Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump átalakítná vagy megszüntetné a teljes szervezetet.","shortLead":"Donald Trump átalakítná vagy megszüntetné a teljes szervezetet.","id":"20250125_trump-termeszeti-katasztrofak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4.jpg","index":0,"item":"a05b9bea-c6ba-41d3-82e9-45f49f300aa4","keywords":null,"link":"/vilag/20250125_trump-termeszeti-katasztrofak","timestamp":"2025. január. 25. 08:22","title":"Tombolnak a tűzvészek, de Trump ki is nyírhatja a természeti katasztrófák kezeléséért felelős amerikai ügynökséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c2fb66a-ed96-45f1-a1db-4a7778a1d821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindezt egy nemzetközi vadászati és természetvédelmi szervezet közgyűlésén.","shortLead":"Mindezt egy nemzetközi vadászati és természetvédelmi szervezet közgyűlésén.","id":"20250125_Kovacs-Zoltan-Trump-fiaval-talalkozott-az-Egyesult-Allamokban-es-Az-ev-nemzetkozi-jogalkotoja-kituntetest-is-atvette","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c2fb66a-ed96-45f1-a1db-4a7778a1d821.jpg","index":0,"item":"cd168665-3100-4cb4-a7e6-b8569c031d44","keywords":null,"link":"/itthon/20250125_Kovacs-Zoltan-Trump-fiaval-talalkozott-az-Egyesult-Allamokban-es-Az-ev-nemzetkozi-jogalkotoja-kituntetest-is-atvette","timestamp":"2025. január. 25. 15:10","title":"Kovács Zoltán Trump fiával találkozott az Egyesült Államokban és Az év nemzetközi jogalkotója kitüntetést is átvette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af7b85e7-c0f8-4a2f-9d39-ff3e804708b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint a Mini-Dubaj beruházáshoz kiszemelt rákosrendezői területek jogi helyzete bonyolultnak tűnhet, de valójában nem az. Szerinte a fővárosnak elővásárlási joga van rájuk, és élni is fognak vele.","shortLead":"A főpolgármester szerint a Mini-Dubaj beruházáshoz kiszemelt rákosrendezői területek jogi helyzete bonyolultnak tűnhet...","id":"20250126_karacsony-gergely-fopolgarmester-rakosrendezo-elovasarlasi-jog-fovaros-mini-dubaj-parkvaros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af7b85e7-c0f8-4a2f-9d39-ff3e804708b0.jpg","index":0,"item":"c78cb285-8c32-4955-a25d-620c2fc99398","keywords":null,"link":"/itthon/20250126_karacsony-gergely-fopolgarmester-rakosrendezo-elovasarlasi-jog-fovaros-mini-dubaj-parkvaros","timestamp":"2025. január. 26. 13:51","title":"Budapest, vagy Bindzsisztán – Karácsony szerint erről döntenek szerdán a fővárosi képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a0bc3c0-f500-4056-8e48-4a13ff8f75b5","c_author":"HVG","category":"360","description":"A $TRUMP és a $MELANIA nem igazi digitális pénz, mert nincs mögötte fedezet, csak az elnök maga. Ő biztosan gazdagodik ebben az üzletben, mindenki másnak ott a kockázat, hogy rajtaveszt.","shortLead":"A $TRUMP és a $MELANIA nem igazi digitális pénz, mert nincs mögötte fedezet, csak az elnök maga. Ő biztosan gazdagodik...","id":"20250125_hvg-donald-melania-trump-kriptovaluta-TRUMP-MELANIA-Solana-blokklanc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a0bc3c0-f500-4056-8e48-4a13ff8f75b5.jpg","index":0,"item":"51815cbf-70d8-40a5-92e5-5fe92eddcc80","keywords":null,"link":"/360/20250125_hvg-donald-melania-trump-kriptovaluta-TRUMP-MELANIA-Solana-blokklanc","timestamp":"2025. január. 25. 08:30","title":"A Biblia-biznisz után nem is olyan meglepő, hogy Trump a kriptovaluták piacán is kaszálna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: az illiberalizmus exportja és újságcikkek az 1920-as évekből. ","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250126_Elvitelre-Csak-a-pletyka-fozte-szappanna-a-szentesi-felkegyelmu-oregembert-Habony-podcast-spindoktor-1920-as-evek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"da8efbe5-4400-4785-a1c1-029ff0524c21","keywords":null,"link":"/itthon/20250126_Elvitelre-Csak-a-pletyka-fozte-szappanna-a-szentesi-felkegyelmu-oregembert-Habony-podcast-spindoktor-1920-as-evek","timestamp":"2025. január. 26. 06:00","title":"Elvitelre #103: Csak a pletyka főzte szappanná a szentesi félkegyelmű öregembert?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c9fc9cf-bd67-4c77-ac97-8089d9e7353b","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök azt kérte II. Abdullah jordán királytól, hogy Jordánia fogadjon be több olyan palesztint, akik a Gázai övezetből menekültek el az izraeli támadások következtében. ","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök azt kérte II. Abdullah jordán királytól, hogy Jordánia fogadjon be több olyan palesztint...","id":"20250126_Trump-azt-akarja-hogy-Egyiptom-es-Jordania-fogadjon-be-tobb-palesztint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c9fc9cf-bd67-4c77-ac97-8089d9e7353b.jpg","index":0,"item":"aec51362-1bee-483e-9b0b-ae408b2b3c42","keywords":null,"link":"/vilag/20250126_Trump-azt-akarja-hogy-Egyiptom-es-Jordania-fogadjon-be-tobb-palesztint","timestamp":"2025. január. 26. 13:02","title":"Trump azt akarja, hogy Egyiptom és Jordánia fogadjon be több gázai palesztint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba17096d-4419-49c4-aa93-1c77de027e1d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Különleges téli akciókkal várják a vendégeket a magyarországi wellness- és gyógyszállók. Nem véletlenül: miközben a szolgáltatók a hagyományosan gyengébb hónapokban is igyekeznek benépesíteni a hoteleket, awellnesshétvétgék lehetőséget kínálnak a feltöltődésre. Nem kevésbé a túrázás, a természeti látnivalók télen különleges arcukat mutatják. ","shortLead":"Különleges téli akciókkal várják a vendégeket a magyarországi wellness- és gyógyszállók. Nem véletlenül: miközben...","id":"20250126_hvg-tel-wellness-gyogyulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba17096d-4419-49c4-aa93-1c77de027e1d.jpg","index":0,"item":"753b0f83-6c94-4053-b8fd-60607db4bb68","keywords":null,"link":"/360/20250126_hvg-tel-wellness-gyogyulas","timestamp":"2025. január. 26. 16:00","title":"A 83 fokos termálvíztől a bányászok kőbe vájt szállásáig – téli programok lustábbaknak és aktívabbaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a2027e-1bdc-4869-bd8a-b5c5c1b2f859","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Összecseréltek két beteget a szegedi egyetemi klinikán. Egy 77 éves férfi érfestésre érkezett az intézménybe, és egy tüdődaganatos beteggel együtt várta, hogy sorra kerüljön. Az orvosok tévedésből a másik betegnek szánt beavatkozást végezték el rajta – számolt be az esetről az RTL Híradó.","shortLead":"Összecseréltek két beteget a szegedi egyetemi klinikán. Egy 77 éves férfi érfestésre érkezett az intézménybe, és...","id":"20250126_Erfestes-helyett-tevedesbol-egy-tudodaganatos-beteg-kezeleset-kapta-meg-egy-ferfi-Szegeden","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6a2027e-1bdc-4869-bd8a-b5c5c1b2f859.jpg","index":0,"item":"0c90ecae-42f8-4a9b-936a-1983003fce33","keywords":null,"link":"/elet/20250126_Erfestes-helyett-tevedesbol-egy-tudodaganatos-beteg-kezeleset-kapta-meg-egy-ferfi-Szegeden","timestamp":"2025. január. 26. 09:37","title":"Érfestés helyett tévedésből egy tüdődaganatos beteg kezelését kapta meg egy férfi Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]