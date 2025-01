Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1c5e1554-42c6-4c9f-9ecf-72942a82003c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Sokszor tesztvezetés után elfelejtették visszavinni a kocsit. ","shortLead":"Sokszor tesztvezetés után elfelejtették visszavinni a kocsit. ","id":"20250124_Eliteltek-negy-amerikait-akik-45-milliard-forint-ertekben-loptak-luxusautokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c5e1554-42c6-4c9f-9ecf-72942a82003c.jpg","index":0,"item":"288ba744-47a4-4819-8c38-dd51029e65a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20250124_Eliteltek-negy-amerikait-akik-45-milliard-forint-ertekben-loptak-luxusautokat","timestamp":"2025. január. 24. 20:20","title":"Elítéltek négy amerikait, akik 4,5 milliárd forint értékben loptak luxusautókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c98611bd-60d8-402b-9968-6186d450f27e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Dél-koreai kutatóknak sikerült elérniük, hogy se elemet, se akkumulátort ne kelljen használni a tűzjelzőkhöz. Ennek köszönhetően biztonságosabbak lehetnek ezek a készülékek.","shortLead":"Dél-koreai kutatóknak sikerült elérniük, hogy se elemet, se akkumulátort ne kelljen használni a tűzjelzőkhöz. Ennek...","id":"20250124_tuzjelzo-keszulek-aramellatas-viz-hidrovoltaikus-akkumulator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c98611bd-60d8-402b-9968-6186d450f27e.jpg","index":0,"item":"970fb4be-da20-422b-b857-6293c28103a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250124_tuzjelzo-keszulek-aramellatas-viz-hidrovoltaikus-akkumulator","timestamp":"2025. január. 24. 11:03","title":"Vízzel működő tűzjelzőt építettek, 10 másodperc alatt figyelmeztet a bajra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db682ba4-7c1e-4d8a-badc-9f76668a9f57","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A váratlanul sikeres magyar filmek szépítették tavaly a mozik nem éppen rekordmagas látogatottságát, az idei év jobbnak ígérkezik. A jegyek ára fölment, de nem kirívó mértékben.","shortLead":"A váratlanul sikeres magyar filmek szépítették tavaly a mozik nem éppen rekordmagas látogatottságát, az idei év jobbnak...","id":"20250125_hvg-mozijegyek-dragulas-nezoszam-magyar-film","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db682ba4-7c1e-4d8a-badc-9f76668a9f57.jpg","index":0,"item":"ecb1d91f-da8f-4fb6-9ba8-8e45162e4b66","keywords":null,"link":"/360/20250125_hvg-mozijegyek-dragulas-nezoszam-magyar-film","timestamp":"2025. január. 25. 07:00","title":"Ha úgy érzi, hogy extrém drágulás volt a mozikban, nézze meg az állatkerti jegyárakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20ccb4db-1753-425b-9be5-79076fbd83a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az NNGYK szerint nem okoznak betegséget az állatok, amelyek már a monorierdei vízrendszerben is feltűntek. ","shortLead":"Az NNGYK szerint nem okoznak betegséget az állatok, amelyek már a monorierdei vízrendszerben is feltűntek. ","id":"20250124_Pilis-ivoviz-fergek-Monorierdo-vizsgalat-telepulesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20ccb4db-1753-425b-9be5-79076fbd83a5.jpg","index":0,"item":"fa8c1464-74d4-4b2c-bb85-1b9a5badac96","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_Pilis-ivoviz-fergek-Monorierdo-vizsgalat-telepulesek","timestamp":"2025. január. 24. 17:12","title":"Újabb településen jelentek meg férgek az ivóvízben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3176366c-4f00-4c1a-ba3e-cdb32c13937a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A vadonatúj Cadillac Lyriq-V SUV még az amerikai gyártó kompresszoros V8-as sportszedánját is legyorsulja.","shortLead":"A vadonatúj Cadillac Lyriq-V SUV még az amerikai gyártó kompresszoros V8-as sportszedánját is legyorsulja.","id":"20250124_rekordgyorsan-katapultal-a-legujabb-villany-cadillac-lyriq-v","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3176366c-4f00-4c1a-ba3e-cdb32c13937a.jpg","index":0,"item":"eb2e836c-30a6-47a6-9774-6960b6f4c10b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250124_rekordgyorsan-katapultal-a-legujabb-villany-cadillac-lyriq-v","timestamp":"2025. január. 24. 07:59","title":"Rekordgyorsan katapultál a legújabb villany Cadillac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc66185d-d088-49d2-9bc6-44ffb675aea2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kicsiben mutat nagyot az MIT szakemberei által fejlesztett robotméh, mely bizonyos felhasználási területeken jöhet majd jól, és több figyelemre méltó képessége is van.","shortLead":"Kicsiben mutat nagyot az MIT szakemberei által fejlesztett robotméh, mely bizonyos felhasználási területeken jöhet majd...","id":"20250123_mit-robotmeh-fejlesztes-beporzas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc66185d-d088-49d2-9bc6-44ffb675aea2.jpg","index":0,"item":"ad910345-c44f-4e3c-8f89-7210181fb1c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_mit-robotmeh-fejlesztes-beporzas","timestamp":"2025. január. 23. 18:33","title":"Megcsinálták, működik: jöhetnek a robotméhek, melyek a beporzást is simán elvégzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8834f8-fa78-49f5-942a-a35a67b12505","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A férfiak körében is egyre népszerűbbek a különféle bőrápolási termékek, de a nők még mindig fizetik a „pinkadót”, vagyis egy hasonló kozmetikai termékhez drágábban jutnak hozzá. A gondoskodás télen mindkét nem számára kiemelten fontos, hiszen a hideg és szeles időjárás gyorsan képes fájdalmas elváltozásokat okozni a bőrön. Mi okozza a bőr téli kiszáradását? Miért kevésbé zsírosak a férfiaknak szánt krémek?","shortLead":"A férfiak körében is egyre népszerűbbek a különféle bőrápolási termékek, de a nők még mindig fizetik a „pinkadót”...","id":"20250125_hvg-hasonlosag_es_kulonbseg-teli-borapolasi-tanacsok-ferfiak-nok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d8834f8-fa78-49f5-942a-a35a67b12505.jpg","index":0,"item":"eefc71f5-6496-424b-b310-2e097d9edf2b","keywords":null,"link":"/360/20250125_hvg-hasonlosag_es_kulonbseg-teli-borapolasi-tanacsok-ferfiak-nok","timestamp":"2025. január. 25. 13:30","title":"A férfiak és a nők bőre között óriási a különbség – erre figyeljünk télen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fec273f-c5c2-4cb5-9b51-6df588a56b69","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"John Coughenour szerint a rendelet kirívóan alkotmányellenes.","shortLead":"John Coughenour szerint a rendelet kirívóan alkotmányellenes.","id":"20250123_elnoki-rendelet-birosag-blokkolas-trump-szuletesi-jogon-allampolgarsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fec273f-c5c2-4cb5-9b51-6df588a56b69.jpg","index":0,"item":"000aedae-d34c-454d-8cf9-a2deedd2615d","keywords":null,"link":"/vilag/20250123_elnoki-rendelet-birosag-blokkolas-trump-szuletesi-jogon-allampolgarsag","timestamp":"2025. január. 23. 21:05","title":"Blokkolta egy szövetségi bíró Trumpnak a születési jogon járó állampolgárság eltörlését kimondó rendeletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]