegauto/20250113_europaban-a-mazda-6e-latvanyos-es-izgalmas-uj-szedanja","timestamp":"2025. január. 13. 07:21","title":"Európában a Mazda látványos és izgalmas új szedánja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf7f202-76a5-409c-851b-cb480095b0c4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Két óra alatt tudták kiszabadítani a járművet. ","shortLead":"Két óra alatt tudták kiszabadítani a járművet. ","id":"20250113_toltesrol-kellett-menteni-kamiont-Ausztriaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/baf7f202-76a5-409c-851b-cb480095b0c4.jpg","index":0,"item":"09dcff4b-1db5-4ed4-8316-3b463b5f875f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250113_toltesrol-kellett-menteni-kamiont-Ausztriaban","timestamp":"2025. január. 13. 08:19","title":"Magyar kamion rekedt egy osztrák gáton, mert a navit követte a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34d4f567-5941-4152-b213-965e297d6733","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nemcsak reggel, hanem nap közben is számíthatunk mínuszokra, valamint kisebb havazásra, havas esőre. ","shortLead":"Nemcsak reggel, hanem nap közben is számíthatunk mínuszokra, valamint kisebb havazásra, havas esőre. ","id":"20250112_Idojaras-napsutes-borult-kodos-ido-hideg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34d4f567-5941-4152-b213-965e297d6733.jpg","index":0,"item":"bafe1cb0-b927-440a-af11-cc13f8646397","keywords":null,"link":"/itthon/20250112_Idojaras-napsutes-borult-kodos-ido-hideg","timestamp":"2025. január. 12. 15:30","title":"Napsütés után borult, ködös idő lesz a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"H. Zsolt még december 20-án telefonált be a rendőrségre azzal, hogy egy XIV. kerületi szórakozóhelyen éjfél után bomba fog robbanni.","shortLead":"H. Zsolt még december 20-án telefonált be a rendőrségre azzal, hogy egy XIV. kerületi szórakozóhelyen éjfél után bomba...","id":"20250113_bomba-zuglo-fenyegetes-elfogas-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"8c46724b-4570-48c6-bb69-8101e71fd165","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_bomba-zuglo-fenyegetes-elfogas-rendorseg","timestamp":"2025. január. 13. 09:15","title":"Elfogták a bombával fenyegetőző zuglói férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84296827-7075-4ba5-971f-933428af59bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Súlyos vereséget szenvedett akkor a Fidesz, Orbán fejében a Híradó egykori főszerkesztője szerint megfordult, hogy ki kellene szállnia.","shortLead":"Súlyos vereséget szenvedett akkor a Fidesz, Orbán fejében a Híradó egykori főszerkesztője szerint megfordult, hogy ki...","id":"20250113_betlen-janos-orban-viktor-visszavonulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84296827-7075-4ba5-971f-933428af59bb.jpg","index":0,"item":"3e461c14-7581-4e4a-b2c3-6d9ec64bac08","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_betlen-janos-orban-viktor-visszavonulas","timestamp":"2025. január. 13. 08:19","title":"Betlen János: Orbán Viktor 1994-ben gondolkodott azon, hogy elhagyja a politikai pályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]