Vége azoknak az időknek, amikor el kell magyaráznunk külföldi ismerőseinknek olyan magyar felvételeket, amelyek mély nyomokat hagytak bennünk az elmúlt évtizedekben és elsősorban a trashkultúrát gyarapították. Mesterséges intelligencia alapú szoftverek segítségével most már a világ többi – legalábbis az angolul beszélő – része is megértheti, milyen egy jó majális, vagy kihez kell fordulni, ha összedőlt a házunk.

Ilyen lett az, amikor Kolompár Sándor próbálta elmagyarázni, milyen hivatalba is kell mennie:

Egy klasszikus Mónika Show-jelent is végre elindulhat a világhír felé, avagy How many sleepless nights did you cause for the people of Kardoskút?

És azt is megérthetik a külföldiek, mire gondolunk, amikor azt mondjuk, azbeszt:

Gino pedig megmutatja a magyarul nem értőknek is, mi a május elseje lényege: